La Roma vira su Brobbey: l’Ajax lo cede

La Roma cambia direzione nella corsa al centravanti. L’ultima idea porta ad Amsterdam e risponde al nome di Brian Brobbey, attaccante classe 2002 dell’Ajax che i giallorossi avevano già monitorato in passato e che, secondo indiscrezioni, era stato offerto a Florent Ghisolfi già a fine maggio.
Nelle ultime ore, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Ricky Massara ha incaricato un intermediario di approfondire la situazione con il club olandese, sondando la fattibilità dell’operazione. L’Ajax parte da una richiesta di 25 milioni di euro, mentre la Roma spera di abbassare le pretese fino a 20-21 milioni. Condizione necessaria, però, resta la cessione di Artem Dovbyk, ormai fuori dai piani di Gian Piero Gasperini.
Brobbey, ai margini con il nuovo tecnico John Heitinga – non ha ancora giocato un minuto nelle prime tre giornate di Eredivisie tra infortunio e panchina – rappresenterebbe un profilo gradito a Trigoria. Il centravanti olandese, esplosivo fisicamente e con margini di crescita importanti, è però nel mirino anche di altri club: Sunderland e Stoccarda hanno manifestato interesse, mentre il Rennes aveva già provato a strapparlo all’Ajax con un’offerta rifiutata qualche settimana fa.
Intanto, la Roma non si limita alla pista olandese. Sotto osservazione resta anche Breel Embolo del Monaco, reduce da una stagione da 7 gol e 9 assist in 42 presenze. Lo svizzero ha il contratto in scadenza a giugno 2026 e potrebbe arrivare per una cifra più contenuta, tra i 10 e i 12 milioni.
Fonte: Gazzetta dello Sport
che schifo regaliamo Dobvik al Milan per prendere sto coso qui
Cosa è un “coso”, scusami ma è una critica che senza motivazione è di basso livello.
Del resto svendavamo Kone all’Inter,
Svilar a chiunque perchè non rinnovava,
Ndicka anche a prezzi di salto perchè entro il 30/6 ci servivano 10, 20, 30, millanta milioni,
Soulè perchè ci dovevamo preparare le plusvalenze per il 2026.
Tutti articoli della stessa fonte.
Per cui perchè non credere a questo, giusto?
La Roma è già virata su duemila e settecento giocatori e saranno più di tremila alla chiusura del mercato…
un mercato ridicolo
tutte ste virate manco Luna Rossa
Io Brobbrey andrei a prenderlo in ginocchio, altro che.
“Brobbey, ai margini con il nuovo tecnico John Heitinga – non ha ancora giocato un minuto nelle prime tre giornate di Eredivisie tra infortunio e panchina – rappresenterebbe un profilo gradito a Trigoria.”
… e ho detto tutto…
Non hai detto niente. Per un verso o per un altro ci sono giocatori che non rientrano nei piani di società o tecnici: Dovbyk ai margini nella Roma è gradito al Milan, Lookman ai margini nell’Atalanta e Vlahovic ai margini nella Juve sono graditi ovunque…
emegha
gnegne
Dopo Abraham prestiamo pure Dobvik sempre alla stessa società per prendere un pizza e fighi qualunque, tutto questo a tre giorni dalla fine del mercato viola e sensi si stanno rivoltando nella tomba
Altro acquistone .. infortunato e panchinaro
Ma tranquillo il santone gasp lo farà diventare mbappe …
Ma qualcuno lo ha mai visto giocare? Perché magari si accorge che è forte.
Tic Toc Tic Toc….qualcuno spieghi a Massara che il mercato sta chiudendo.
si aspettate nantro…
ormai è chiaro che la Roma è questa piaccia o non piaccia all’allenatore.Ma con due giorni de mercato rimasti ma che vuoi fa!!!
Beh,
4 gol i 30 partite in Olanda dove Gimenez pareva Van Basten,
25ML sono pochi, direi 40.
Mi pare chiaro che ormai sentiremo di tutto e di più.
