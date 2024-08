“ON AIR!” – ROSSI: “Sensazione tremenda che dentro la Roma manchi la competenza”, CARINA: “De Rossi è un uomo solo, nessuno lo sta aiutando”, AGRESTI: “Contro la Juve sarà una partita vera”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “C’è chi dice che De Rossi dopo Roma-Empoli abbia litigato con la dirigenza, chi con la squadra, chi racconta di frizioni con l’amministratore delegato…insomma, è partita la tarantella che De Rossi conosce molto bene. Sul mercato è passato un altro giorno e non è successo ancora niente. E’ arrivato Arsenio Hall o Wesley Snipes…(Abdulhamid, ndr)…io non lo conosco. Non posso pensare che la Roma possa fare una stagione con Celik, riserva dichiarata, e un terzino arabo che non conosce nessuno a parte Roberto Mancini, il cui giudizio mi pare contaminato dai soldi… Sta uscendo Abraham e quello sarebbe un bel segnale per il futuro, non immediato, fino a quando qualcuno di finalmente competente metterà le mani su questa rosa. Comincia a farsi strada la sensazione tremenda che il livello di competenza dentro la Roma non sia altissimo, e che certe valutazioni non siano in mano a chi dovrebbero stare…Vale per il ds, sconosciuto all’80% ai procuratori che contano nel calcio europeo, passando per la Ceo e arrivando all’allenatore, che prima della Roma aveva fatto 4 mesi di esperienza alla Spal…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Anche io sono preoccupato della situazione della Roma, ma bisogna essere pratici. Dobbiamo cercare di capire con quali strumenti si possa risolvere in breve tempo la situazione. Gli strumenti sono la squadra che va in campo: è vero che dentro Trigoria non funziona niente, ma si può fare qualcosa di meglio rispetto a quello che abbiamo visto contro Cagliari e Empoli, o no? Perchè sennò mandiamo già i titoli di coda fino a maggio… Io fra l’altro mi ero dimenticato che dopo la Juventus c’è il Genoa fuori casa…mi sta prendendo malissimo…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Noi non siamo il Parma, non possiamo permetterci esperimenti. Speriamo che Abdulhamid sia buono…speriamo che Le Fee si rimetta presto…ma sono già due “speriamo”. Poi leggo che Cristante è frastornato e che non accetterebbe un altro campionato lontano dalla zona Champions…vogliamo spegnere tutto e andare via?… La Roma, qualsiasi allenatore ha in panchina, finisce per crollare. Questo perchè non abbiamo un presidente. Sensi non è stato il più amato dai tifosi, è stato contestato duramente, e noi qua siamo tutti una banda di fregnoni con questi americani che stanno facendo ridere. Ci danno i contentini: la festa, il lupetto, la mascotte, ma quello che conta sono i risultati sul campo…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Abdulhamid? Di solito gli arabi riempiono tutti di soldi per avere i giocatori, noi siamo gli unici che invece glieli diamo… E’ sicuramente un ponte che si continua a costruire con gli arabi dalla Souloukou. Il problema è che lì ti serve un titolare da una vita, e non un uomo immagine…è un incubo…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “A me lo stadio che c’è adesso non mi piace. Mi sembra che ci sia molta apparenza, molta immagine…ho visto gente che si faceva selfie con la Roma sotto di due gol…io gli prenderei il telefono e glielo frullerei in campo. Io darei il daspo a quelli che, inquadrati, ridono nonostante la squadra stia perdendo… Mercato? Oggi mi aspetto Abraham al West Ham e Danso alla Roma…oggi stesso.. che vogliamo aspettare? Guardate che venerdì chiude il calciomercato…Danso per me gioca subito, contro la Juventus ti metti a tre dietro…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Guardando la classifica il prossimo turno è quasi drammatico per Milan e Roma. Hanno un punto, e se non si rimettono a posto la partenza comincia a essere troppo a handicap, e questo ti condiziona tutta la stagione… Che figura manca accanto a De Rossi? Un direttore sportivo. Visto che manca Friedkin, che non parla mai, serve una dirigenza molto più presente, empatica, comunicativa… ”

Stefano Carina (Radio Radio): “De Rossi nella Roma è un uomo solo, lasciato completamente solo a livello mediatico. Questo non è possibile. Lui dice che 3 acquisti su 6 non li conosce. E ora diventeranno 4 su 7, perchè non penso conoscesse questo Abdulhamid. Ora arriva Danso, che è un ottimo difensore, ma le priorità di De Rossi erano a centrocampo. Io ho diverse perplessità. Mi sembra che De Rossi sia lasciato troppo solo, e questa è una cosa che lui sta pagando. Daniele è nervosissimo, è una persona molto diversa rispetto a quello del ritiro. Lui andava aiutato, e così non lo si sta aiutando…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Dalla Roma mi aspetto una reazione d’orgoglio contro la Juventus. Perchè la partita contro l’Empoli è stata troppo al di sotto delle aspettative. Bisogna pensare ai giocatori che hai, senza pensare a quello che potrebbe succedere da qui alla fine di questo micidiale mercato aperto. De Rossi deve confrontarsi con la squadra. Al fatto tattico ci deve pensare lui, ma l’atteggiamento della squadra dell’altra sera è assolutamente censurabile…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “In questo momento Juve-Roma sembra una partita impari, ma secondo me sarà una partita vera. Non possono non venir fuori certe caratteristiche della Roma. E’ un’occasione per la Roma, in una partita sola può cancellare il brutto ricordo di queste prime due giornate. La Juve arriva con grandissimo entusiasmo, però è la prima volta che affronta una grande, la pressione comincia ad aumentare per i ragazzi. Partita interessantissima, anche dal punto di vista mentale…”

