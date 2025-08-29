ULTIMA ORA – Il Fenerbahce comunica la separazione con Josè Mourinho

Colpo di scena nel Fenerbahce: il club turco ha appena annunciato la separazione da Josè Mourinho, ex allenatore della Roma.
Nella nota ufficiale, comunicata in questi minuti dal club di Istanbul, si ringrazia il tecnico portoghese e gli si augura le migliori fortune per il proseguimento della sua carriera. Fatale per lo Special One la sconfitta contro il Benfica nei preliminari di Champions League.
Il Fenerbahce giocherà la prossima Europa League e potrebbe dunque incontrare la Roma di Gasperini.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
l’influencer piú costoso della storia del calcio
Il primo ed unico allenatore ad aver vinto un trofeo europeo ufficiale con la sacra maglia.
Grazie di tutto Josè.
l’ultimo che t’ha fatto vincere qualcosa, ad 1 millimetro da farti vincere 2 Trofei Europei di seguito quando nella ns meravigliosa storia non ne avevamo ancora vinti mai nemmeno 1 …
chi oggi gode per questa notizia posso capire se fosse laziale.. ma Romanista proprio non lo capisco.
❤️🧡💛
Off topic e solo per notizia, Abbiamo vinto anche una Coppa delle Fiere.
Ok che il suo gioco non era spettacolare…. 1 gol, grinta e barricate, però ringraziamo sempre chi ti ha fatto vincere qualcosa!
Puzzone, Rudy….
anche se è considerata una “coppetta”,
abbiamo vinto anche una coppa delle fiere. fu istituita credo negli anni 60?
per le città che avevano fiere internazionali. e se non ricordo male, fummo tra i primi a vincerla. poi ,verso gli anni 70? fu denominata coppa uefa, per
poi passare alla attuale uefa Europa league. la figc,ha sempre riconosciuto la
coppa delle fiere, equiparandola alla
coppa uefa/ europa league. quindi, se anche una “coppetta ” è pur sempre
un trofeo europeo.
sfr. ❤️🧡💛
grande josè te sei fatto caccià pure dai turchi 😀
Ora dirà che oltre ai Friedkin, anche la proprietà del Fenerbahce non capisce nulla di calcio.
Off topic e solo per notizia,la Coppa delle Fiere non è un trofeo europeo ufficiale.
Torna a Roma!!!! Quest’anno l’Europa League non ce la toglie nessuno!!!
Ecco a voi lo Special One! Ennesimo esonero: ormai più special negli addii che nei successi. Io invece sono felicissimo di avere Gasperini in panchina: a me José non manca neanche un po’, anzi… mi godo il calcio vero, non il teatro delle conferenze stampa
Non sono d’accordo, ti ha portato un trofeo dopo un’infinità di nulla e una finale di europa league.
Il confronto con Gasp non puoi farlo perchè parti dal presupposto sbagliato, cioè che riesca a fare con la Roma quello che ha fatto con l’Atalanta, ma questo è tutto da dimostrare perchè siamo solo all’inizio.
Mourinho ha vinto a Roma ed è uno dei pochi ad averlo saputo fare. Potrà non piacere il personaggio ma è nella storia della nostra amata.
Il giorno che Gasperini ci farà vincere 2 trofei internazionali (spero presto) avrai ragione. Per ora il calcio che credo tu reputi arcaico e non vero una coppa te l’ha portata. Sarebbe il caso di amare la Roma non le proprie idee.
Mou è un tecnico che ormai non puoi tenere troppo in panchina. Sicuramente fa un calcio che non è l’ultima moda e non è più il Mou del Porto e dell’Inter, ma il motivo principale è che Mourinho non lo pieghi alle porcate. Basterebbero gli audio della federazione turca pro Galatasaray e contro Mou e il Fenerbache per capire come funziona, purtroppo per il club (il Fenerbache) alla lunga il muro contro muro diventa insostenibile. Come del resto succede anche a Roma, strano che qui sopra qualcuno se lo sia già scordato.
FIERO di averlo avuto sulla nostra panchina.
