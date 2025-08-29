Gasperini brucia: Roma incompleta

Gian Piero Gasperini non nasconde la sua delusione per il mercato della Roma. Il tecnico giallorosso, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, aveva chiesto con insistenza due rinforzi in attacco già da inizio estate, ma a oggi nessuno è ancora arrivato.
Il reparto offensivo resta la priorità assoluta dell’allenatore, soprattutto alla luce dei numeri dello scorso campionato: la Roma ha segnato appena un terzo dei gol realizzati dalla sua ex Atalanta, un dato che fotografa con chiarezza la necessità di aumentare il peso offensivo della squadra.
Il mancato arrivo di Jadon Sancho e l’incertezza sugli altri obiettivi di mercato hanno acuito l’amarezza di Gasperini, che ha fatto presente il proprio malumore in maniera chiara ai Friedkin e a Ranieri, esprimendo amarezza per la gestione del mercato nelle ultime settimane.
Già nei primi colloqui con la dirigenza, l’allenatore aveva ribadito l’urgenza di intervenire sul fronte offensivo, senza però ricevere le risposte attese. Adesso il tempo stringe: mancano pochi giorni alla chiusura del mercato e Gasperini aspetta almeno quattro innesti per completare la rosa e rendere la Roma competitiva su tutti i fronti.
Fonte: Corriere dello Sport
Il CdS è da giorni in piena operazione sciacallaggio.
ballando con le jene…
non capisco perché non possiamo provare noi a fare lo scambio dovbyk-hojlund che era del gasp. poi secondo me 2 punte più dybala/elsha falso 9 possono andare. a cc mi accontenterei anche di Pessina se non parte pellegrini, altrimenti bene quello del benfica. poi est sx + il sostituto di Angelino, dovendo piazzare il Saladino, hermoso se viene il polacco , gollini 3 portiere, darboe, baldanzi (celik?) e qualche giovane. il tutto in meno di 4gg???
come fa a dire che la Roma ha segato un terzo dell’Atalanta:
in campionato:
Roma 56gol – Atalanta 78 (un terzo sarebbero 26gol)
Totale in tutte le competizioni entrambe 52 partite:
Roma 78 – Atalanta 106gol (un terzo sarebbero 35)
capisco che la matematica non sia la materia preferita di tanti giornalisti, ma 1/3 è argomento da scuola elementare…
condivido xazzaroni non si regola
edo,
credo abbiano messo a confronto solo i gol fatti dagli “attaccanti” delle due squadre… una cosa senza senso, insomma
Credo un terzo in meno.
X nomen …. l’obiettivo minimo dovrebbe essere la qualificazione in CL, che significa arrivare davanti a Milan, Atalanta, e magari Juve. Con Elsha e Cristante non è mai accaduto negli ultimi 6 anni. Quindi credo che debba arrivare uno alto a sx, ma anche un centrocampista.
zazzaroni all attacco
Tutti gli anni parte questa mega-solfa sul calciomercato scarso della Roma, e tutti gli anni quello che lo fa è peggio di quello precedente: Pinto era peggio di Petrachi, Ghisolfi è peggio di Pinto, Massara è peggio di Ghisolfi, mentre l’unica figura “mitizzata” è Sabatini, forse perché ormai lontana e, appunto, diventata “mitica”, a modo suo, anche al di là della verità storica. Insomma mi sembra un deja-vu, così come la destabilizzazione del nuovo allenatore da parte del foglio di Zazzaroni e del radiolarismo più o meno biancazzurro. Lo hanno fatto con Di Francesco, con Fonseca, con Mourinho (adesso fanno finta pure di rimpiangerselo! Roba da matti… gli stessi che lo crocifiggevano per un pareggio!), con DDR, ci hanno provato pure con Ranieri (che alla fine ha fatto un girone di ritorno meglio del Barcellona e facendo giocare a calcio Celik e Shomurodov!) e ora, ovviamente, con Gasperini. Già hanno dipinto il personaggio dell’arci-scontento, di quello che non gli va bene niente, ecc., attaccandosi a mezza frase fuori contesto detta da Gasp a ferragosto. Ora ti dicono che il mercato della Roma è monnezza (e incredibilmente si rimpiangono quello dell’anno scorso, quando al 29 agosto dicevano le stesse identiche cose: controllare per credere) e che Massara è fesso, così come lo erano Ghisolfi, Pinto e via dicendo. Così al primo pareggio potranno dire: mercato scarso, DS fesso, Gasp irascibile/scontento/poco adatto alla “piazza” e, dunque, Ranieri inadeguato, “bollito” pure lui, progetto fallimentare, Friedkin yankee go home, ecc. ecc. ecc. Appunto, roba già vista. Come si fa ad abboccare a questa roba, però? Boh, non lo capisco. Comunque: Forza Roma!