Tra l’altro senza nessuna logica: Dovbyk andrebbe via in prestito,
non liberando risorse, l’Ajax cede Brobbey solo a titolo definitivo,
come si incastrano le cose?
Poi Gasp si è accorto il 29 agosto che Dovbyk non va bene?
Scommetto quello che volete sulla permanenza dell’Ucraino.
In primis per mancanza di offerte valide e di alternative coerenti.
E neanche mi dispiace.
Siamo alla follia. Mai vista tanta improvvisazione. Sì prendono giocatori tanto per prenderli. Quasi sempre chi arriva é più scarso di chi parte. Questo mercato ci rimarrà a bilancio per tanti anni prima di smaltirre tutti sti campioni. E comunque é ufficiale (senza paura di essere smentito): Siamo la nuova Udinese!!!
Ma quindi è ufficiale?
Se poi invece non lo prendiamo vieni qui a spiegarci?
Beh non ti lamentare, se arrivi settimo puoi sempre fare la Conference League, magari vincerla e così avere un altro TROFEO in bacheca e dire poi che “I Friedkin fanno i fatti” !
Sono anni che è così, ti ricordo che nel 2018 Nzonzi venne preso al posto di Malcon alla fine del calciomercato (telenovela per eccellenza) tra l’altro giocava in un altro ruolo uno mediano l’altro trequartista o esterno d’attacco, costo 30 milioni circa + 5 milioni annui al calciatore 🤣 sono passati quasi 10 anni e non è cambiato niente!!
Siete un pochino di fuori. Ricordo che anno scorsi abbiamo ingaggiato il migliore esterno della serie A e il miglior mediano francese emergente, cose che l’Udinese non può fare. Abbiamo mancato la CL per un punto e un rigore dubbio. Cosa che non capita all’Udinese. Poi abbiamo ingaggiato uno dei tre allenatori italiani più forti, altra cosa che l’Udinese non può fare. Concordo sul mercato deludente e sul DS sopravvalutato, ma tre giocatori funzionali sono stati presi, anche quattro considerando Ghilardi. Ne mancano altri due titolari. Daje.
Un bel Medio-Massimo ci mancava !
❤️🧡💛
uhm…
Fonte: Katseta dello sport
Credibilità: 1%
Odio verso la Roma: 100%
ormai è un’ agonia sembra di stare su scherzi a parte peggio della gestione Pallotta, tutto questo per uno stadio che forse non si farà mai o ci vorranno chissà quanti anni, con questo di operare la Roma sarà una squadretta da metà classifica ancora per molti anni
Mamma mia….
proprio gli eredi di Batistuta……o di Julio Batista.
abbasta co’ sti nomi, usiamo i ragazzi della primavera se demo da spende soldi per 20enni sconosciuti
A bbello, abbasta ‘o posso di’ solo io! Però te posso di’ che li ragazzi daa Primavera nun so’ proprio pronti pe’ fa’ ‘a serie A . Vedrai che quarcheduno n’pò “de livello” arriverà.
Se scherza, sempre in grande amicizia. Un caro saluto e SFR e SLM
Dalla triade Ranieri Gasperini Massara, francamente mi aspettavo idee chiare e una strategia decisa, purtroppo mi sembra che si continui a navigare a vista
Quindi per te tutto quello che scrivono i giornali è oro colato?
massara batti un colpo se ci sei!!!! anzi due……
Sarà il 25mo nome? Ormai è una barzelletta
225 esimo
Brobbey è un buon profilo e anche un discreto goleador, ma come tutti sappiamo i gol segnati in Olanda visto il coefficiente di difficoltà inferiore a quello degli altri campionati contano molto meno… Io preferirei Embolo che è molto simile per caratteristiche a Fergusson per mobilità e forza fisica, e tra l’altro ha un costo abbordabile…
Possibile che Dovbik sia più scarso di questo?!
mi tengo Dobvik tutto quello che sto leggendo spero non sia vero altrimenti è follia pura
Perché non Brobbey al bilan..??