Ci avrei scommesso qualsiasi cosa che non avrebbero tardato a rendersi conto del pacco che avevano preso.
Ha fatto meno di Ismail Kartal, un signor nessuno a 1/10 del suo stipendio.
Ma sicuramente sarà stata colpa del “mercatino” che gli hanno fatto anche lì.
Anzi, del “bazarino”.
Vediamo chi è il prossimo che ci casca…
chissà se anche i turchi hanno un “Josè manchi come l’aria” tra i supporters
Io lo rivorrei subito.
Ma per carità, nessuna critica a Gasp, solo un desiderio personale.
Ciao. Io invece non lo rivorrei.
Sarò sempre grato per la Conference ma una volta voltata pagina non si torna mai indietro. Aggiungo che per il professionista e per l’uomo Mourinho mi spiace (io non sono un odiatore seriale, di quelli che “godono” quando un personacgio cade) ma devo constatare che evidentemente il Mourinho di oggi non è piu quello di 20 anni fa.
Concludo infine dicendo che finalmente, dopo anni, nella conferenza della scorsa settimana con il Mr. Gasperini si è tornati a parlare di calcio.
@SAMURAJ
A me delle chiacchiere e delle conferenze stampa frega assai, voglio vincere.
Mou ha vinto a Roma. Gasp ha avuto il mio benvenuto ma entrerà nella storia della Roma quando saprà portarci un trofeo.
Più che desiderio io la chiamerei una smania suicida.
E io rispetto il parere di tutti,
ma sono dell’idea che per due anni Mou abbia fatto rendere la rosa molto più di quello che valeva.
Abraham e Borriello in attacco,
Zaniolo e Pellegrin dietro,
Karsdorp e Celik, Spinazzola rotto un anno e poi in convalescenza,
Cristante e Ibanez, Elshaa e Zalewski….
Poi ora c’è Gasperini e viva Gasperini,
la partita con il Bologna l’ho apprezzata molto.
Ma con Mou qualcosa abbiamo vinto, (e senza l’uomo dalle corna che oscurano il k2 anche di più) vedremo con Gasp.
Ti hanno travolto di spolliciate perche’ sei un fintone, pessimo veramente
Meglio così, se ce lo fossimo trovati contro in EL sarebbe stato psicodramma assicurato
Il rispetto a Roma e diventato oramai un miraggio ,a drastico hai vinto qualcosa dopo 30 anni ,magari un po’ di riconoscenza .
Rispetto il parere di tutti, ma quella Conference la vincevi persino con Fonseca (parere personale ovviamente).
In campionato la peggiore media punti della Roma da quando la vittoria ne vale tre.
Due sconfitte in un anno contro la Real Cremonese.
Tre derby senza un tiro in porta.
Risse da saloon in panchina ogni due partite.
Basta così o devo continuare?
La riconoscenza la devi anche a Zaniolo che la palla in rete ce l’ha spinta, cosa che non mi pare che ai più qua dentro venga in mente.
@drastico
“Conference la vincevi persino con Fonseca”. La Fiorentina per esempio sono diversi anni che ci prova e non la vince pur avendo una squadra sopra la media.
Non potete ipotizzare, Mou ha vinto dove pochi hanno fatto, merita tutto il rispetto della piazza.
Di quelli simpatici e perdenti ne faccio volentieri a meno io.
Mourinho va al Nottingam Forest
guarda se, gira e rigira nun s’o ritrovamo davanti…
meglio così, almeno non lo incontriamo in EL
io invece avrei voluto salutarlo degnamente se fosse passato a Roma
Grande Josè La coppa è per sempre….
Daje Roma Daje
Grande Jose uno dei più forti mai esistiti grazie di averci onorato della tua bravura e di averci fatto vincere una coppa dopo decine di anni e un altra rubata. Quando ti capita qualcosa non vedo l’ora di leggere i commenti mi capitava anche col capitano perché anche lui veniva coperto di vomito da quelli che probabilmente coprono ora te. La fama la bellezza la strafottenza l’essere I numeri uno scatena a certe persone invidia e frustrazione soprattutto con certe dichiarazioni di chi non è falso moralista ma ha le palle di dire le cose che pensa. Spero possa tornare alla Roma
Un club turco che non vince il suo campionato da più di 10 anni ha perso contro una squadra portoghese che solo un paio d’anni fa giocava una semifinale di Champions. Non mi sembra tutto questo scandalo, secondo me l’hanno cacciato perché ha alzato quel polverone che ha investito il campionato turco ed era malvisto da troppi, attirando le ire anche sul club stesso.
