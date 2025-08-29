La Roma vira su Brobbey: l’Ajax lo cede

La Roma cambia direzione nella corsa al centravanti. L’ultima idea porta ad Amsterdam e risponde al nome di Brian Brobbey, attaccante classe 2002 dell’Ajax che i giallorossi avevano già monitorato in passato e che, secondo indiscrezioni, era stato offerto a Florent Ghisolfi già a fine maggio.

Nelle ultime ore, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Ricky Massara ha incaricato un intermediario di approfondire la situazione con il club olandese, sondando la fattibilità dell’operazione. L’Ajax parte da una richiesta di 25 milioni di euro, mentre la Roma spera di abbassare le pretese fino a 20-21 milioni. Condizione necessaria, però, resta la cessione di Artem Dovbyk, ormai fuori dai piani di Gian Piero Gasperini.

Brobbey, ai margini con il nuovo tecnico John Heitinga – non ha ancora giocato un minuto nelle prime tre giornate di Eredivisie tra infortunio e panchina – rappresenterebbe un profilo gradito a Trigoria. Il centravanti olandese, esplosivo fisicamente e con margini di crescita importanti, è però nel mirino anche di altri club: Sunderland e Stoccarda hanno manifestato interesse, mentre il Rennes aveva già provato a strapparlo all’Ajax con un’offerta rifiutata qualche settimana fa.

Intanto, la Roma non si limita alla pista olandese. Sotto osservazione resta anche Breel Embolo del Monaco, reduce da una stagione da 7 gol e 9 assist in 42 presenze. Lo svizzero ha il contratto in scadenza a giugno 2026 e potrebbe arrivare per una cifra più contenuta, tra i 10 e i 12 milioni.

Fonte: Gazzetta dello Sport