Ha ragione
poteva tenersi Tammy o Eldor, si è tenuto Artem; gli hanno preso Bailey e Ferguson e probabilmente arriverà anche qualcun altro.
Ziolkowski completa la difesa e Tsimikas dovrebbe essere il vice Angelino.
Per quanto riguarda le rose attualmente i 4 italiani over23 sono:
Gollini-Mancini-Cristante-Elsha (Gollini parte se arriva un italiano e Pessina potrebbe essere quello giusto che completa anche il centrocampo)
Per quanto riguarda i 4 del vivaio over23: al momento l’unico è Pellegrini, gli altri slot verranno occupati dagli under23 che in questa stagione sono tanti
Gasperini brucia……invece Sarri Tudor allegri chivu e pioli so contenti? però si mette in evidenza negativamente solo Gasperini….bah
su questo sito si parla della Roma, centralmente. Non vale il mal comune mezzo gaudio
Custom si però poi ci sono tanti che paragonano gli acquisti delle altre squadre con i nostri … come nell ultimo mercato di riparazione che molti geni del sito davano il Milan come ultra migliorato e poi si è visto che tipo di competenza hanno ed ancora oggi giudicano il mercato invece di abbracciare la loro incompetenza
@Ignazio
Non arrivi in champions guardando gli altri. Tra l’altro l’odiata Juve ci arriva sempre sopra, per cui tu che dici che dobbiamo essere contenti perchè anche Tudor è arrabbiato, è il classico segnale di mediocrità che ci contraddistingue sempre. Dobbiamo invece imparare da chi stà sopra di noi e non essere contenti che ci sono altri con problemi simili ai nostri, altrimenti continui a giocare le coppe contro squadre sconosciute e arrivi 30 punti sotto chi vince la our mediocre serie A
damose da fa o je bruciera a qualcun’altro qualcosa
Ecco di nuovo i seminatori di zizzania in azione. I radiolari hanno ricominciato, insomma tutto cambia affinché nulla cambi!! Tifosi e lettori trattati da minus , come se nessuno sapesse che siamo all inizio di una costruzione dove un certo Claudio Ranieri è una garanzia nel parlare chiaro ed agire meglio.
La speranza è questa, perchè se invece le cose stanno come dice il corriere siamo nella melma.
Se gasp se ne va perchè non hanno rispettato i patti siamo di fronte ad un’altra stagione buttata.
gia cominciano a mette zizzania ….in fin dei conti Gasperini viene pagato profumatamente e quindi dimostri capacità di fare bene anche con qualche defezione ….che poi i giocatori sono arrivati
Robertigno, Gasp 5,5 mln di stipendio li prendeva ovunque perchè ha vinto un’europa league, e noi non siamo il Manchester City dove puoi permetterti di fare questi discorsi.
Gasperini è il classico allenatore che se gli gira ti sbatte la porta in faccia, avrà già una squadra pronta ad accoglierlo in caso di dimissioni (per me la Juve).
C’è solo da sperare che, contrariamente a quanto dice il corriere, i patti siano stati chiari dall’inizio. E tutto sommato dovrebbe essere così visto quanto detto in conferenza stampa congiunta. A meno che non sia tutta una grande buffonata (del che comunque non mi meraviglierei visto come gira il mondo del calcio).