P.S.: se non lo sapevate, andatevi a leggere cos’è successo qualche mese fa in Turchia, quando hanno letteralmente complottato per sabotare il Fenerbahce; fra tutti i “complottismi” del mondo del calcio, questo è fra i più veri che io abbia mai visto, e Mou non si è tirato indietro. La sua cacciata penso sia più che altro un tentativo da parte del club di dire “obbedisco” ai loro oscuri signori per ingraziarseli e salvare il salvabile. Opinione mia.
Arrivato per far compiere al Fenerbache l’ultimo step per raggiungere rivale Galatasaray (l’anno prima del suo arrivo il Fenner arrivò secondo a pochi punti dal Gala) se ne va con la squadra settima in classifica, retrocessa in EL, un passivo di 50 milioni sul mercato ed un monte stipendi esploso.
Ogni riferimento a fatti recenti che ci riguardano non è puramente casuale.
Umanamente dispiace perché gli si è voluto bene, ma dal punto di vista sportivo nostalgia meno mille.
wow, lascia una squadra settima!!!! un campionato cominciato da 3 giornate…. 4 squadre che gli sono sopra le hanno giocate tutte e 3 , pensa il Fenerbahce ne ha giocate solo 2 , solo settima!!!!
ddrmaancheno complimenti acuta disamina.
Secondi in campionato l’ anno scorso, ma avete ragione, il Fenerbahce era nettamente più forte del Galatasaray e Mou avrebbe dovuto farsi una passeggiata. Pur di avere ragione certa gente si attacca a tutto. Vediamo quest’ anno che si sono tolti ” il peso morto” se finalmente vincono il campionato no?? Dai ci vogliamo risentire alla fina della super lig?
Questi però lo hanno esonerato per aver detto la verità, ossia che il Benfica è più forte.
No, lo hanno esonerato perché se si tratta di battere solo squadre più deboli non serve strapagare un allenatore.
Ma come il Santone di Serubal, dopo 1 solo anno di grandi successi in Turchia già esonerato, la AS Roma invece dopo due anni e mezzo di agonia calcistica ed il nulla tecnico-tattico si è permessa di provare a costruire una squadra di calcio senza di lui. Sul podio dei più grandi errori di scelta fatti da questa proprietà ricca di soldi ma ahinoi incapace di costruire una società all’altezza.
Sarà agonia calcistica, ma hai vinto la Conference e l’Europa Ligue te l’hanno scippata, dopo una fila di anni nei quali non vincevi neanche la coppa Italia. Può essere tutto quello che vuoi, ma i fatti sono questi.
O’Rey: i fatti dicono anche che per 15 anni buoni giocavamo fissi in Champions dove è leggermente più difficile portare a casa il trofeo, e la Conference (col Feyenoord squadra più forte incontrata) è stata l’unica giocata dalla Roma nella sua storia, altrimenti ne avresti probabilmente altre in bacheca. Ma si sa, ci sono fatti e fatti.
Mo pijano de rossi…
io non sono tifoso di mourinho ma che doveva fare col Benfica che è uno squadrone?? O in campionato col galatasaray che è il doppio più forte?
Nel 2023-24 il Fener senza il santone era arrivato a soli tre punti dal Galatasaray, con Mourinho è arrivato a undici.
per esempio poteva evitare che i giocatori del Benfica passeggiassero serenamente nell’area del Fener. anche sulle palle inattive!
Ma nun se dovevamo vedè in finale de Europa League!?! L’enfisematosi senza aria, all’eliminzaione cor BenFica, già lo proiettavano ar 20 de maggio 2026, ar Beşiktaş Stadium. Mica je sfiorava er dubbio che quelli der Fenerbache se potevano fa girà le palle pe l’ennesima Champions mancata. Condita pure da la battuta de le 8 partite….