Ahhh, la “Cazzetta”…. 🤦
società ridicola manca ancora un attaccante , un ala sinistra e un centrocampista
Se devo prendere questo mi tengo Dobvik tu guarda se alla fine oltre ai danni pure la beffa
Per fortuna siamo alla fine del mercato non se ne può più,ogni giorno un nome nuovo. Spero non sia così e che massara e company abbiano le idee chiare senno verrebbe qualche dubbio sull’operato di questa dirigenza che sembra brancoli nel buio
Pijate Brobbey, pijate Sancho, pijate George, pijate chi ve pare, ma uno in alto a sx ce serve
questa cosa del calciomercato è talmente snervante e mi mette un ansia che devo imparare a non leggere più niente…mi vedrò la partita sabato sera e poi martedì mattina capirò come quando è perché sono stato fatto gli ultimi acquisti…..
forza roma
ma non doveva venire friedkin a roma e spalancare il portafogli? guarda caso dopo che avete bucato anche questa notizia non ne parlate piu’ eh? i jet stanno a los angeles da giorni.. cmq eravamo tutti entusiasti del trio ranieri / massara / gasperini fino a qualche settimana fa’… ora sono diventati imbecilli pure loro secondo voi.
Mi è partito l’Embolo.
Per me , Dovbyk deve rimanere, se così non fosse Embolo mi sta bene , Brobbey pure andrebbe bene ma ho paura che faccia la fine di Gimenez.
Gimenez sta al Milan da gennaio però.
Se abbiamo dato, giustamente, a Dovbyk, tutte le giustificazioni del caso per una stagione da delirio, la stessa cosa dovrebbe valere per il messicano che è arrivato in una squadra senza arte né parte e sta lì da meno tempo.
Insomma, se si giustifica Dovbyk, non si può non fare lo stesso anche per lui.
Gimenez ha ancora 24 anni, Embolo ormai sai benissimo che pesce è e oltretutto è pure soggetto a guai muscolari ricorrenti. Brobbey mi sembra più rozzo del messicano.
Se a Gasperini Dovbyk non piace, Gimenez, di 4 anni più giovane e con uno stipendio più leggero, mi sembrerebbe una soluzione ragionevole.
A patto che lo scambio avvenga a titolo definitivo e mai prestito secco.
A forza di virare c’è il pericolo che andiamo in loop girando a circolo.
Sicuramente gestirsi all’interno del calcio mercato non è facile e non conosco neanche tutti gli interessi extra calcistici che vi ruotano intorno.
Questi sono piani B o addirittura C. E’ pur vero che servirà a sostituire Dovbik che ormai è una riserva, ma pare che la Roma farà un campionato senza una punta di valore assoluto come ai tempi di Dzeko per non tornare indietro quando i nomi erano ancora più importanti. Speriamo che esplodano talenti in corso di campionato. Ma le società importanti sono rapresentate da un nome che di solito è un attaccante, noi attualmente siamo rappresentati da Dybala che , per carità, è un giocatore importante, ma non è una punta e sarà inevitabilmente a mezzo servizio.
mah … che programmazione . assurdo
Quale programmazione? Se cambiano i DS e arrivano a Giugno inoltrato?
x un.amico 72 ore alla xhiusura del mercato,ancora sondano?
Dovbyk 37 cucuzze liquidato cosi’ dopo un anno e se la prendono con friedkin?? Ma come si fa a pendere uno che ha vinto la classifica cannonieri perche in un sistema di gioco fatto a posta, pagarlo il massimo e sbolognarlo dopo un anno?? Siamo la roma mica il manchester ! 40
Cucuzze so tante! 40 x abraham 40
Per dovbyk e la colpa e’ der poro friedkin? Mo arivafamoce , e altri 40 buttati pe er primo che passa.
siamo alle comiche finali, sara’ il centesimo nome dall’inizio del mercato, a sto punto se potevamo ripia’ Dzeko
bhe, se ha avuro infortunio alle peime giornate, cha gia il curricum giusto pwr venire da Noi.
il nuovo Batistuta!!!per carità.
alle fine ci verrà l’Embolo….. purtroppo me lo sento( spero di no)
“Offerto a Florent Ghisolfì già a fine maggio”…ma lui aveva solo lasciato un bigliettino attaccato allo schermo del computer, che è andato perso.