Non resta che sperare.
caro gasp….mi meraviglio di non aver capito prima che questa società non ti avrebbe comprato nessuno…..scuse su scuse , inseguimenti di giocatori che non avrebbero mai preso ,solo per fare passare il tempo e costruirsi un alibi….ora è troppo tardi, ma tu non ti sei accorto di nulla ?
Hai sbagliato chat, forse ti riferivi a Sarri…
mi fa piacere che gasp è incaxxato e invece voi siete contenti riferendovi sempre a quei pigiamati come risposte….complimenti
È sempre così, ogni anno la stessa storia. Cambiano di continuo i DS ma non l’artefice di tutto, il Presidente.
“aveva chiesto con insistenza due rinforzi in attacco già da inizio estate, ma a oggi nessuno è ancora arrivato.”
A parte che si continua a parlare di Bailey come se fosse un fantasma,
e non un rinforzo in attacco (poi a me non piace, ma quello è),
manca chiaramente l’ala sinistra titolare.
Se non arriva è gravissimo,
se arriva vediamo come va.
Dei 4 innesti uno è arrivato oggi.
Uno pare essere il greco del Liverpool.
Manca un mediamo e appunto l’attaccante a sinistra.
Tolto il Napoli, tutte le altre squadre stanno ancora inseguendo giocatori
e cercando di piazzare esuberi, ma pare che siamo solo noi.
Ps: ci hanno rotto le scatole per un anno che giocare con Svilar con 3 anni di contratto
senza rinnovo era rischioso.
Maignan a Gennaio puà firmare con chiunque a gratis ma quello non è un problema.
Poi so’ io che ce l’ho con la stampa.
se consideriamo che Baley tornerà disponibile tra 3 partite, in realtà l’ala titolare ce l’abbiamo già: a sx giocherà lui o Soulé. Semmai ci manca un centravanti che faccia gol, il problema che avevamo anche l’anno scorso . Quel Brobbey non credo possa andare, è un bisonte alla Lukaku ma non segna come Lukaku
i 4 innesti ad oggi sono 7. ( Vasquez, Wesley, Ghilardi, Ziolkowski, El Aynaoui, Bailey, Ferguson) poi se arrivano altri 2 si arriverebbe a 9. Praticamente una squadra intera.
bailey e il sostituto dell uscente baldanzi, numericamente, forse per quello nessuno lo considera, d altronde sono mancini entrambi. Semmai se imputa al ns genio ds che non sia riuscito a vende nessuno quando è bastato un tare qls a vendere l impossibile..siccome qua c’è fanno crede che uno esce uno entra , la stampa o la dirigenza, stamo ancora a carissimo amico, considerando che douath e salemeakers non essendo tuoi non li hai ancora sostituiti mi pare ehehe
ci vorrebbe uno scossone vero per far prendere atto a tutti in che mani terribili è la Roma, le dimissioni di Gasperini metterebbero finalmente sta sottospecie di proprietà con le spalle al muro o fate le cose per bene o vendete
terremoto a formello
premetto che Massara ha toppato…. però anche Gasperini deve stare calmino e avere pazienza visto che ha l’ onore di allenare la Roma….siamo abituati a queste patetiche situazioni
Soliti film già visti e rivisti.
A quattro giorni dalla fine del mercato manca ancora :
Vice-Angelino, centrocampista centrale ( ma se non vendi Pellegrini difficile possa arrivare qualcuno ) Esterno offensivo altro di piede dx e punta centrale.
Non vorrei esser in Massara!
Detto questo, lo sfogo di Gasp è più che lecito, ma tant’è sappiamo come vanno certe cose.
prima di scrivere qualsiasi cosa dovete chiedervi se fa il bene o il male della Roma,e poi trattare il contenuto di conseguenza
se la gente viene qui a leggere è anche perché ne ha abbastanza dei grandi giornali, delle Radio e delle ambizioni di chi ci lavora
un pò di cautela prima di rilanciare le voci
“Il tecnico giallorosso, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, aveva chiesto con insistenza due rinforzi in attacco già da inizio estate, ma a oggi nessuno è ancora arrivato.”
