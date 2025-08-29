Calciomercato Roma, Sakah-Eddine passa al PSV: diritto di riscatto a 8 milioni

Si avvicina l’ufficialità della cessione di Anass Salah-Eddine. Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano in questi minuti, il laterale sinistro si trasferirà al PSV Eindhoven in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro.
Domani sono in programma le visite mediche di rito per l’ormai ex terzino giallorosso, che non è riuscito a convincere Gasperini.
Al suo posto è vicinissimo l’acquisto, sempre in prestito (stavolta secco), del greco Tsimikas, in arrivo dal Liverpool.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!