Ranieri, per parte sua, sempre a maggio, aveva accennato ai problemi di atteggiamento e tecnica di Dovbyk, e pure al vano tentativo di recupero di Pellegrini; ma Gasperini non lo aveva ascoltato attentamente perché stava tagliando un fiorentina molto alta e succulenta. Le cose, nella storia, vengono spesso rappresentate così…a seconda di chi ha il potere di scriverla 😃😉
Tenemose Dovbyk se deve venì questo.
Oggi arriva il polacco .. mi raccomando andate. Tutti all aeroporto…
Se dico dove vorrei andassi tu ed i tuoi commenti senza senso i moderatori non passerebbero il mio commento….te dico solo che ce sta n sacco de gente, er primo cittadino è amico mio, dije che te cio mannato io.
A questo punto tanto vale prendere Gimenez. Gasp potrebbe tirare fuori qualcosa di positivo da lui, a differenza del palo ucraino.
Aspettate ancora un po’ per gli affari, pagliaccioni fare le nozze con i fichi secchi! Tifosi avete fatto il sold aut di abbonamenti per una squadra mediocre che non riuscirà ad arrivare al 4 posto, poi diranno che il programma va avanti!
ma tu chi sei per dire queste cose, presentati meglio e facci capire visto il tuo livore. Mi risulta che alla prima di campionato abbiamo battuto una squadra di alto livello, solito regalino del computer FGCI ammaestrato, che lo scorso anno ha dato parecchie bastonate a tutte quelle di vertice, pur non essendo noi completi ma con un gioco molto bello.
Inoltre ti faccio osservare che il FFP non permette voli pindarici, se non esce Pellegrini, che da solo é già un grosso fardello e qualche altro blasonato poco servibile alla nostra causa, non riusciamo a stare in tali paletti.
In questi due giorni forse un paio di prestiti li facciamo, forse e mi auguro per tutti.
Quindi per ora Sempre Forza Roma e cambia Nick, che é meglio.
Grazie
Basta per favore. Troppi nomi !!!!!!
Giornalai caxxari? Massara incapace? Giocatori troppo bizzarri? Società troppo pretenziose? Gasperini troppo pretenzioso?
Una cosa è certa, la Roma era una Società allo sbando con troppi fallimenti su allenatori, acquisti sbagliati e ingaggi fuori di testa. Un grosso passo avanti è stato fatto con l’ingresso di Ranieri lo scorso anno, ora abbiamo un super Gasp, una Proprietà nettamente migliorata e un Ranieri all’interno che farà sicuramente al suo meglio. Mesi fa dicevamo che ci sarebbero voluto almeno due o tre anni per riallineare questa Società, ora vogliamo subito una squadra top per vincere l’Europa Ligue, minimo un quarto posto se non addirittura lo scudetto!!!! La nostra grande passione per la Roma ci porta a questo e non è una cosa brutta, ma la verità è che ci vuole tempo. Abbiamo già una squadra bellissima e forte. Ranieri lo scorso anno ha fatto un girone di ritorno da scudetto, confido in Gasp che ci porti tranquillamente in obbiettivo Champions, godiamoci intanto questa squadra che non fa più passaggetti indietro e senza idee in attacco, ma una squadra con idee chiare e con molta grinta, e stiamo solo all’inizio…. partita dopo partita miglioreremo senza dubbio. Poi certo se arriveranno i giusti rinforzi per completare la rosa, figuriamoci!!! FRS
ottimo prospetto!! gioca poco, segna poco e costa tanto! prendiamolo !!
in serie B ne trovi 20 come questo e costano molto meno
Quindi, girandola di nomi più o meno di livello ma che alla fine vengono tutti vincolati alla litania “se parte Dovbyk” il che fa presumere che vista la mancanza di pretendenti non se ne farà nulla.
In alternativa potrebbe figurarsi un’operazione a più basso costo con profili come Embolo che segno meno o quanto Dovbyk e quindi non ne capisco il senso.