Complimenti al corriere per questa frase e per essersi persi Ferguson e Leon.
Se così fosse, due rinforzi in attacco già sono arrivati : Ferguson e Bailey. Se arriva dell’altro è grasso che cola…
bailey non è stato chiesto da Gasp, è un rincalzo e anche inutile visto si rompe solo con 1 allenamento
se pensavi bailey ci svoltava la stagione ah vabbe fai pure 😉
Daje Gasp! Non ti arrendere….finora ti e andata più o meno come a tutti gli allenatori degli ultimi 6/7 anni.
Se insisti può essere persino che ti vada meglio, spingendo la società ad adottare “tecniche avanzate di gestione in regime di Settlement Agreement”: titolo di un manuale che diventerà poi una bibbia per tutte le squadre della serie A
Massara è inadeguato….
Ora prendesse Frendrup oltre una vera ala sinistra forte ( a questo punto proviamo Chiesa anche se sogno una vera americanata con lookmann in prestito con obbligo i 4 rate ) e se parte Dovbyk , Brobbey . Serviva Solet…
Ad oggi Massara peggio di Petrachi, GHISOLFI e pinto. Solo Monchi peggio di lui…
Ma Ranieri ed i Friedkin dove stanno???
Ranieri ed i Friedkin? Leggono i tuoi post.
è inadeguato ma subito dopo scrive “ora prendesse” ma come è un inadeguato 😉
ma magari Gasperini si dimette poi voglio vedere che gli raccontano ai tifosi che si so abbonati in 40 mila per subire sto stillicidio
ma tu pensa e Er Caccola e a Er Pinguino… e ai crampi der poro Taty!
Ovviamente non bisogna lasciarsi condizionare dalle sparate giornalistiche fatte a cuor leggero da pennivendoli che magari non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena…
Massara non è uno sprovveduto e gli affari (che per essere “affari” presuppongono determinate condizioni, sennò invece che affari diventano fregature…) verranno fatti se convenienti alla Roma.
Ma voi pensate davvero che prestiamo Dobbik o compriamo uno scarsone panchinaro in Olanda?
Dai su…
Io penso che la Roma con Gasperini è molto temuta, e la stampa serva delle strisciate conoscendo il carattere fumantino di Gasp e l’ambiente Roma, stanno provando a creare zizzania per togliere la Roma tra le pretendenti Champions. Gli altri allenatori sono stati trattati così durante il calciomercato? io non credo. Il prossimo articolo sarà ” Gasperini per via del mercato sta prendendo gli ansiolitici”.
Soule Dybala Bailey ElSharawi Baldanzi Pellegrini Ferguson Dovbyk…..a oggi sono 8…..ci si può lavorare…..
No, no, so pochi, so pochi! So pochi, so pochi! c’è Gasp che freme, oddio, oddio, come faremo? Come faremo? Oddio, oddio, che macello, che disastro…. oddio oddio, stamo peggio der Torino e de la Lazie!
Va bene così o ci vuole più “disperazione”? Ci si può lavorare anche su questo, in fondo…
Che tristezza vedere la Roma ridotta così
ringraziamo il “fairplay”, dove una società che ha una proprietà solida e visibile e che potrebbe tranquillamente investire soldi propri sul mercato per rinforzare la squadra ma rispetta le regole e quindi non lo fa, si deve fare mettere i piedi in testa da altre società intrallazzone, dai fatturati gonfiati da anni di ruberie, che pompano impunemente e da sempre prezzi e ingaggi dei giocatori senza che nulla accada…
Cara Pippi, lo sai come va il mondo. se lo fanno le strisciate e gli sbiaditi, si inventano qualcosa. Se lo fa La Roma, la mandano in serie B. e’ chiaro stu cuncettu?
