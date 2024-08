As Roma, svelata la terza maglia: è blu scuro con logo ASR (FOTO)

NOTIZIE AS ROMA – È stata svelata questa mattina la terza maglia della Roma per la stagione 2024/2025. La divisa è blu e con il logo ASR che ritorna sul petto.

Si notano le strisce Adidas sulle spalle di colore rosso, come gli inserti, insieme al giallo, sui fianchi. La palette del terzo kit 2024/25, riprende alcune versioni delle maglie storiche del club, in particolare della stagione 1991/92, quando Adidas adottò per la prima volta il colore blu scuro.

Lo stemma con il monogramma ASR, inoltre, rimanda agli Anni 30 e all’Era di Campo Testaccio, mentre il tipico lastricato di “sampietrini” caratterizza il pattern dei numeri di maglia.