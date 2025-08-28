CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 28 agosto 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:50 – Florentino Luis ancora nei pensieri di Massara

Florentino Luis (26) non è uscito dai radar della Roma come rinforzo del centrocampo, ma prima serve una cessione in quel settore del campo. Lo riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

Ore 9:20 – Tsimikas, il Liverpool apre al prestito secco

Il Liverpool ha aperto alla cessione in prestito secco di Tsimikas (29), senza diritto di riscatto: ora sta alla Roma decidere se accettare questa formula. (Fabrizio Romano – Youtube)

Ore 9:00 – Pessina resiste come idea low cost

Gasperini ha dato l’ok all’inserimento di Matteo Pessina (28) come rinforzo low cost per il centrocampo. Il calciatore è attualmente di proprietà del Monza, in Serie B. (Il Messaggero)

Ore 8:20 – Tyrique George-Roma, i costi dell’affare

La Roma continua a trattare col Chelsea la cessione di Tyrique George (19), per il quale gli inglesi potrebbero accontentarsi di 22-23 milioni di euro e una percentuale sulla futura intorno al 20-30%. (Gazzetta dello Sport / Il Messaggero)

Ore 8:00 – Dovbyk, resta in piedi solo l’ipotesi Milan

Per Artem Dovbyk (28) sembra affievolirsi l’ipotesi di una cessione. Sfumate le piste Villarreal e Newcastle, resiste al momento solo l’ipotesi Milan: i rossoneri puntano a Nkunku, ma l’ucraino che rappresenta il piano B. (Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…

