SORTEGGIO EUROPA LEAGUE LIVE! Lille, Stoccarda, Nizza e Celtic sul cammino della Roma. Trasferte insidiose per i giallorossi

Il conto alla rovescia è finito: oggi la Roma conoscerà le avversarie della fase campionato di Europa League 2025/26. Alle ore 13, dal Grimaldi Forum di Montecarlo, andrà in scena il sorteggio che vedrà protagoniste 36 squadre, con diretta televisiva su Sky Sport 24 e in streaming su UEFA.com e Now Tv.

Per i giallorossi l’attesa è accompagnata da un sorriso: la squadra di Gasperini si presenterà all’urna da testa di serie, inserita in prima fascia, in un format che ricalca quello della Champions League. I veri ostacoli arrivano soprattutto dall’Inghilterra, con Aston Villa e Nottingham Forest in prima fila tra le squadre da evitare. Non meno insidiose restano avversarie come Betis Siviglia, Feyenoord, Porto, Lilla e Basilea, abituate da anni a farsi rispettare sul palcoscenico europeo.

Il regolamento è chiaro: tutte le squadre verranno inserite in un unico girone e ciascun club giocherà otto partite nella prima fase, affrontando due avversarie per fascia. Vietati gli incroci con squadre della stessa nazione e con più di due club provenienti dalla stessa federazione. Le prime 8 classificate accedono direttamente agli ottavi di finale, quelle dal 9° al 24° posto partecipano al knockout play-off (spareggi) per conquistare il pass per gli ottavi. Adesso la parola passa all’urna.

IL SORTEGGIO IN DIRETTA

Ore 13:20 – La Roma, in fascia 1, giocherà contro: Lille, Viktoria Plzen, Midtjylland e Stoccarda in casa, e Rangers, Celtic, Nizza e Panathinaikos in trasferta. Avversari alla portata, ma tutte trasferte piuttosto insidiose per i giallorossi. Il calendario con date e orari esatti di questi incontri verrà comunicato nella giornata di domani.

Ore 13:00 – Al via l’evento. Prima del sorteggio verranno introdotte le squadre partecipanti e spiegate le regole dell’estrazione. Ci vorrà ancora qualche minuto prima dell’inizio del sorteggio.

Ore 12:50 – L’evento inizierà alle 13. Queste le squadre che parteciperanno al sorteggio, divise per fasce:

Prima fascia: Roma , Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagabria, Betis, Salisburgo, Aston Villa.

Seconda fascia : Fenerbahce, Braga, Stella Rossa, Lione, Paok, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic, Maccabi Tel Aviv.

Terza fascia : Young Boys, Basilea, Midtjylland, Friburgo, Ludogorets, Nottingham Forest, Sturm Graz, FCSB, Nizza.

Quarta fascia: Bologna, Celta Vigo, Stoccarda, Panathinaikos, Malmö, Go Ahead Eagles, Utrecht, Genk, Brann.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini