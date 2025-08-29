Gasperini brucia: Roma incompleta

Gian Piero Gasperini non nasconde la sua delusione per il mercato della Roma. Il tecnico giallorosso, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, aveva chiesto con insistenza due rinforzi in attacco già da inizio estate, ma a oggi nessuno è ancora arrivato.

Il reparto offensivo resta la priorità assoluta dell’allenatore, soprattutto alla luce dei numeri dello scorso campionato: la Roma ha segnato appena un terzo dei gol realizzati dalla sua ex Atalanta, un dato che fotografa con chiarezza la necessità di aumentare il peso offensivo della squadra.

Il mancato arrivo di Jadon Sancho e l’incertezza sugli altri obiettivi di mercato hanno acuito l’amarezza di Gasperini, che ha fatto presente il proprio malumore in maniera chiara ai Friedkin e a Ranieri, esprimendo amarezza per la gestione del mercato nelle ultime settimane.

Già nei primi colloqui con la dirigenza, l’allenatore aveva ribadito l’urgenza di intervenire sul fronte offensivo, senza però ricevere le risposte attese. Adesso il tempo stringe: mancano pochi giorni alla chiusura del mercato e Gasperini aspetta almeno quattro innesti per completare la rosa e rendere la Roma competitiva su tutti i fronti.

Fonte: Corriere dello Sport