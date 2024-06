“ON AIR!” – ROSSI: “Gudmundsson per Dybala? Tanto di cappello”, PIACENTINI: “L’islandese ti farebbe fare uno scatto”, CORSI: “Conte? Se diceva certe cose alla Roma, giravano i cardiotonici”, TORRI: “Mi priverei di Paredes, meglio Torreira”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Oggi se va via Dybala e prendi Gudmundsson, io sto tranquillo. Dybala come valori assoluti è più forte di Gudmundsson, e pure di parecchio, ma alla fine la ciccia che ti porti a casa a fine anno oggi rischia di essere maggiore con Gudmundsson che non con Dybala…Io Dybala me lo tengo, ma se dovesse andare via lui e dovesse arrivare l’islandese, beh tanto di cappello. Dimostreresti di essere presente a te stesso, e di sapere dove mettere le mani…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se la Roma prendesse Gudmundsson io sarei molto contento, ti fa fare uno scatto… Fra l’altro, con tutto l’aumento di contratto che gli faresti, l’islandese guadagnerebbe molto meno di Dybala. Io già ce l’ho la soluzione per la trattativa: Bove e soldi…così faresti Bellanova per Zalewski più soldi e Gudmundsson per Bove e soldi. Con questi due quanto saremmo più forti? Andremmo al Circo Massimo…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Hummels? Io sinceramente punterei a riscattare subito Llorente, e poi nel caso punterei su un giovane interessante da inserire come quarto centrale nel caso in cui riuscissi a vendere Smalling. La Roma deve pensare anche al futuro, non può pensare di tenersi due 36enni in difesa…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “La Roma ha già difensori giovani: ha Ndicka, che è classe 98, e Mancini che è un 96. Che bisogno c’è di inserire per forza dei Primavera alle spalle dei titolari? Ci sono dei ruoli in cui hai bisogno di certezze. Hummels era il titolare del Borussia Dortmund vice campione d’Europa, ho la sensazione che sia meglio lui di Mancini, Ndicka, Smalling, Kumbulla e Llorente…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Le parole di Conte di ieri? Se faceva un discorso così alla Roma cominciavano a girare i cardiotonici…i giocatori cominciavano a sentirsi male… Ma magari anche De Rossi adotterà questo metodo durissimo con i calciatori. Non è che parliamo dell’esercito, ma solo di quello che dovrebbe fare uno che fa sport…La Roma ha annunciato De Rossi con un video, bello, per carità, ma lui se ne accorge a mezzanotte e lo commenta solo a quell’ora perchè nessuno lo aveva avvertito…Per un’azienda che vive di marketing, mi sembra più il Perugia…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “La comunicazione non è solo vetrina, è anche sostanza. Il Napoli con Conte dà la sensazione di volersi riprendere qualcosa che gli è stato tolto. Dai proprio la sensazione di volerti riprendere. Qui invece boh…Comunicativamente la Roma ha deciso di sparire…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Ho letto che il Lille per Jonathan David chiede 25 milioni visto che l’anno prossimo andrà in scadenza di contratto, ma sembra destinato verso la Premier…per me lui è superiore a Larsen. Se pensi di spendere una ventina di milioni per il norvegese, perchè non spenderne 25 per David…dovresti essere in prima fila, stare tutti i giorni lì a rompergli le scatole. E invece mi sembra che si navighi molto a vista. Continuano a uscire dei nomi, ma appena ti chiedono 20-25 milioni sono troppi. Ma se pensi di costruire una squadra che punti alla Champions spendendo 4-5 milioni a giocatore non ce la farai mai…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Io penso che il terzetto titolare a centrocampo resterà a Roma in blocco, ma se dovesse mai arrivare una buona offerta per Cristante, la Roma ci penserebbe… Di questo blocco di calciatori da sesto posto Cristante è uno dei simboli. Spesso diciamo che lui dovrebbe essere l’alternativa del titolare, però ti servono i soldi per prenderti il titolare… L’interesse del Manchester per Dybala? Mi è stata smentita in modo importante, ma ora si apre il mese di Dybala e ne leggeremo tante di squadre interessate a lui. Paredes in Arabia Saudita? Credo che possa fare un altro anno alla Roma per poi tornare al Boca…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Offerta saudita per Paredes? E’ un giocatore di cui mi priverei, ma mi inquieta pensare con chi sostituirlo considerando le casse della Roma. Se vendi Paredes, vendi Bove, vendi Aouar…con tutta la stima, a centrocampo non è che può giocare Pisilli. Poi ne dovresti prendere tre per la mediana, ma tu già fai fatica a prenderne uno… Però io davanti a una buona offerta di Paredes me ne priverei: per me Torreira è più forte di Paredes…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mi dispiacerebbe tanto se Dybala dovesse andare allo United, lo dico sinceramente. Lui è stato molto apprezzato dai tifosi, la Roma gli ha dato molto, così come la città e i romanisti, e secondo me farebbe bene a rimanere… Gudumdsson? Ha fatto benissimo in Serie A ma ha una valutazione molto alta, superiore anche ai 30 milioni. Il Genoa vuole monetizzare…”

Redazione Giallorossi.net