Sempre grato pe na coppa, pe na finale rubata e pe li pienoni, ma a che prezzo?! Me pareva de vive n’incubo. Lo stesso da cui se so’ risvejati li canarini turchi stamattina, solo che nun j’ha lascianto niente in mano pe esse grati co lo Special One, ar massimo na ceppa, non de più…
Per m: un pallone gonfiato, un maleducato e uno dei tecnici più sopravvalutati di sempre.
Lo sminuire la propria squadra per mitigare i propri fallimenti è un classico Mouriniano. Chi si scorda i vari “guardo in panca e non vedo nessuno” e le conferenze prima dei big match dove candidamente diceva che coi vari Inter e Juve non c’era storia.
In Champions ci sono una decina di squadre inarrivabili, ma con il resto il Fenerbhace se la poteva giocare e perchè no, passare il turno. E invece no, lì “avremmo giocato 8 partite e poi a casa”. Si vede che i turchi su queste cose son piú permalosi che i nostri.
Come sapete l’ho criticato duramente in ogni modo possibile, ma questo esonero mi dispiace perché non mi pare rispettoso per la sua storia, farlo fuori per un preliminare perso.
“Chi se lo fosse mai creso” (cit.)
Si sarebbe dovuto ritirare dopo la finale di Conference vinta con noi.
cioe’ non facevamo la finale de Europa Leauge?? che ne famo o ne facevamo una ogni 30 anni daje su
Dispiace per Josè. Del resto se vai in un campionato dove per motivi extracalcistici deve vincere sempre la stessa squadra devi aspettartelo. Dispiace solo che hanno appena tesserato Nenè Dorgeless che avrei visto volentieri alla Roma.
In bocca al lupo Josè, non t’ho mai amato ma ti sarò sempre grato per la conference .
Perché, da noi è tanto diverso? Rivince il Napoli? Mmmmhhh…
Probabile che Mou abbia già pronta un altra squadra. Se poi il motivo è l’eliminazione in Champions non regge. Il Benfica è più forte e l’Europa League in cui è retrocessa la formazione turca è più alla portata. La società dovrebbe conoscere i propri limiti.
Stanno entrambe sui 300 milioni di valore di mercato (come pure la Roma), non è che il Benfica sia una superpotenza e il Fenerbhace una squadra di C. In più il Benfica ha un signor nessuno in panca.
La “portata” l’anno scorso si è fermata alla sveglia presa contro i Rangers di Glasgow.
Si, a Cipro lo stanno aspettando.
26 trofei in 25 anni di carriera… e ancora parlate.
Chiunque abbia fatto un minimo di sport SA quel che ci vuole per vincere, già a livello individuale, pensa un pò quel che qualità bisogna avere per vincere a livello Team.
Inutile ricordare che fino all’arrivo di Mou la sezione Europea della bacheca della Roma era praticamente vuota!
Già, perché a quando risale l’ultimo scudetto? 2000/2001. e l’ultima coppa Italia? 2008.
La bollitura prima o poi arriva per tutti, piaccia o meno. Altrimenti Capello, Lippi, Ferguson e compagnia cantante ancora stavano in panchina e lui di sicuro non finiva ad allenare in Turchia
Commento senza senso:
Primo perchè Mourinho è stato un grande allenatore ed ha vinto una marea di trofei, ma lo ha fatto nella prima fase della sua carriera, diciamo che è stato precoce. Oggi è un allenatore che non ti da alcun valore aggiunto.
