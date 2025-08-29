LIVE! Ziolkowski è arrivato a Roma: ora le visite mediche, poi le firme e l’annuncio (VIDEO)

AGGIORNAMENTO ORE 10:15 – Jan Ziolkowski è appena atterrato a Roma, all’aeroporto di Fiumicino. Il giocatore, dopo aver salutato i tifosi presenti allo scalo che lo attendevano, è salito sull’auto del club giallorosso, pronto a sostenere le visite mediche.

Dopo i controlli di rito, il calciatore andrà a Trigoria per le firme sui contratti. Al Legia Varsavia andranno 6,5 milioni di euro più il 10% di percentuale sulla futura rivendita.

AGGIORNAMENTO PRECEDENTE – Sta per cominciare l’avventura in giallorosso di Jan Ziolwowki, che tra pochi minuti atterrerà nella Capitale, pronto a diventare un nuovo difensore della Roma di Gasperini.

Il calciatore è partito dalla Polonia questa mattina in direzione della Capitale, come dimostra un video pubblicato su X. L‘arrivo è atteso a Fiumicino intorno alle 9:45.

Ieri ultima partita del centrale polacco con la maglia del Legia Varsavia (3-3 con l’Hibernian che è valsa la qualificazione ai gironi di Conference), conclusa con un caloroso saluto al proprio pubblico. 

Il centrale polacco è stato espulso durante i tempi supplementari, ma è stato uno dei migliori in campo, giocando da Capitano e sfornando un assist in occasione di una rete. Qui sotto il video del suo addio ai propri tifosi. 

 

    • Jimbo,
      io mi chiedo davvero come si può fare un commento così misero, ma dico seriamente.

      Io Ziolkowski non lo conosco, ma ha 20 anni, non è un minorenne.
      Magari non andrà bene, magari sì, staremo a vedere, viene comunque al momento per stare in panchina e probabilmente, in attesa di capire come vede Celik il nostro allenatore, come SESTO. Ti volevi Bremer come sesto?
      Quindi che commento è?

      Però George a 50000 miliardi di milioni dopo 180 minuti in premier non era un pischello,
      no, è Yamal 2.0.

    • Anto ti posso dire che secondo me non bisogna neanche più commentare a certi soggetti … perché o sono infiltrati … o hanno problemi … oppure sono ragazzi giovani che non sanno cosa scrivono

    • Auguri e buona fortuna per la tua nuova avventura giallorossa… che possa essere gloriosa. Nonostante altre sirene, volute ad arte dalla sua ex società, ha voluto fortemente la Maggica. Forza ROMA sempre 💛❤️💛❤️

    • Anto, Daemsi.
      condivido pienamente il vostro commento. sicuramente sono dei giovincelli che si credono onniscienti.
      poi, invece…..
      sfr. ❤️🧡💛

    • 100 per caso non ti è balenata l’dea che la conditio sine qua non per la vendita fosse che avrebbe dovuto giocare i preliminare di conference che per il Legia , dato che il giocatore è anche il capitano, valgono quasi 1/3 del loro fatturato ?… la vendita era gia decisa da tempo e difatti il giocatore è arrivato il giorno dopo…ed è inutile sindacare sui rischi di infortuni perche se il giocatore ti piace e ci credi accetti anche queste condizioni… anche perche è il vendatore che decide tempi e costi..quindi è inutile che stiate sempre a sindacare.. poi se diventasse forte voglio vedere chi sta qui a ricordarsi che l’anno preso a fine agosto… l’importatnte è sempre che il giocatore sia adatto al credo Gasperiano ilò resto è fuffa per chi è qui solo a criticare senza cognizione di causa

    • Immagino tu segua il campionato Polacco da anni e quindi conosci nei dettagli il giocatore.

      Ma probabilmente sei uno di quelli che “SVILAR nun è bbono manco pe’la Cremonese!!”

    • quindi uno che gioca da titolare e capitano, a 19 anni, in uno spaereggio di conference e fa anche un assist è uno da primavera?

      hujsen che a 19 anni, l’anno scorso ha giocato in prima squadra lo dovevamo mandare in primavera. dici che il real madrid fa male a tenerlo in prima squadra?

      non è l’età che fa il giocatore buono. se sei così buono a 19 anni, e continui a crescere, diventi campione. che dici, aspettiamo qualche anno e lo prendiamo a 30 M?

      probabilemnte non farà il titolare, ma tra lui e ghiraldi, stiamo già costruendo la difesa dei prossimi anni.

    • eccone un altro… immagino stesso commento lo feci per Marquinhos e poi sei sparito fino a quando se lo vendettero…coerenza beate coerenza

  3. N’altro parto pure questo. Accondiscendenti praticamente in tutto con il Legia speriamo ne sia valsa la pena soprattutto perché arriva a campionato iniziato e quindi non potremo vederlo sin da subito in campo.

    • salterebbe solo 1 partita di Europa league …ed essendo il 5 difensore non mi pare questa tragedia… riguardo al Legia che è propetaria secondo te chi decide i tempi e modi?…non ci vuole molto a capirlo

  5. Non credo ci sia stato tira e molla. Lo volevano in squadra per la qualificazione, e se ha giocato capitano tanto scarso non sarà. Tra Ghilardi e Zio dovrebbero essere le basi x il futuro.

  7. Ieri nei supplementari ha indossato la fascia di capitano e siglato l’assist per il gol vittoria, prima di essere espulso a cinque minuti dalla fine per doppia ammonizione. La personalità non gli manca, speriamo anche il resto. L’età è dalla sua.

  9. se Massara dà via Dovbyk pellegrini Baldanzi e Salah eddine e porta George, Tsimikas ed Emegha mercato quasi perfetto. Soprattutto emegha che cambierebbe l’ attacco della Roma, e tra l’altro è giovane e con margini di miglioramento

    Svilar
    Hermoso Mancini Ndicka
    Wesley Cristante Kone Angelino/ Tsimikas
    Soule’/ Dybala. George/ El Shaarawy
    Ferguson/ emegha

    El aynaoui è un altro titolare sulla mediana o sull trequarti

  11. acquisto perfetto: giovane, talentuoso e già con esperienza (capitano ieri) ad un prezzo basso (investimento sicuro).
    P.S.: Ghilardi (altro ottimo acquisto per gli stessi motivi) è costato esattamente il doppio: poi dicono che non si comprano i giovani italiani…

  15. Non perdiamo tempo con i finti Romanisti e auguriamo al Polacco una gran bella stagione con i ns colori!
    Benvenuto Jan e Forza Roma!

  20. Come al solito, ad ogni acquisto appaiono multipli mai letti che si divertono a mettere alla berlina i giocatori A certi soggetti neanche vale la pena piu’ rispondere Sarà il campo a decidere il suo valore Benvenuto e Sempre Forza Roma💛❤️

