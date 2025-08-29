Roma, nuovo asse col Milan: non solo Dovbyk-Gimenez, anche Pellegrini nell’affare

Il mercato della Roma è entrato nella sua fase più incandescente. A quattro giorni dalla chiusura della sessione, la dirigenza giallorossa è al lavoro per ridisegnare l’attacco di Gian Piero Gasperini e tra le piste più calde spunta quella che porta a un nuovo asse con il Milan.
Secondo quanto riportato da diversi quotidiani oggi in edicola, i due club stanno ragionando su uno scambio di prestiti tra Artem Dovbyk e Santiago Gimenez, operazione che rievocherebbe da vicino quella della scorsa estate tra Abraham e Saelemaekers.
Dovbyk, arrivato appena un anno fa dal Girona per quasi 40 milioni, non ha mai convinto del tutto Gasperini ed è finito da settimane nella lista dei partenti. I tentativi di piazzarlo a Villarreal e Newcastle si sono arenati: nel primo caso per la scarsa convinzione del giocatore, nel secondo per la formula non gradita agli inglesi.
Il Milan, dal canto suo, cerca un centravanti d’impatto dopo il mancato arrivo di Vlahovic e valuta la possibilità di puntare sull’ucraino. In cambio, la Roma accoglierebbe Gimenez, che non ha conquistato Allegri. Il problema è il giocatore, che resta piuttosto dubbioso sulla destinazione romanista: nelle ultime settimane ha già rifiutato alcune proposte dall’estero e la sua agente ha bollato le voci come “fake news”. La priorità di Gimenez è quella di restare al Milan.
Ma le novità non finiscono qui. Secondo Il Messaggero, nei colloqui tra le due società sarebbe spuntato anche il nome di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso, reduce da mesi complicati e già offerto in passato a club esteri (West Ham e Fiorentina), sarebbe stato proposto al Milan, che si trova improvvisamente a corto di alternative in mediana dopo l’infortunio al perone di Jashari, ironia della sorte causato proprio da Gimenez in amichevole.
Incastri complicati, ma con una certezza: Massara e la Roma hanno promesso a Gasperini rinforzi negli ultimi giorni di mercato. E se sulla fascia sinistra si lavora su George, in attacco la carta a sorpresa potrebbe essere scritta ancora una volta insieme al Milan, partner che sta diventando abituale di Trigoria negli incastri dell’ultima ora.
Fonti: Il Messaggero / La Repubblica / Il Tempo
Mamma mia che pena che fine che abbiamo fatto
Club esteri ( West Ham e Fiorentina)
E poi vuoi mettere un affarone , Dovbyk e Pellegrini al Milan in cambio di Gimenez, detto ( da me) l’ortopedico? Perché l’ortopedico? Beh , come ti sistema lui il perone non te lo sistema nessuno, chiedere a Jashari…
scusa Gaetano, ma se questo rincorrersi di notizie dovesse avere un minimo di fondamento, partendo dal presupposto che sia dobvik che pellegrini non sono graditi a Gasperini e che al contrario gimenez possa andar bene , potrebbe essere un affare, qui parliamo di 15 mil solo in ingaggi lordi ( piu’ qualcosina per il cartellino di pellegrini) per, a quanto sembra, due panchinari. Non dimentichiamo che mancano pochi giorni alla fine del mercato.
se trallallero
mancano tre acquisti e invece noi andiamo a regalare i giocatori al Milan, sempre peggio
A posto …….
A Gimenez je stamo sur casso. Tra le batoste rimediate cor Feyenoord, le litigate co Mancini e l’espursione all’Olimpico co presa pe er qulo durante l’uscita der campo, quello nun ce po’ vedè manco in foto…
Pellegrini via a circa 10 milioni subito, Dovbyk prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato a 15 gol totali. Gimenez lasciatelo là e ci prendiamo Emegha 22 anni che è un buonissimo giocatore
chiunque ma non jimenez. guardatevi un partita del milan con jimenez in campo e capirete perchè!
pellegrini 10 milioni????E chi te li dà ???
E rotto , non gioca da 6 mesi , quando ha giocato ha fatto pena .
Magari a trovare qualcuno che te li dia !!
sempre forza Roma!!
Cioè noi andiamo a risolvere i problemi del Milan offrendogli i nostri giocatori mentre noi rimaniamo coi giocatori contati? Invece di parlare di acquisti si parla di cessione ad una diretta concorrente per la zona Champions tutto questo è veramente grave
per Pelle è un occasione più unica che rara speriamo bene
L’importante e decidere e fare alla svelta.
Dovbik è Pellegrini in cambio di Giménez e Jimenez significherebbe risparmiare bei soldini da poter reinvestire su un’ala sinistra seria tipo Nusa.
Tra Dovbik e Giménez preferirei il primo, ma se questo potesse permetterci di arrivare ad un vero top sulla sinistra e allo stesso tempo sistemare il ruolo di terzino sinistro sarei contento.
