LIVE! Ziolkowski è arrivato a Roma: ora le visite mediche, poi le firme e l’annuncio (VIDEO)

AGGIORNAMENTO ORE 10:15 – Jan Ziolkowski è appena atterrato a Roma, all’aeroporto di Fiumicino. Il giocatore, dopo aver salutato i tifosi presenti allo scalo che lo attendevano, è salito sull’auto del club giallorosso, pronto a sostenere le visite mediche.
Dopo i controlli di rito, il calciatore andrà a Trigoria per le firme sui contratti. Al Legia Varsavia andranno 6,5 milioni di euro più il 10% di percentuale sulla futura rivendita.
.@OfficialASRoma, Jan Ziółkowski è atterrato a Fiumicino @SkySport pic.twitter.com/7ShsFM8Cwu
— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 29, 2025
AGGIORNAMENTO PRECEDENTE – Sta per cominciare l’avventura in giallorosso di Jan Ziolwowki, che tra pochi minuti atterrerà nella Capitale, pronto a diventare un nuovo difensore della Roma di Gasperini.
Il calciatore è partito dalla Polonia questa mattina in direzione della Capitale, come dimostra un video pubblicato su X. L‘arrivo è atteso a Fiumicino intorno alle 9:45.
🚨✈️ Jan Ziółkowski w drodze do Rzymu na testy medyczne przed transferem do AS Roma.
Wczoraj awans do Ligi Konferencji z Legią, dziś nowy rozdział.
20-letni obrońca podpisze z Romą kontrakt do 2030 roku. pic.twitter.com/BlefTrOvkD
— Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) August 29, 2025
Ieri ultima partita del centrale polacco con la maglia del Legia Varsavia (3-3 con l’Hibernian che è valsa la qualificazione ai gironi di Conference), conclusa con un caloroso saluto al proprio pubblico.
Il centrale polacco è stato espulso durante i tempi supplementari, ma è stato uno dei migliori in campo, giocando da Capitano e sfornando un assist in occasione di una rete. Qui sotto il video del suo addio ai propri tifosi.
almeno…. cominciavo a temere in qualche altra sparata del loro DS….
e uno dei 4 è arrivato su.
si er pischello…se questo era un obbiettivo di mercato siamo da serie b allora
Jimbo,
io mi chiedo davvero come si può fare un commento così misero, ma dico seriamente.
Io Ziolkowski non lo conosco, ma ha 20 anni, non è un minorenne.
Magari non andrà bene, magari sì, staremo a vedere, viene comunque al momento per stare in panchina e probabilmente, in attesa di capire come vede Celik il nostro allenatore, come SESTO. Ti volevi Bremer come sesto?
Quindi che commento è?
Però George a 50000 miliardi di milioni dopo 180 minuti in premier non era un pischello,
no, è Yamal 2.0.
Anto ti posso dire che secondo me non bisogna neanche più commentare a certi soggetti … perché o sono infiltrati … o hanno problemi … oppure sono ragazzi giovani che non sanno cosa scrivono
Infatti Ferguson, valutato 80 milioni 2 anni fa. É da serie B
due mesi per prendere un pupo
Auguri e buona fortuna per la tua nuova avventura giallorossa… che possa essere gloriosa. Nonostante altre sirene, volute ad arte dalla sua ex società, ha voluto fortemente la Maggica. Forza ROMA sempre 💛❤️💛❤️
Anto, Daemsi.
condivido pienamente il vostro commento. sicuramente sono dei giovincelli che si credono onniscienti.
poi, invece…..
sfr. ❤️🧡💛
100 per caso non ti è balenata l’dea che la conditio sine qua non per la vendita fosse che avrebbe dovuto giocare i preliminare di conference che per il Legia , dato che il giocatore è anche il capitano, valgono quasi 1/3 del loro fatturato ?… la vendita era gia decisa da tempo e difatti il giocatore è arrivato il giorno dopo…ed è inutile sindacare sui rischi di infortuni perche se il giocatore ti piace e ci credi accetti anche queste condizioni… anche perche è il vendatore che decide tempi e costi..quindi è inutile che stiate sempre a sindacare.. poi se diventasse forte voglio vedere chi sta qui a ricordarsi che l’anno preso a fine agosto… l’importatnte è sempre che il giocatore sia adatto al credo Gasperiano ilò resto è fuffa per chi è qui solo a criticare senza cognizione di causa
a jimbo, se ‘r caccola se dimette ‘a serie B v’ aspetta a braccia aperte…
Forse buono per la primavera … quando arrivano i calciatori per la prima squadra ???
