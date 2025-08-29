LIVE! GASPERINI: “Grande opportunità per Sancho, ma non prego nessuno. Ziolkowski bella intuizione di Massara. Bene i giovani, ma serve una base solida” (VIDEO)

Gian Piero Gasperini parla in conferenza stampa a poco più di 24 ore dalla partita di campionato contro il Pisa, in programma alle ore 20:45 di sabato 29 agosto.

Queste le dichiarazioni del tecnico della Roma sulla sfida contro i toscani e sulle ultime voci di mercato, a pochi giorni dalla chiusura degli affari.

Ha avuto conferme su pregi e difetti del gruppo? Ci sono urgenze da risolvere? Cosa si aspetta dagli ultimi giorni di mercato?

“La cosa più importante è stata la risposta dei giocatori, della squadra, di come ci credono e mi hanno sempre seguito. Questo fa onore a tutti i ragazzi, è la base di partenza. Poi è chiaro che sia solo la prima di campionato, ora dobbiamo dare seguito. Domani gara insidiosa, come tutte in Serie A. Sul mercato: lunedì alle 20 sarà definitivo, almeno per i prossimi cinque mesi.”

Ziolkowski? Settimo acquisto, quanti pedine servono ancora per essere più forti?

“Questo acquisto lo ha visto Massara, e io mi fido delle sue intuizioni. E’ nei profili richiesti, giovane ma con esperienza. Da mettere dietro a Mancini e dargli i dovuti spazi e capire quale sarà la sua evoluzione. Speriamo che sia un giocatore di alto livello. Questo è un completamente, ma è bello, giusto. Ho sempre pensato che la squadra, per essere sostenibile anche sotto l’aspetto economico, è di avere un gruppo forte e omogeneo. Vanno bene i giocatori giovani, anche qualcuno in più. Se qualcuno esce, è un bel successo. E’ una filosofia, che ti consente di essere sostenibile. Però la base devi averla, sennò fatichi a far crescere i ragazzi dietro. Poi loro con le prestazioni ti dicono se sono pronti”.

E’ soddisfatto del reparto offensivo? E’ sufficiente per arrivare in Champions e provare a vincere le coppe?

“Parliamo di obiettivi che non ho mai pensato. La base è costruire una squadra competitiva. Mancano tre giorni alla fine del mercato, sono parole al vento. Dobbiamo pensare alla partita di domani, in un ambiente particolare, che vorrà fare di tutto per fare bene. Per parlare del resto c’è tempo”.

Quanti innesti si aspetta in attacco? Come sta Dybala, può giocare titolare domani?

“Domani il nostro attacco è formato da Dovbyk, Ferguson, Dybala, El Shaarawy, Baldanzi e Soulè, più Arena che sarà aggregato che in allenamento mi ha incuriosito e comincio a conoscerlo. Questo è il nostro attacco per battere possibilmente il Pisa”.

Sancho che risposta ha dato?

“Sapete tutto. Non so quali sono i margini. Non bisogna mai pregare nessuno. E’ sicuramente una possibilità di darci un valore aggiunto, ma è anche un’opportunità enorme per loro…ma enorme. Se entrano in questo tipo di pensiero, le cose si sposano. Se lo capisce ha senso, altrimenti resta dov’è, non è un problema…”