Ultima considerazione visto che in tanti reputiamo migliore Dovbik rispetto a Giménez.
Entrambi sono stati acquistati per più di 30ml l’anno scorso, entrambi hanno un valore di 30ml su transfert market, ma il primo ha 28 anni e a breve il suo valore crollerà, mentre il secondo ne ha 24 e con la cura Gasp potrebbe aumentare di valore o quantomeno rimanere a quel prezzo.
Giménez non sarà un fenomeno, ma ha un modo di giocare più consono alle richieste del mister.
In ogni caso vorrei Ferguson titolare e l’eventuale acquisto di un “Vlahovic” creerebbe confusione in quel ruolo.
forse hai ragione, ma il jimenez visto fino ad ora, in italia, è penoso. se dovessse venire speriamo che, in effetti sia adatto al gioco del gasp.
Nusa!?! Vlahovic!?! Mesà che nun t’è chiara na cosa…stamo in bianco come er riso cinese. Uno c’ha n’costo de cartellino de minimo 50 bombe e l’altro pija 12 fischioni all’anno…
Tra l’altro non vi vuole manco venire a Roma, sai che affare che facciamo , 5 gol ha fatto , di cui uno nella partita di Empoli , dove sul risultato fi 0-0 ma con l’Empoli in vantaggio di un uomo , prima fa un fallo cattivo su Marianucci , e poi stramazza a terra come colpito da un missile, sulla reazione dello stesso Marianucci, a quel punto la vittoria è scontata per il Milan e lui segna il gol del 2-0 , con l’Empoli tutti sbilanciato in attacco.
Altrimenti i gol sarebbero stati 4..
Specifico Marianucci venne espulso
Non darei Dovbyk al Milan perche’ sarebbe un furto. Visto i tempi e i costi lo terrei poiché non ha fatto proprio male a primo anno e potrebbe inoltre migliorare negli schemi della squadra. Non si doveva comprare un attaccante che sta in area piccola e che ha bisogno di cross dei terzini che vanno sul fondo nel 4 3 3 che aveva in mente di costruire De Rossi. Sopratutto se poi hai esonerato l’allenatore e cambiato di colpo strategia.
che senso ha far durare il mercato 2 mesi, se poi si fa tutto in 4 giorni? facciamo due settimane di mercato a metà luglio, e se levamo il problema…
E poi, finchè il campionato non inizia, di che cianciano giornalisti e opinionisti vari???
è la richiesta de tutti l’addetti a li lavori, ma nun solo italiani, ma de tutti li continenti…
muoviamoci il tempo stringe
“la sua agente ha bollato le voci come “fake news”.”
ecco, allora de che stamo a parla’?
Ogni mercato la stampa sempre peggio.
E la storia si ripete…ricordo ancora Carlo Ancelotti e Agostino Di Bartolomei , passarono al Milan e fecero grandi cose! Addirittura Agostino ci segnò e festeggiò
Non capisco perché dovremmo essere noi a risolvere i problemi di una concorrente.
Perche’ risolve anche i tuoi…
Quindi sperando di aver capito male, noi dovremmo regalare (specifico: REGALARE) a pochi giorni dalla chiusura del mercato, Dovbyk e Pellegrini al Milan in cambio di Gimenez in prestito secco. Nient’altro? (Che ne so… Già che ci stiamo diamogli anche una decina di milioncini😅) Meglio passar oltre va…
Hai capito male (prima di scrivere un po’ di ragionamento non guasterebbe). Allora, non si capisce dove sia il regalo: per Dobvyk si tratterebbe di prestito forse anche oneroso o di cessione con riscatto o obbligo, mentre per Pellegrini di cessione a titolo definitivo visto che è a scadenza, quindi con un minimo di esborso da parte del Milan; in caso di arrivo di Gimenez sarebbe la stessa cosa di Dobvyk a parti invertite. Mi sembra possibile che Gimenez non venga e che si scelga un altro centravanti probabilmente con un ingaggio più basso dell’ucraino. Ecco, ragionando un minimo, è proprio la questione ingaggi al centro di questa operazione perché la partenza di Dobvyk e Pellegrini (tanto schifati da molti di voi finora mentre adesso già vedo che cominciano ad uscire fuori un bel po’ di vedove) libererebbeuna cospicua fetta di monte ingaggi, utile sia a far entrare nuove risorse che per il FPF
volendo ci stanno anche il nipote di Zico e il cugino di Rummenigge…
Pure queste sono fake news, comunque giusto per farci un giro di fantacalcio… Pellegrini+Dovbyk per Leao e arrivederci e grazie.
Forza Roma!
Stamattina l’agente di Gimenez ha ribadito che resterà al Milan.
Stamattina.
Non si muove. Tanto che il commento a seguire è che potrebbero tenere Gimenez e prendere anche Dovbyk (dopo Vlahovic, dopo Boniface, dopo Harder, dopo Nkunku).
Per fortuna oggi parla Gasp e immagino farà chiarezza su ‘sta favoletta.
Quanto a Pellegrini, Jashari starà fuori 2 mesi, devono ancora piazzare Bennacer come eccedenza, ce li vedo a caricarsi lo stipendio di Pellegrini (tralasciando che per andare in prestito dovrebbe rinnovare con noi) senza coppe per una decina di partite da giocare senza Jashari.
Gimenez se guardiamo il numero di gol, è nettamente inferiore a Dovbik, i gol che ha segnato in Olanda al Feeyenord, contano poco visto come già detto hanno il più basso coefficiente di difficolta’..(infatti per la scarpa d’oro vengono considerati inferiori i gol a quelli segnati in Italia, o Spagna o Francia etc..) Infatti in Italia non ha combinato un granché al Milan. Pellegrini in caso bisogna vedere le condizioni, a 10 milioni con il 50% del l’ingaggio da parte della Roma forse si può fare, tutto l’ingaggio non credo che ci sia nessuno in grado di pagarlo, ne in Italia ne all’estero!
A questo punto preferisco rimanere così che dare giocatori ad una diretta concorrente per poi magari vedere che uno fa 20 gol e l’altro assist e giocate che da noi mancano da 3 anni. Purtroppo il salto di qualità non si è potuto fare o voluto fare ma la realtà sicuramente che anche quest’anno niente champions e niente proventi da essa con una rosa di giocatori invendibili per ingaggio e qualità di essi. Resta il fatto che quando si prende un nuovo allenatore non siamo mai in grado di metterlo nelle condizioni migliori per lavorare basti guardare mourinho adesso tocca a Gasperini vediamo sti ultimi giorni ma sembra che si vada a tentativi.
E già, “si lavora” e si fatica…etc…
lo zoppo che aiuta lo sciancato
Dovbyk forse è meglio cederlo ma Pellegrini non si tocca, potrebbe diventare l’arma in più per Gasperini, l’unico che ha un po’ di classe nel toccare palla nella rosa attuale
No no, sei proprio te Lorè, non è possibile sennò…..
chiaramente non hai mai visto giocare Dybala
Complimenti avete scritto per la milionesima volta ” quasi 40 mln”.
Ora e diventato realtà
COSTO DOVBYK
30,5 il cartellino
5 mln bonus ( quali e quanti maturati ? BHO
10 % su una FUTURA RIVENDITA per um MASSIMO di 3mln
futura rivendita
Solo alla Roma si conteggiano i soldi per una ” futura rivendita”
____
per le strisciate ?
solo costo del cartellino , magari un riferimento a bonus MAI conteggiati soldi per una futura rivendita
Ancora co sta storia. Operazioni così col Milan mai più, e il messicano non mi sembra meglio di Dovbyk. Non prendiamo un cancro così per cambiare. Al limite proverei ancora a valorizzare l’ucraino
Grande Massara ! Bella mossa ! Dopo però facce il piacere de ritornà da dove sei venuto … passi per Pellegrini , ma Dovbyk ceduto in Italia è un pugno in faccia …
ma credete tutti agli articoli del Menzognero??
a questo punto meglio rimanere così altrimenti oltre al danno pure la beffa povera Roma
Non credo a una sola parola dell’articolo.
Arrivati a questo punto,meglio rimanere così come stiamo,invece di cercarsi danni maggiori.
Andare a rinforzare una diretta concorrente per l’accesso in Champions Lik, mi pare una grande fesserìa.
Invece di comprare i due o tre giocatori per completare la squadra stiamo pensando di risolvere noi i problemi del Milan ma è uno scherzo?
società penosa, spero che qualcuno si svegli e dica a questi o fate le cose per bene e seriamente o mettere in vendita la società
Lo scambio di prestiti secchi sarebbe una situazione troppo rischiosa per la Roma, molto più scomoda di quella Saelemaekers-Abraham.
In quel caso l’inglese ti è tornato indietro con un solo anno di contratto, quasi ammortizzato, Dovbyk potrebbe (quasi certamente) tornarti indietro a 29 anni e altri 3 anni di contratto davanti, con oltre 18 mln di valore residuo di cartellino a bilancio.
Quindi direi di no all’ipotesi: se Gasperini preferisse cmq Gimenez a Dovbyk, l’affare deve essere a titolo definitivo.
Il messicano ha 4 anni in meno dell’ucraino e prende 1 mln netto in meno, in quel caso per noi sarebbe una cosa fattibile.
In quanto a Pellegrini, chiaro che non può andare in prestito, quindi il Milan dovrebbe accollarselo a titolo definitivo.
Se anche qui ci stanno, buon per noi, ma francamente non ce li vedo con, non uno, bensì due anelli al naso.
daje che domenica c’è porta portese
Una Società alla deriva! Triste pagina da piu’ di 15 anni……….
Gimenez chi? Quello che non la butta dentro nemmeno con le mani? Piuttosto Dovbyk a vita ….
