“ON AIR!” – FERRAZZA: “Gasperini è avvelenato, il destino di Massara è segnato”, CASANO: “Se si continua a cambiare ds non si fa mai giorno”, BERNABAI: “George? Un ragazzino, meglio Laurientè”

David Rossi (Rete Sport): “Il Milan, che ha incassato 200 milioni dalle vendite, sta cercando una punta come e più della Roma. Con la differenza che la Roma ha preso Ferguson, e il Milan no…Loro sono andati su 200 giocatori, si sono fatti portare in giro dallo Sporting per Harder, che se succedeva a noi scoppiava il finimondo, e sono finiti a prendere uno scarto del Chelsea, perchè Nkunku lì non l’ha strusciata mai. E poi vi risulta che sia il numero nove classico? A me non sembra… E vogliamo parlare della Juventus? Voleva vendere Vlahovic per prendere Kolo Muani…Gli altri sono sempre di meglio, sono più bravi di noi, più forti di noi, ma a me non sembra… ”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Il mercato verrà risolto in extremis, si sfrutterà fino all’ultimo minuto disponibile, ricordiamoci cosa successe con Smalling qualche anno fa… Quanti giocatori arriveranno ancora? La punta arriva solo se parte Dovbyk. Per me la Roma prende un centrocampista, un esterno basso e uno alto. Io un altro centrocampista me lo aspetto… Brobbey? Non mi fa impazzire, ma non è che parliamo di uno scappato di casa. Se Lucca è stato pagato 35 milioni, 20 milioni per Brobbey non mi sembrano esagerati…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Io ho manifestato la mia preoccupazione per il mercato, un po’ come Gasperini, ma ho anche detto che se si continuano a defenestrare dirigenti e allenatori alle prime difficoltà, qua non si fa mai giorno…quindi per me bisogna dare fiducia a Massara…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “Ci si dimentica troppo spesso che Massara è arrivato il 21 giugno e ha avuto poco tempo di lavorare in un mercato difficile per tutti: anche altre squadre blasonate sono alle prese con delle rose ancora da completare. Non dico “mal comune mezzo gaudio“, ma bisogna anche essere razionali. Probabilmente le tempistiche di Massara sono state dilatate, si è perso tanto tempo con Rios e Sancho. Ma questo è successo perchè il ds è provato ad andare dietro alle richieste dell’allenatore. Il ds ha provato ad andare incontro ai desideri dell’allenatore, e non capisco dove potrebbe esserci il dissidio tra Gasperini e Massara. L’esterno a sinistra? Io non andrei su un ragazzino di 19 anni, anche perchè i costi per George sono esagerati. Laurienté per me potrrebbe tornare utile…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Io non credo che Gasperini stia zitto, anche se non penso che farà fuoco e fiamme in conferenza. George? Secondo me è sbagliato dire che Gasperini non lo vuole. Se arriva, lui se lo prende e non è che dice “che schifo…“. Ma a lui serviva uno pronto, perchè vuole provare a vincere subito…Mourinho? Per me resta uno dei più grandi allenatori della storia, ancora ama la Roma e io gli voglio bene…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Gasperini? Dire che è arrabbiato è poco…è incredibile quanto è avvelenato. E penso che anche il destino di Massara sia un po’ segnato alla fine di questo mercato. Gasperini è talmente arrabbiato che se anche si fosse imposto di non dire nulla oggi in conferenza, qualcosa lo farà sapere… Massara è in totale difficoltà, è evidente un po’ a tutti che è andato in tilt…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Il Milan potrebbe provare a prendere Dovbyk a prescindere dallo scambio con Gimenez, che non è facile. Il problema è con che formula. E poi la Roma deve trovare un suo sostituto. A me il tempo sembra davvero poco per vendere Dovbyk. Non è da ieri che sa che è in vendita, la Roma e Gasperini è da un mesetto hanno capito che non era l’attaccante giusto. Ora pensare che in 4 giorni si possa fare tutto è difficile, ma la Roma vuole provarci. In attacco al momento l’unica pista reale in piedi è quella di George…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Nelle ultime ore di mercato spesso esce il jolly…Se il Chelsea non abbassa le richieste, la Roma non può prendere George. E allora penso che Massara sia necessariamente alla ricerca di un’alternativa…Se il Chelsea dà la valutazione di George di 30 milioni, che è molto alta, non è che possono dimezzare la richiesta. E quanto può spendere la Roma? E’ quello il discorso. La Roma è in grado di spendere 20-25 milioni solo per l’esterno d’attacco?…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Gasperini mi sembra che non si tira mai indietro ogni volta che parla, e qualche cosa oggi ci dirà…Il mercato però non è chiuso, e qualcosa è stato fatto. Oggi arriva il polacco (Ziolkowski, ndr), presto arriverà anche il greco (Tsimikas, ndr) del Liverpool al posto di Salah-Eddine. L’eterno offensivo arriverà. E poi penso che ci sarà qualche sorpresa… Gimenez? Per me è più forte di quello che ha fatto vedere a Milano. Non è un fenomeno, ma col Feyenoord aveva fatto vedere cose importanti…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Lo scambio Giménez-Dovbyk lo vedo vene, sono due giocatori che devono cambiare aria. Nei loro club non sono visti dai rispettivi allenatori e potrebbe essere una via d’uscita. La Roma doveva fare una sorta di rivoluzione, ma alla prima giornata la squadra era simile a quella dell’anno scorso…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Gli allenatori fanno sempre richieste incredibili… Gasperini sapeva benissimo la situazione della Roma, anche Ranieri lo aveva spiegato. I giallorossi nel girone di ritorno hanno fatto più punti di tutti perché è una squadra buona ed ora è stata completata. Questi lamenti continui non li capisco…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “La squadra della Roma mi sembra abbastanza buona. Alcune volte le società non riescono ad accontentare al 100% l’allenatore, ma Gasp dovrebbe rendersi conto che nel mercato dove c’è domanda e offerta non sempre gli equilibri combaciano…”