Altra questione, se avevi in mente la cessione di Dovbyk lo fai a fine mercato quando le squadre giustamente e al contrario di noi i ruoli offensivi gli hanno già potenzialmente coperti.
A 4 giorni dalla chiusura chi te se lo pija un giicatore da 40M, quì avete tappato alla grande Dovbyk andava messo prima sul mercato se si voleva piazzarlo non adesso!
prendiamo fra inculino centravanti di sfondamento con lui le difese si aprono letteralmente
Francamente, sto mercato disperato e confuso non ti mette in condizione di essere razionale nelle scelte. Un giorno tizio un giorno Semproniano ma che è sta roba. Sicuro che più della metà delle notizie sono inventate ma pure che legge cosa dovrebbe pensare?
Sembra che Massara non abbia oltre ad un Euro da spendere nemmeno l’idea di quello che deve trattare. Poi all’ultimo è normale che se fai capire che devi comprare chi vende non ti fa sconti. Mo chi sarebbe questo qua’? boh.
pijamose Obbrobio, è molto meglio di questo brobbey
Arrivati a questo punto, mi chiedo : non sarebbe stato meglio accettare il prestito secco di Etcheverry dal City,invece di ridursi a raccattare qualche esubero dell’ultimora,che comunque ti faranno pagare in moneta sonante ?
Almeno Etcheverry avrebbe goduto del credito di tecnici,tifosi e media,invce no…è prevalsa la panzana che la Roma non può essere vassalla di nessuno e amen.
Nell’83 la Roma vinse lo scudetto col prestito secco di Vierchowood.Nulla vieta di pensare che con Etcheverry la Roma avrebbe centrato il suo obiettivo di quest’anno ( l’approdo in Champions) e che fra 12 mesi tante cose potrebbero cambiare.
Adesso invece Massara è in balìa degli intermediari che gli offrono le peggiori ciofeche del mercato sapendo che sta col cerino in mano.
Sembra che Echeverri non lo abbia voluto proprio Gasperini..
Dite a Massara che ora lavora per la Roma e non per il Milan. Non ci credo che regalano Artem, a fine mercato senza sostituto sarebbe una follia tecnica-economica.
Uno della mini-agenda Massara, questo non è 9 né è nulla, non segna, sarà sempre a rompere le scatole agli esterni quando serve spazio per tirare in porta, regalato è caro. e Embolo neanche a parlarne, non gli viene neanche una idea creativa? davvero, portate Beltrán dalla Fiorentina, è destro può giocare da esterno, è un 9, ha anche pressing e gioca anche come centrocampista offensivo, non hanno soldi, non hanno idee, abbiano il buon gusto di portare uno che per miracolo in Fiorentina non vedono il suo potenziale e costa 10M, si puo prendere in prestito.
questo è più scarso di Dobvik ma d’altronde da questa gestione solo questo c’è da aspettarsi
che tristezza vedere la Roma ridotta così
Ma veramente credete a tutte ste cose?! Ma non è più semplice aspettare la fine del mercato e poi giudicare?! Personalmente allo stato dell’arte l’unica cosa che mi auguro è un bel 0-3 sabato sera.
Piccola nota di colore. Brobbey e Gimenez in comune hanno che c’hanno segnato tutt’e due.
Appunto, se li prendiamo noi, a chi segnano?
emegha sa giocare a pallone, è molto alto (1,96) e ha progressione offensiva
Non capisco perché non viene preso in considerazione Karim Konate’ del Salisburgo statistiche impressionanti 21 anni 123 presenze 78 reti
I numeri contano!!!!
penso costi parecchio
Dai su, tre giorni.
Siamo alle quarte scelte, c’è tempo per ripiegare sulle quinte e seste……
Basta andarsi a leggere i commenti dei tifosi dell’Ajax. Lo chiamano “la punta che non segna” e non vedono l’ora di sbarazzarsene. Sono increduli che qualcunopossa offrire 20M per Brobbey. Se i nomi sono questo, prendiamo Embolo che è meglio.
Tutti allenatori
Tutti procuratori
Tutti manager
Io solo tifoso con memoria
Forza ROMA
che non te lo piji Bonzo
