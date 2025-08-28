CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 28 agosto 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.
Ore 10:50 – Florentino Luis ancora nei pensieri di Massara
Florentino Luis (26) non è uscito dai radar della Roma come rinforzo del centrocampo, ma prima serve una cessione in quel settore del campo. Lo riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport.
Ore 9:20 – Tsimikas, il Liverpool apre al prestito secco
Il Liverpool ha aperto alla cessione in prestito secco di Tsimikas (29), senza diritto di riscatto: ora sta alla Roma decidere se accettare questa formula. (Fabrizio Romano – Youtube)
Ore 9:00 – Pessina resiste come idea low cost
Gasperini ha dato l’ok all’inserimento di Matteo Pessina (28) come rinforzo low cost per il centrocampo. Il calciatore è attualmente di proprietà del Monza, in Serie B. (Il Messaggero)
Ore 8:20 – Tyrique George-Roma, i costi dell’affare
La Roma continua a trattare col Chelsea la cessione di Tyrique George (19), per il quale gli inglesi potrebbero accontentarsi di 22-23 milioni di euro e una percentuale sulla futura intorno al 20-30%. (Gazzetta dello Sport / Il Messaggero)
Ore 8:00 – Dovbyk, resta in piedi solo l’ipotesi Milan
Per Artem Dovbyk (28) sembra affievolirsi l’ipotesi di una cessione. Sfumate le piste Villarreal e Newcastle, resiste al momento solo l’ipotesi Milan: i rossoneri puntano a Nkunku, ma l’ucraino che rappresenta il piano B. (Gazzetta dello Sport)
IN AGGIORNAMENTO…