Roma, nuovo asse col Milan: non solo Dovbyk-Gimenez, anche Pellegrini nell’affare

Il mercato della Roma è entrato nella sua fase più incandescente. A quattro giorni dalla chiusura della sessione, la dirigenza giallorossa è al lavoro per ridisegnare l’attacco di Gian Piero Gasperini e tra le piste più calde spunta quella che porta a un nuovo asse con il Milan.

Secondo quanto riportato da diversi quotidiani oggi in edicola, i due club stanno ragionando su uno scambio di prestiti tra Artem Dovbyk e Santiago Gimenez, operazione che rievocherebbe da vicino quella della scorsa estate tra Abraham e Saelemaekers.

Dovbyk, arrivato appena un anno fa dal Girona per quasi 40 milioni, non ha mai convinto del tutto Gasperini ed è finito da settimane nella lista dei partenti. I tentativi di piazzarlo a Villarreal e Newcastle si sono arenati: nel primo caso per la scarsa convinzione del giocatore, nel secondo per la formula non gradita agli inglesi.

Il Milan, dal canto suo, cerca un centravanti d’impatto dopo il mancato arrivo di Vlahovic e valuta la possibilità di puntare sull’ucraino. In cambio, la Roma accoglierebbe Gimenez, che non ha conquistato Allegri. Il problema è il giocatore, che resta piuttosto dubbioso sulla destinazione romanista: nelle ultime settimane ha già rifiutato alcune proposte dall’estero e la sua agente ha bollato le voci come “fake news”. La priorità di Gimenez è quella di restare al Milan.

Ma le novità non finiscono qui. Secondo Il Messaggero, nei colloqui tra le due società sarebbe spuntato anche il nome di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso, reduce da mesi complicati e già offerto in passato a club esteri (West Ham e Fiorentina), sarebbe stato proposto al Milan, che si trova improvvisamente a corto di alternative in mediana dopo l’infortunio al perone di Jashari, ironia della sorte causato proprio da Gimenez in amichevole.

Incastri complicati, ma con una certezza: Massara e la Roma hanno promesso a Gasperini rinforzi negli ultimi giorni di mercato. E se sulla fascia sinistra si lavora su George, in attacco la carta a sorpresa potrebbe essere scritta ancora una volta insieme al Milan, partner che sta diventando abituale di Trigoria negli incastri dell’ultima ora.

Fonti: Il Messaggero / La Repubblica / Il Tempo