SERIE A: Inter fermata sul campo del Genoa (2-2). Pareggio anche tra Parma e Fiorentina (1-1)

ALTRE NOTIZIE – Al via oggi il campionato di Serie A 2024/2025. Nel pomeriggio in campo l’Inter campione d’Italia in carica sul campo del Genoa: il match è terminato con il punteggio di 2 a 2.

Vantaggio iniziale dei padroni di casa, a segno con Vogliacco al 20′ di gioco, pareggio dei nerazzurri con Thuram, in gol grazie a una splendida girata di testa. Nella ripresa arriva la doppietta dell’attaccante francese, in rete sul filo del fuorigioco: decisivo l’intervento del VAR.

Così come è decisivo il VAR per assegnare il rigore al Genoa (fallo di mano di Bissek) che vale il 2 a 2 finale: Messias si fa parare il penalty da Sommer ma la palla torna sul piede dell’attaccante che a porta vuota ribadisce in rete.

Nell’altro match delle 18:30 pareggiano 1 a 1 Parma e Fiorentina: vantaggio dei ducali con Denis Man, pareggio di Biraghi nella ripresa. I viola chiudono in dieci per l’espulsione di Pongracic.

Giallorossi.net – T. De Cortis

