Assignon in stand-by, il Rennes spara alto: 15 milioni. Attese novità nelle prossime ore

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Sembrava esserci l’accelerata, ma la trattativa per Lorenz Assignon è in fase di stallo. Ghisolfi, dopo aver avanzato una prima offerta in prestito con diritto di riscatto, ora prende tempo.

La Roma è disposta ad andare incontro alla richiesta del Rennes, che vuole un obbligo di acquisto a condizioni facili, ma non c’è intesa sul prezzo del cartellino del calciatore, che lo scorso anno era andato per sei mesi a farsi le ossa al Burnley.

Massara ha infatti sparato alto, fissando il costo dell’obbligo di riscatto a 15 milioni di euro. Una cifra che in fase di trattativa si può abbassare a 13, cifra che la Roma giudica comunque troppo alta per un calciatore ancora tutto da scoprire.

A questo punto non è da escludere che il ds possa virare su altri obiettivi. Nelle prossime ore sono attesi sviluppi, perchè il terzino destro resta una priorità di De Rossi in vista dell’inizio del campionato.

Fonte: Gazzetta dello Sport

