Cristante, ore calde: agente a Trigoria, ma la cessione è complicata

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Scarico, frastornato. Così viene descritto oggi Bryan Cristante dall’edizione odierna del Corriere dello Sport al termine della partita persa contro l’Empoli.

L’ex centrocampista dell’Atalanta è uno di quei calciatori sui quali un allenatore può sempre contare, tanto è vero che ogni estate viene escluso dalle formazioni titolari dei giornali e poi puntualmente gioca più di tutti nella Roma. Ma in questo momento non è in forma e sta facendo anche qualche ragionamento sul suo futuro.

Bryan si è reso conto che la società, davanti a una buona offerta, può venderlo negli ultimi giorni di mercato. E non a caso ieri Beppe Riso, agente del calciatore, era presente ieri a Trigoria e ha discusso di questa eventualità con il suo assistito. Al momento però di proposte concrete non ce ne sono, ed è difficile pensare a un’affare last minute vista l’importanza del calciatore.

A Trigoria, dove per comprare centrocampisti con caratteristiche diverse (tipo il costosissimo Manu Koné) devono vendere, e ascolterebbero eventuali proposte. Se qualche ammiratore si affaccia alla finestra entro venerdì, dovrà essere molto persuasivo.

Fonte: Corriere dello Sport

