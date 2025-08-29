SORTEGGIO EUROPA LEAGUE LIVE! Lille, Stoccarda, Nizza e Celtic sul cammino della Roma. Trasferte insidiose per i giallorossi

Il conto alla rovescia è finito: oggi la Roma conoscerà le avversarie della fase campionato di Europa League 2025/26. Alle ore 13, dal Grimaldi Forum di Montecarlo, andrà in scena il sorteggio che vedrà protagoniste 36 squadre, con diretta televisiva su Sky Sport 24 e in streaming su UEFA.com e Now Tv.
Per i giallorossi l’attesa è accompagnata da un sorriso: la squadra di Gasperini si presenterà all’urna da testa di serie, inserita in prima fascia, in un format che ricalca quello della Champions League. I veri ostacoli arrivano soprattutto dall’Inghilterra, con Aston Villa e Nottingham Forest in prima fila tra le squadre da evitare. Non meno insidiose restano avversarie come Betis Siviglia, Feyenoord, Porto, Lilla e Basilea, abituate da anni a farsi rispettare sul palcoscenico europeo.
Il regolamento è chiaro: tutte le squadre verranno inserite in un unico girone e ciascun club giocherà otto partite nella prima fase, affrontando due avversarie per fascia. Vietati gli incroci con squadre della stessa nazione e con più di due club provenienti dalla stessa federazione. Le prime 8 classificate accedono direttamente agli ottavi di finale, quelle dal 9° al 24° posto partecipano al knockout play-off (spareggi) per conquistare il pass per gli ottavi. Adesso la parola passa all’urna.
IL SORTEGGIO IN DIRETTA
Ore 13:20 – La Roma, in fascia 1, giocherà contro: Lille, Viktoria Plzen, Midtjylland e Stoccarda in casa, e Rangers, Celtic, Nizza e Panathinaikos in trasferta. Avversari alla portata, ma tutte trasferte piuttosto insidiose per i giallorossi. Il calendario con date e orari esatti di questi incontri verrà comunicato nella giornata di domani.
Ore 13:00 – Al via l’evento. Prima del sorteggio verranno introdotte le squadre partecipanti e spiegate le regole dell’estrazione. Ci vorrà ancora qualche minuto prima dell’inizio del sorteggio.
Ore 12:50 – L’evento inizierà alle 13. Queste le squadre che parteciperanno al sorteggio, divise per fasce:
-
Prima fascia: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagabria, Betis, Salisburgo, Aston Villa.
-
Seconda fascia: Fenerbahce, Braga, Stella Rossa, Lione, Paok, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic, Maccabi Tel Aviv.
-
Terza fascia: Young Boys, Basilea, Midtjylland, Friburgo, Ludogorets, Nottingham Forest, Sturm Graz, FCSB, Nizza.
-
Quarta fascia: Bologna, Celta Vigo, Stoccarda, Panathinaikos, Malmö, Go Ahead Eagles, Utrecht, Genk, Brann.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
la Roma è la squadra che ha più esperienza nella competizione, negli ultimi anni nessuna di queste squadre ha raggiunto risultati più importanti dei nostri
Tranne l’Atalanta, per essere onesti.
e il nostro allenatore l’ ha vinta recentemente
l’ unica squadra è l’ Aston Villa che viene da una buona Champions League, ma la Roma ha fatto varie finali e semifinali europee negli ultimi anni
Mah, insomma.
A un primo sguardo, oltre all’Aston Villa già da te citato, direi che ci sono varie squadre complicate da affrontare:
– Porto
– Fenerbahçe (più che altro perché Mourinho, in coppa, è un fenomeno)
– Betis e Nottingham Forest (da non sottovalutare per nulla)
Un gradino sotto, le “molto fastidiose”:
– Bologna
– Stoccarda
– Celta Vigo
– Feyenoord
Comunque sia, spero che fra gli obiettivi primari della Roma ci sia l’Europe League, perché anch’io penso che la coppa sia alla nostra portata.
il Feyenoord ormai sappiamo che fine fa contro la Roma, il Bologna l’ abbiamo battuto in campionato, il Fenerbace Mourinho non lo avrà perché è stato esonerato, le spagnole sono squadre che possiamo battere, lo stesso lo Stoccarda. Le inglesi ci potrebbero invece battere, spendono tanto soldi sul mercato. La nostra stagione dipenderà molto da come verrà completata la rosa. Se avremo una squadra all’ altezza di giocare su più fronti Gasperini farà fare un’ ottima stagione alla Roma, altrimenti la vedo difficile
Giorgio il problema Mourinho non c’è più
Mourinho è stato esonerato
Mi collego ogni anno solo per sentire il magico inglese di Giorgio Marchetti.
Uelcom lédis end gentelmen!
Un mito!
Non vedo l’ora di sapere con chi giocherà la Lazio… Ah no dimenticavo, mercato bloccato, fuori da ogni competizione e sotto di noi in classifica… Spiaze😅
gioca contro il The Ghost ….
Siccome credo che la Roma arrivi, comunque, direttamente agli ottavi, dico che mi piacerebbe incontrare:
– Porto
– Rangers
– Fenerbahçe
– Celtic
– Nottingham Forest
– Nizza
– Stoccarda
– Genk
Almeno vediamo delle belle partite.
Giochiamo due volte a Glasgow.
Se ho visto bene, Nizza fuori casa. Io vivo a Parigi. Un piccolo viaggio a Nizza me lo faccio volentieri
sorteggio di m
Vabbe dai..
poteva anda pure peggio.
Niente feyeNO, peccato
Nooo, ma perche Panathinaikos 🙁
l’ unico pericolo nella fase a gironi sarà il Lilla, che parte alla pari della Roma. Attenti a non fare girare Giroud…
Rincontreremo i nostri amici pao dopo anni.
ma quindi secondo voi due trasferte a Glasgow? Il celtic è capitato anche al bologna…..giocherà con due squadre….
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.