Con l’aria che tira e con questi presupposti ci aspetta un’ altra annata di sofferenza altro che zona Champions ma guai a dirlo bisogna dire che va tutto bene sennò ci si sente dire “se non ti va bene comprarla te” “te meriti Lotito”
L’aria che tira è; prima di campionato, battuto il Bologna dominando. (campionato scorso perso 2-3 in casa, pareggiato 2-2 a Bologna), ma a leggere i post, sembra che abbiamo perso 3-0.
siamo ancora in tempo utile x completare la rosa, ma ci vuole una mossa, si accetta solo gente capace
Gasperini fara’ la sua intervista coerente come sempre, senza bisogno da parte dei giornalisti fare dei titoloni sfuorvianti e soprattutto telenovele. Vorra’ parlare della partita, Che’ e’ la Cosa piu’ importante e per cui l’intervista viene concessa e loro cercheranno dalle sue parole le polemiche e gli attacchi verso qualcuno.
Gli articoli Sono dei copia Ed incolla di altri articoli.
Giornalisti sgodevoli e la Roma fa bene a non replicare. Il silenzio in questi casi e’ potere.
devo ammettere che “sfuorvianti” e “sgodevoli” sono neologismi interessanti… li segnalerò alla Crusca 👍
“sgodevoli” forse vuol dire che non ti fanno godere quando li leggi. è un modo elegante per dire che fanno ca..re.
Non capisco la guerra alla Roma del Corriere. La rosa è da migliorare con un paio di acquisti ma è stata ampliata già con 7 nuovi innesti di cui 3 titolari certi. Vorrei ricordare ai pennivendoli che la Roma attuale ha perso il solo Paredes ma è la stessa più i 7 che la scorsa stagione è stata nettamente prima nel girone di ritorno.
sì, certo, una corazzata proprio…
attendiamo pazientemente gli acquisti che servono come il pane e famo i seri
Ed in tutto ciò nemmeno una parola su quest’altri che stanno co le pezze ar cu..ore!
Sarei tanto curioso di sapere chi, dall’interno della Roma, passa queste indiscrezioni a Zazzaroni. Siccome però ho scelto la strada del Karma ignoro il re del tango e le sue pagine.
Forza Roma!
se Gasperini brucia ,sarri è diventato la torcia umana ….
Se la Roma avesse preso sancho il sogno di gasp e mio , e credo pure di tutti i romanisti, la campagna acquisti sarebbe stata da top
Avremmo al solito parlato di titolo eccetera… si sono messi daccordo con il Manchester, col procuratore e pareva anche con sancho…. Va a pensa’ che svalvola a sto modo?? Allora Gasp insiste lo voglio lo voglio, er procuratore aspetta che mo lo convinco e’ un foco de paia ce semo passati tutti… massara guarda che queesto me pare strano piamone narto , gasp ma no mo se ripia non ha detto di no…. E se so incartati. E mo che vole gasp? Non e’ mica colpa de massara…
E manco de friedkin direi no?? Gasp a 68 anni nun se ricorda che effetti po fa na sweetie a un pischello.
sancho è un disperato alla ricerca dell’utimo contratto bono, sparito dal calcio da anni…solo un disperato ci perde 1 mese dietro a sancho pensa
Che bello vedere i tifosi aziendalisti…….poi se facciamo pietà e misericordia prendetevela con i giocatori mi raccomando non con chi ha costruito il nulla da 6 anni!
Tranquillo hanno già individuato il colpevole Massara, prima di lui era Pinto e poi Ghisolfi
caro mister devi sperare che oltre ai danni non ti arrivi pure la beffa che danno Dobvik al Milan per prendere in cambio lo scarpone di gimenez o brobbey
@Luca, credo che se dovessero fare questi movimenti, li faranno con l’avvallo di Gasperini. A meno che non vengano direttamente a chiederlo a te. Controlla bene se Massara ha il tuo cellulare e la tua mail, altrimenti non sa più cosa fare, e poi la colpa è di Massara!
oreo commenti utilissimi come lo shampoo a casa di claudio bisio
O nessuno perché c’è pure l’ipotesi che regalano Dovbyk al Milan senza avere la capacità di prendere un sostituto. Però i friedkin boys spolliciano, felici di aver risparmiato i soldi dello stipendio.
“soprattutto alla luce dei numeri dello scorso campionato: la Roma ha segnato appena un terzo dei gol realizzati dalla sua ex Atalanta”, i numeri dell’anno scorso: Roma 56 gol fatti, Atalanta 78 gol fatti. un terzo di 78 è 26 tondo, quindi ben distante dai gol segnati dalla Roma. Volendo essere pignoli la Roma ha fatto il 72% dei gol dell’Atalanta, quindi oltre due terzi. Qui mi sa che chi ha scritto l’articolo non ha la quinta elementare
continuate a dare la colpa ai giornali, mi raccomando…che gli acquisti li fa zazzaroni, e in campo ci vanno Juric e Mattioli, e non c’entrano niente Massara e certi giocatori che, ancora, ci ritroviamo sul groppone
Gasp brucia? basta che gli danno il primo stipendio e se spegne corriere dello sport – zazzaroni peggio della repubblica e gazzetta messi insieme
Se fossi in Gasp mi dimetterei gli accordi non sono stati rispettati da parte della società in primis dagli americani! A pochi giorni dalla chiusura del mercato 4 pedine indispensabili tra cui 2 attaccanti sembra un impresa titanica….. Buona vita Gasp e scusa sti incapaci!
Una campagna acquisti ridicola piena di ragazzini perfino il Como è più forte di noi
Noi abbiamo bisogno di un solo tipo di giocatore in maniera essenziale: chi gioca a sinistra, con un buon dribbling. Il resto di cui si chiede o solo si parla, è rimediabile: anche il centravanti. C’è, possa piacere o meno. Se si sostituisce Dobvik è una ulteriore miglioria ma i due centravanti ci sono. Per cui, non conviene fare colpi di testa nello spendere somme cospicue che non siano ben mirate: più di una volta è successo, presi dalla frenesia del completamento e dell’acquisto a tutti i costi. Puntualmente il giocatore ci è rimasto sul groppone e ha pregiudicato le campagne future. Siamo stati un mese dietro Sancho: questo è stato l’errore. Qui la responsabilità non è di Massara ma di Gasperini che ha incaponito. Ha fretta: però a maggio si è parlato di un anno di transizione, non di vincere lo scudetto. Spero che nel frattempo si sia imbastita una alternativa. E poi spiegatemi: come ha fatto l’anno scorso Ranieri ad arrivare quasi al 4 posto con quella squadra ?
Li ha fatti giocare, per caratteristiche, nei ruoli giusti. Io avrei fatto giocare un pò di più Nelsson e Gourna-Douath, ma nello spogliatoio c’era lui.
Condivido in pieno ! Calma e testa sulle spalle, allo stato l’unico ruolo veramente scopero è l’ala/mezzala sinistra.
Per il resto si deve, come sempre, fare il.pane xon la farina che si ha, come ha ben dimostrato Ranieri.
FRS !
Gasperini sa bene che se le cose dovessero mettersi male a pagare sarà lui perché dopo avergli fatto una campagna acquisti ridicola questi sarebbero capaci di licenziarlo come hanno già fatto con i predecessori
come sarà l’umore di Gasperini, potremo vederlo direttamente in conferenza stampa oggi all’ora di pranzo.
Non me lo deve certo raccontare il CdS con il suo direttore esperto di ballo e la pletora di giornalisti insipienti che lo compone…
a Zazzà le soffiate gliele fa Milly Carlucci…
florentino al burnley sembra ehehehhe….
Sentiamo cosa avrà da dire Gasperini oggi, tanto c’è da scommettere che il tema della conferenza non sarà il Pisa.
