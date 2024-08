Assignon più Abdulhamid: la Roma si rifà la fascia destra. E ora Celik può partire

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Una vera e propria rivoluzione è in corso nella fascia destra giallorossa. De Rossi ha scelto di cambiare e Ghisolfi lo accontenterà da qui alla fine del mercato.

Il ds è tornato alla carica per Lorenz Assignon, 24 anni, terzino francese del Rennes: nuova offerta che tocca le due cifre (10 milioni complessivi, tra prestito oneroso e obbligo di riscatto) e che si avvicina alle richieste iniziali di Massara (12 milioni). Nelle prossime ore è prevista la decisiva accelerata.

Ma l’arrivo di Assignon non dovrebbe chiudere le porte a quello di Saud Abdulhamid, 25 anni, terzino destro del Al Hilal, ieri titolare nella vittoria della Supercoppa araba contro l’Al Nassr di CR7. L’affare con la Roma era ai dettagli e il suo arrivo nella Capitale per l’inizio della prossima settimana dovrebbe essere confermato.

A fargli spazio potrebbe essere Zeki Celik, che oggi a Cagliari giocherà titolare nell’esordio della Roma in campionato. Così va il calcio. Resta incerto il destino di Karsdorp: dopo essere stato escluso dalla prestagione, ora l’olandese non figura nella lista del giallorossi per il campionato e se vuole evitare un anno da separato in casa deve convincersi a lasciare Trigoria.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / Gazzetta dello Sport