Secondo il trofeo portato a casa da mourinho è la conference che per carità è sempre un trofeo ma se la Roma non ha la bacheca piena di conference è perchè si qualifica da anni a trofei più prestigiosi, altrimenti avrebbe la bacheca piene di coppe.
boni due finali e una vinta,vi fanno proprio schifo i trofei
Sì sono volgari per loro, meglio vincere la coppa plusvalenze
No, me fa schifo tutto quello che ròta intorno a Mourinho, risse da bar, pallonate prese contro a’ Cremonese, sceneggiate a nastro, squadra svalutata ne li singoli, assenza de carcio in campo. Ma io te capisco, c’è chi rimane affascinato da “L’omo forte e carismatico”, parecchi de noantri nun so’ così, nun sentono er bisogno de sentisse protetto da n’antro omo…
La Conference League dopo l’autoeliminazione del Tottenham era il minimo sindacale, l’avrebbe vinta chiunque.
mourinho manchi come l’aria…oggi giornata cupa per le vedove
L’unico allenatore al mondo ad aver vinto tutte le coppe europee, l’unico a far fare due finali europee alla Roma in due anni con una campagna acquisti misera e condotta da pinto e una società che si era legata mani e piedi all’uefa con un accordo vessatorio. L’unico a difendere la Roma quando ci hanno rubato la finale di europa league. Ci sono allenatori che sono stati esonerati anche meno di lui ma non hanno vinto nulla. Lui è e sarà sempre lo “Special One”.
Tutto quello che ha fatto lo ha fatto per suo interesse, inclusa la scenata nel garage di Budapest, sarebbe ora che cominciaste a capirlo.
2 finali con 25 milioni spesi in due anni sul mercato.
Chiedeva giocatori e non ha visto mezzo di quelli che voleva lui.
Con il fenerbache lo stesso, una squadra scarsa scarsa con cui ha fatto il massimo che poteva fare.
Il resto sono amici di galobidone altro che tifosi
ma se solo abraham è copstato 45 milioni???????
Solo per Abraham ci ha fatto spendere 40 milioni. 25 sono andati in fumo
Ha portato a Roma, Renato Sanches e Rui Patricio e qui mi fermo
Le spese per gli ingaggi, non sono spese vero? I giocatori con Mourinho giocavano gratis. In quei anni abbiamo battuto tutti i record tra ingaggi e commissioni
A me sembra che solo Abraham sia costato 45 mln, il “leasing” di Lukaku una 15ina tra prestito oneroso e ingaggio, gli ingaggi lordi dei vari Dybala, Belotti, Azmoun, Wijnaldum, Renato Sanches, una discreta tombola.
Ma forse è la calcolatrice mia che non funziona…
Il primo anno di Mourinho arrivarono Rui Patricio (11,5 milioni), Vina (13 milioni), Shomurodov (17,5 milioni) e Abraham (40 milioni). Totale 82 milioni, in un solo mercato. Voi esegeti del Bollito One siete dei comici sopraffini.
DDRMAANCHENO ha centrato il punto.
Mou finchè ha allenato in squadre “potenti” dal punto di vista economico e “sportivo” era tollerato e i risultati venivano, ma appena è sceso di rango i suoi risultati sono stati pessimi, sotto tutti i punti di vista.
La Conference la hai vinta con la squadra più forte e più volte hai rischiato di uscire con una finale sofferta.
L’europa luege hai affrontato squadre del tuo livello se non inferiori e anche li hai rischiato di uscire piu e piu volte (finale rubata, ma neanche conquistata).
Parco giocatori distrutto, isterismi, populismi degni del miglior movimento 5 stelle, comportamenti piu che discutibili mettendo in campo un NON giocatore di calcio afena gyan al posto di shomurodov come dispetto verso la società… Colpa dei panchinari, solo loro, quando i titolari a bodo, nel secondo tempo, hanno incassato 4 goal e fatti 0.
Anni di pura PASSIONE.
Personalmente non mi sento di dire grazie a mourinho, perchè in quei anni ho visto la roma prendere figuraccie in coppa italia e in campionato, ma si… certo, andare molto bene in europa e questo gliene do atto.
Se sotto il punto di vista tecnico, tattico e di gestione NON gli dico grazie, invece glielo dico sotto il punto di vista dell’aver ricompattato il tifo, obiettivo che avevano i friedkin quando hanno preso il portoghese.
Ma 7/8mln di euro netti l’anno solo per questo è troppo, soprattutto perchè nel calcio moderno al fine di una crescita è molto piu vantaggioso entrare in champions che vincere una conference.