Immagino tu segua il campionato Polacco da anni e quindi conosci nei dettagli il giocatore.
Ma probabilmente sei uno di quelli che “SVILAR nun è bbono manco pe’la Cremonese!!”
quindi uno che gioca da titolare e capitano, a 19 anni, in uno spaereggio di conference e fa anche un assist è uno da primavera?
hujsen che a 19 anni, l’anno scorso ha giocato in prima squadra lo dovevamo mandare in primavera. dici che il real madrid fa male a tenerlo in prima squadra?
non è l’età che fa il giocatore buono. se sei così buono a 19 anni, e continui a crescere, diventi campione. che dici, aspettiamo qualche anno e lo prendiamo a 30 M?
probabilemnte non farà il titolare, ma tra lui e ghiraldi, stiamo già costruendo la difesa dei prossimi anni.
eccone un altro… immagino stesso commento lo feci per Marquinhos e poi sei sparito fino a quando se lo vendettero…coerenza beate coerenza
N’altro parto pure questo. Accondiscendenti praticamente in tutto con il Legia speriamo ne sia valsa la pena soprattutto perché arriva a campionato iniziato e quindi non potremo vederlo sin da subito in campo.
salterebbe solo 1 partita di Europa league …ed essendo il 5 difensore non mi pare questa tragedia… riguardo al Legia che è propetaria secondo te chi decide i tempi e modi?…non ci vuole molto a capirlo
dopo lungo tira e molla arriva. Speriamo bene.
Non credo ci sia stato tira e molla. Lo volevano in squadra per la qualificazione, e se ha giocato capitano tanto scarso non sarà. Tra Ghilardi e Zio dovrebbero essere le basi x il futuro.
purtroppo è difficile da capire per molti
purtroppo ti fa capire il livello di molti tifosi
Daje Zi’, sbrigate…
Ieri nei supplementari ha indossato la fascia di capitano e siglato l’assist per il gol vittoria, prima di essere espulso a cinque minuti dalla fine per doppia ammonizione. La personalità non gli manca, speriamo anche il resto. L’età è dalla sua.
il talento c’è tutto
se Massara dà via Dovbyk pellegrini Baldanzi e Salah eddine e porta George, Tsimikas ed Emegha mercato quasi perfetto. Soprattutto emegha che cambierebbe l’ attacco della Roma, e tra l’altro è giovane e con margini di miglioramento
Svilar
Hermoso Mancini Ndicka
Wesley Cristante Kone Angelino/ Tsimikas
Soule’/ Dybala. George/ El Shaarawy
Ferguson/ emegha
El aynaoui è un altro titolare sulla mediana o sull trequarti
DAJE ragazzone, facce vede quanto vali!
acquisto perfetto: giovane, talentuoso e già con esperienza (capitano ieri) ad un prezzo basso (investimento sicuro).
P.S.: Ghilardi (altro ottimo acquisto per gli stessi motivi) è costato esattamente il doppio: poi dicono che non si comprano i giovani italiani…
benvenuto
Forza e Onore !
bella Zio
benvenuto zio.. sfonda
Non perdiamo tempo con i finti Romanisti e auguriamo al Polacco una gran bella stagione con i ns colori!
Benvenuto Jan e Forza Roma!
Mourinho il passato e questo presente e futuro, benvenuto!
Già è tanto che non si è rotto un crociato nell’ultima partita giocata ieri col Legia.
dopo un mese di attesa, spero sia un fenomeno.
ma gli do tutto il tempo necessario per crescere.
benvenuto!
ben arrivato giovanotto
Come al solito, ad ogni acquisto appaiono multipli mai letti che si divertono a mettere alla berlina i giocatori A certi soggetti neanche vale la pena piu’ rispondere Sarà il campo a decidere il suo valore Benvenuto e Sempre Forza Roma💛❤️
Onore a questo ragazzo che sin dall’inizio ha voluto solo la Roma. E secondo me sarà un crack!
per il quarto posto? o per vince lo scudetto? ah no per essere l’Atalanta 2.0
Dajeee Zio e benvenuto alla A.S. Roma
Per i prossimi 10 anni siamo a posto in difesa.
A me questo pare forte ed ha un piede educato.
È arrivato MaraZico. Forza Gasperini
