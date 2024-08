Roma confusa, De Rossi è spiazzato

AS ROMA NEWS – Un punto in due partite. Come lo scorso anno, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina), quando il leit-motiv divenne poi “eh, ma per battere Salernitana e Verona lo puoi fare anche senza Lukaku”.

Stavolta c’è addirittura l’aggravante perché sia a Cagliari che contro l’Empoli il nuovo Romelu c’è (Dovbyk) e c’è pure il nuovo Dybala (Soulé) che però per far spazio all’originale, rimasto a Trigoria a dispetto dei santi, gioca relegato a sinistra. Manca (anzi mancava) il terzino destro, è vero, e l’augurio è che Ghisolfi si riveli il nuovo Re Mida del mercato altrimenti aver atteso tre mesi (tralasciando gli ultimi 4 anni) e aver ripiegato a 4 giorni dal gong sul 25enne Abdulhamid, primo arabo a sbarcare in serie A, è qualcosa di difficilmente spiegabile. Come si capiscono poco tante altre cose della nuova Roma.

De Rossi aveva chiesto come terzino destro Bellanova ma i 25 milioni che servivano per l’esterno granata sono stati dirottati dal ds francese a luglio per Le Fée (già fermo ai box per tre settimane) che per ammissione del tecnico, sabato scorso, non conosceva. Come non sapeva chi fossero Sangaré e Dahl. E l’impressione è che il totale possa aumentare con il nuovo arrivato Abdulhamid. Quattro calciatori sui 6 arrivati: a dir poco un’anomalia.

Come è anomalo quanto sta accadendo dopo aver ascoltato più volte le parole di Daniele sull’idea che aveva sulla costruzione della nuova squadra. Il tecnico chiedeva “gente di gamba, forte fisicamente”. Concetto reiterato nel post-gara contro l’Empoli: “Non ho bisogno di un centrocampista fisico, a me piacerebbe avere tanti giocatori fisici, il calcio di oggi è fisico. Nasco calciatore di un certo tipo, mi piacciono i giocatori tecnici, ma mi sto trasformando in un allenatore a cui piace la fisicità, il calcio sta andando in quella direzione”.

Tra gli arrivi dal mercato ci sono invece Dahl (170 centimetri), Le Fée (173 centimetri) e il riscatto di Angeliño (169 centimetri). Manca quindi (almeno) un centrocampista con un passo e una fisicità diversa ma l’input che arriva da Trigoria è che prima andrà ceduto Abraham. E potrebbe non bastare. Perché se i soldi saranno dirottati sul centrale difensivo Danso, prima dovrà uscirne un altro (occhio a Bove e Cristante).

Quello che sta andando in scena in queste ore somiglia molto alla fiera del compromesso. Dybala, ad esempio, era stato ceduto: c’era l’ok della società e dell’allenatore. Mancava quello del calciatore. Che con il clamoroso rifiuto rischia ora di diventare un boomerang tecnico. Perché per far giocare insieme Paulo (richiamato intanto in nazionale per le sfide con Cile e Colombia) e Soulé c’è/c’era bisogno di un centrocampo diverso e non la solita mediana monopasso. Un reparto che potesse supportare due funamboli che in fase difensiva però sono nulli o quasi. Due simil Kanté per intenderci o per restare a calciatori cercati dalla Roma in queste ore, due simil Koné o Soumaré.

Una situazione che non agevola De Rossi che appare nervosissimo e in confusione. Tatticamente e dialetticamente. Sabato nella conferenza della vigilia aveva detto: “A Paulo è difficile chiedere di giocare con i piedi sulla linea e anche a Soulé dobbiamo chiedere di cambiare qualcosa”. Domenica a Dazn, ha cambiato versione: “Cosa ho chiesto a Dybala e Soulè? Di giocare ampi, bisognava chiudere sui loro quinti e ripartire. Ma servono caratteristiche fisiche precise”. Gira che ti rigira, si torna al punto di partenza.

Daniele oggi è un uomo solo. Il tam-tam di confronti accesi con la Ceo Souloukou per la gestione e le tempistiche del mercato è ormai di pubblico dominio. Nonostante un paio di settimane fa abbia dribblato in conferenza stampa la domanda su un dirigente che possa affiancarlo e aiutarlo, si è preso sulle spalle il ruolo di ombrello mediatico che non gli compete. Un po’ quello che accadeva con Mourinho che, Daniele non si arrabbierà, aveva però una forza mediatica e un background da allenatore diverso dal suo. I problemi sono sempre gli stessi: se non parla lui, alla Roma non parla nessuno.

Fonte: Il Messaggero