Mourinho non è stato esonerato per motivi tecnici (la polpetta per gli Abbnocconi),anche perchè il Fenerbahce non è stato estromesso dal Bodo Glimt bensì da una grande squadra europea (certo più della Roma).
Mourinho è stato allontanato dal calcio turco perchè ha scoperchiato il pozzo di corruzione e di marciume che lo appesta e il Fenerbahce è stato “consigliato” di levarselo di torno con una scusa.
sono usciti con una squadra nettamente più forte e che ha un Rios che il prossimo anno venderanno a 60 milioni, e allora quelli del Besiktas di Abraham che dovrebbero dire che sono stati eliminati dal losanna???
Lo sciamano di setubal in turchia è durato poco. Solo qui poteva diventare un idolo giocando una serie impressionante di partite (derby, napoli) senza fare 1 tiro in porta !!
il calcio è cambiato, José purtroppo no. mi dispiace per lui, lo adoro come allenatore. anche come uomo. ci ha fatto vincere due trofei.
però il calcio è cambiato, chi non si adegua perde. e lui non si adegua.
resta sempre The Special One.
Grande José
In bocca al lupo caro Mister
26 trofei in 25 anni di carriera
chi parla sono gli stessi che si meritano un bailey rotto, o un rio o sancho che non verra mai o un brobbey scarto dell’ajax
se Mou alzava la cornetta venivano tutti de corsa
mi sciacquerei la bocca prima di parlare di Mou, a no qui sono tutti campioni del mondo della tastiera
io lo avrei cacciato dopo il primo tempo contro il Benfica
Allenatore finito… Senza che nessuno qua si offenda…
Record di Mennea di 10.72 sui 100 e durato tantissimi anni credo almeno 30 anni …quando Gasperini o altri ci faranno fare 2 finali come José allora gli anti Mourinhiani potranno parlare ..ma fino allora .muti …forza José ti amo 😍
Ottimo comunicatore, super carismatico, ma anche Il più grande ruffiano della storia e sopravvalutato allenatore
Ennesimo fallimento negli ultimi anni
É cotto!!! arivoltatelo!
ecco i detrattori all’attacco, come dal primo giorno che sbarcò a Roma. il più grande di tutti ci ha onorato in quei due anni vincendo una conference e con pizza e fichi un’Europa league se non fosse successo quello che succede sempre con noi. altri grandi quando non possono più guidare real PSG o Manchester si ritirano lui ama troppo il calcio e senza giocatori può essere dura anche per lui. grazie per averci difeso anche contro chi ti dava addosso e si spaccia per romanista, sei finito alle mani in quella serata maledetta e hai difeso i nostri colori… l’unico. ho 51 anni e ho avuto la fortuna di vedere i grandi del passato e essere cresciuto con il capitano…e di averti avuto in panchina che era il mio sogno.
@Nikephoros,
si, prima o poi, faccio notare che un paio d’anni fa aveva praticamente vinto una Europa League e l’anno prima la Conference e allora forse ancora c’è tempo per la vera cottura. . . è che gli esteti del: “non ho vinto unka. ma come mi sono divertito” lo odiano e allora: veleno.
Poi è deprimente leggere commenti di gente che in vita non ha vinto manco la partita di classe, sempre che l’abbia giocata e non l’abbia invece solo guardata, ma poi si scaglia contro un Top come Mou.
Oramai e’ storia.
Quello di Mourinho e di Pinto e’ stato un progetto fondamentalmente sbagliato, nonostante il trofeo vinto. Era una scommessa estremamente rischiosa. Perche’ era costruire prima il tetto delle fondamenta.
Nonostante questo siamo stati ad un passo dal realizzarlo, perche’ se avessimo vinto la coppa Uefa saremmo entrati in Champion ed il nostro destino sarebbe cambiato radicalmente.
Le cose, come sappiamo, sono andate diversamente e ci siamo trovati in mezzo alle macerie di una squadra da ricostruire.
Un ringraziamento a Mourinho e’ debito di tutti noi. Ora guardiamo avanti
Stiamo iniziando un percorso che sarebbe stato logico , percorrere sino dall’inizio : Forza Roma. Avanti tutta con Gasperini.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.