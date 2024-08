LIVE! Calciomercato Roma, è fatta per Kevin Danso: arriva in prestito con obbligo di riscatto, al Lens 22 milioni più 3 di bonus

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Kevin Danso sarà presto un nuovo giocatore della Roma. Lo scrive in questi minuti Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport.

Dopo diverse settimane di inseguimento, i giallorossi hanno trovato l’accordo con il Lens per l’acquisto del difensore austriaco.

Ieri Ghisolfi aveva incassato il no dei francesi alla sua ultima proposta da 22,5 milioni di euro tra prestito oneroso e obbligo di riscatto. Oggi il rilancio giallorosso, con il Lens che stavolta ha accettato la nuova proposta del direttore sportivo romanista.

La società giallorossa spenderà 22 milioni di euro più tre di bonus per il difensore, andando incontro alle richieste del club transalpino, che aveva fissato in 25 milioni il prezzo da raggiungere.

AGGIORNAMENTO ORE 11:40 – Fabrizio Romano conferma: è tutto fatto per il passaggio di Kevin Danso alla Roma. Si tratta di un prestito con obbligo di riscatto. Confermate le cifre 22 milioni più 3 di bonus. Si stanno programmando le visite mediche.

🚨🟡🔴 Kevin Danso to AS Roma, here we go! Final green light arrived by RC Lens for the defender.

Loan with obligation to buy.

€22m fee plus €3m add-ons, package worth €25m with long term deal for the centre back.

Deal verbally agreed working on medical tests to follow. pic.twitter.com/Wk5pVSfAFY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2024