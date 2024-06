AS Roma, terminata la campagna abbonamenti 2024-2025: ottimo risultato per il club, superate le 38mila tessere

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ terminata oggi la corsa agli abbonamenti della campagna 2024-2025 che la Roma ha presentati ai suoi tifosi con lo slogan “Nun se pò spiegà”.

Risultati eccellenti per il club giallorosso, che nonostante una campagna acquisti cominciata senza sussulti è riuscita a piazzare oltre 38 mila tessere (i numeri definitivi saranno comunicati in un secondo momento), un risultato in linea con la scorsa stagione quando c’era Josè Mourinho in panchina.

🎟️ La vendita degli abbonamenti 24-25 è terminata 🏟️ Grazie a tutti i tifosi, ci vediamo allo stadio! 🟨 FORZA ROMA 🟥#ASRoma #NunSePòSpiegà pic.twitter.com/iCNvQuGJaH — AS Roma (@OfficialASRoma) June 27, 2024

La Roma ha voluto ringraziare i tifosi che si sono abbonati con un post apparso sui canali social: “Ci vediamo allo stadio!“, il messaggio indirizzato ai romanisti. Nonostante i dubbi sul futuro societario e sportivo del club, il popolo giallorosso ha confermato il proprio amore incondizionato verso la squadra e il suo allenatore, Daniele De Rossi, con un risultato che va oltre le aspettative iniziali.

