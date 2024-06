Calciomercato Roma, dal Brasile: giallorossi in corsa per Gabriel Sara, servono 20 milioni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma e Florent Ghisolfi sono fortemente interessati all’acquisto di Gabriel Sara, 25 anni, centrocampista brasiliano del Norwich ed ex San Paolo.

Il giocatore sudamericano piace a diversi club europei, ma stando alle ultime notizie arrivate dal Brasile i giallorossi sarebbero entrati prepotentemente in corsa per il jolly di centrocampo che l’anno scorso ha realizzato ben 13 gol e 12 assist nella Championship inglese.

Finito nel mirino di tante squadre, tra le più interessate c’è il Crystal Palace, il Norwich ora spara alto per il suo gioiello e chiede non meno di 20 milioni di euro per lasciarlo partire. La Roma, alla ricerca di un giocatore con quelle caratteristiche per dare una qualità diversa al suo centrocampo, vorrebbe portarlo a Trigoria.

Gabriel Sara ha un contratto fino al 2026, con opzione per un ulteriore anno, con il club che milita nella seconda serie inglese. Difficilmente però il giocatore resterà al Norwich.

