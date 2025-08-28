ULTIMA ORA – Dovbyk messo ufficialmente sul mercato dalla Roma: si cerca una sistemazione (VIDEO)

La storia tra Artem Dovbyk e la Roma potrebbe chiudersi prima ancora di iniziare davvero. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, a Trigoria si è tenuta oggi una riunione interna tra dirigenza e staff tecnico dalla quale è emersa una posizione netta: l’attaccante ucraino non rientra nei piani di Gian Piero Gasperini come riferimento offensivo principale.

Il tecnico giallorosso, dopo averlo valutato con attenzione nelle prime settimane di lavoro, avrebbe comunicato alla società la sua scelta: meglio puntare su profili diversi, più congeniali al suo sistema di gioco, fatto di movimento continuo e pressing costante. Per questo la Roma ha deciso di mettere ufficialmente Dovbyk sul mercato.

Dal canto suo, l’ex Girona non intende restare in panchina. Il centravanti vuole continuità e ha già fatto sapere di voler trovare una nuova destinazione entro la fine del mercato estivo. Un messaggio chiaro che spinge club e procuratori a lavorare per una soluzione in tempi rapidi.

Le prime piste portano in Inghilterra, dove alcuni club di Premier League hanno preso informazioni. In Italia c’è il Milan, a caccia di un’alternativa offensiva, mentre dalla Spagna è circolato il nome del Villarreal. Ad oggi, però, dal Submarino Amarillo non è arrivata alcuna apertura concreta.



Fonte: Fabrizio Romano su X