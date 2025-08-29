LIVE! Ziolkowski è arrivato a Roma: ora le visite mediche, poi le firme e l’annuncio (VIDEO)

AGGIORNAMENTO ORE 10:15 – Jan Ziolkowski è appena atterrato a Roma, all’aeroporto di Fiumicino. Il giocatore, dopo aver salutato i tifosi presenti allo scalo che lo attendevano, è salito sull’auto del club giallorosso, pronto a sostenere le visite mediche.

Dopo i controlli di rito, il calciatore andrà a Trigoria per le firme sui contratti. Al Legia Varsavia andranno 6,5 milioni di euro più il 10% di percentuale sulla futura rivendita.

AGGIORNAMENTO PRECEDENTE – Sta per cominciare l’avventura in giallorosso di Jan Ziolwowki, che tra pochi minuti atterrerà nella Capitale, pronto a diventare un nuovo difensore della Roma di Gasperini.

Il calciatore è partito dalla Polonia questa mattina in direzione della Capitale, come dimostra un video pubblicato su X. L‘arrivo è atteso a Fiumicino intorno alle 9:45.

🚨✈️ Jan Ziółkowski w drodze do Rzymu na testy medyczne przed transferem do AS Roma. Wczoraj awans do Ligi Konferencji z Legią, dziś nowy rozdział. 20-letni obrońca podpisze z Romą kontrakt do 2030 roku. pic.twitter.com/BlefTrOvkD — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) August 29, 2025

Ieri ultima partita del centrale polacco con la maglia del Legia Varsavia (3-3 con l’Hibernian che è valsa la qualificazione ai gironi di Conference), conclusa con un caloroso saluto al proprio pubblico.

Il centrale polacco è stato espulso durante i tempi supplementari, ma è stato uno dei migliori in campo, giocando da Capitano e sfornando un assist in occasione di una rete. Qui sotto il video del suo addio ai propri tifosi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Meczyki.pl (@_meczyki.pl)