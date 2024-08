Calciomercato Roma, dall’Arabia: fatta per Dybala all’Al Qadsiah. Conferme anche dalla Capitale

AS ROMA NEWS – Sia in Italia, sponda Roma, che in Arabia sembrano essere tutti d’accordo: Paulo Dybala ha scelto di lasciare la Capitale per trasferirsi all’Al Qadsiah.

Il giornalista saudita Nawaf Oga su X ha pubblicato un aggiornamento sullo stato dell’operazione definendo “risolta” la questione per il trasferimento dell’argentino in Arabia.

Questo il post: “Concluso il trasferimento di Dybala al Club saudita Al-Qadisiyah, una nuova stella in arrivo nella città di Al-Khobar”.

Anche da Trigoria il giornalista Roberto Maida del Corriere dello Sport in una diretta social ha dato praticamente per fatto l’affare: Dybala andrà in Arabia, è ormai solo questione di ore.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!