Vediamo se le cose stanno proprio come dice il ballerino, il Gasp non è tipo da tenersi rospi dentro e se li non li sputa interamente almeno a 3/4 sì.
Soprattutto sarei curioso di ascoltare la sua versione dei fatti sull’affaire Sancho, immagino facilmente che una domanda sul tema ci sarà.
Così come non mancherà quella su Dovbyk, ma lì per forza di cose dovrà restare abbottonato per non compromettere eventuali trattative in corso.
In ogni caso direi che oggi l’appuntamento delle 13.45 sarà uno di quelli da non mancare.
Brucio io , figuriamoci gasperini , serve un grande sforzo per un attaccante alto a sinistra qualcuno che faccia la differenza ..da questo acquisto dipende tutta la campagna acquisti della roma ..e con il Milan ed Atalanta in difficoltà non farlo sarebbe un vero delitto
Perche’ non piamo quagliarella?
Co Gasp pe me fa i botti
scusate perché la campagna acquisti è ridicola considerando i paletti del ferply finanziario non hanno venduto nessuno di importante hanno preso sei giocatori il napoli avendo venduto osimen raspadori per tutti e due 100000000 è l’ unica squadra che ha potuto fare una campagna ottima le altre credo che più o meno stanno come noi
Si ma anche basta lamentarsi.
È normale che in due mesi Massara non abbia risolto tutti i problemi. Vi ricordo che arrivato a metà giugno.
Non sono mai stato un suo ammiratore, nè mi auspicavo che venisse alla Roma, ma lamentarsi è folle.
A parte che mancano ancora 4gg ma che altro poteva fare?
Secondo me ha fatto un buon lavoro.
Chi l’avrebbe mai immaginato che Bailey si sarebbe rotto dopo 1h di allenamento?
Al momento manca un centrocampista. Poi se si riuscisse a piazzare Dovybk, Pellegrini e Baldanzi, Edine, ci sarà margine di manovra.
Mi sembra di ricordare che le parole di Ranieri sui prossimi 2 mercati della Roma fossero state chiare… o NO, o a Gasp gli è stato tenuto nascosto?!
Credo, invece, che Gasperini le abbia ben comprese già alla firma del contratto e allora è puerile che tutti i giorni ci sia il solito articolo sull’allenatore “imbufalito” per il mercato con aggiunta di foto di Gasp depresso.
Zazzaroni o non zazzaroni , resta la verita che i giocatori chiesti da gasperini ( a parte Wesley) non sono arrivati, e se arriveranno saranno acquisti di terza fascia , spero che arrivi Vlahovic e George piu un centrocampista e un terzino altrimenti si mette male, oppure si lotta per il quinto sesto posto
E’ da quando la Roma ha battuto, gol fortunoso, ma data la buona prestazione sarebbe comunque arrivato prima o poi, che il CdS martella Massara e comunica che Gasperini brucia o frigge o si lamenta…
Viene di pensare che sperassero in un avvio difficoltoso, per gioco e condizioe fisica, dato che la prima ha dato segnali diversi, ora sparano a zero.
Cds bono per farci un cappello da cantiere
È innegabile che Gasperini non sia stato accontentato in pieno, su 4 aquisti finora 2 in campo e due in panchina, escluso Ziolkovsky che sta arrivando.Ci sono state molte difficoltà sul mercato, (non solo per noi) e non gira un’euro…per la Roma ormai si sa che ogni calciomercato è una via Crucis, tuttavia in questi ultimi giorni mi sento di dire che ci saranno delle sorprese, e forse qualche tassello del mosaico tornerà a posto…
Fiumi di articoli ogni giorno su mercati difficili, vendite obbligate per iscrizioni e ffp previsioni di 100mln entro giugno e mo sto articolo… manco zazzaroni si legge il cds
per Massara sarebbe meglio concludere in fretta almeno 3 acquisti, altrimenti va accompagnato alla porta per manifesta incapacità. Oltre alla squadra incompleta, bisogna mettere a bilancio anche le pessime figure fatte (Rios, Echeverri, Sancho, George)…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.