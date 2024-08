CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo sabato 17 agosto 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 12:45 – UFFICIALE: KUMBULLA ALL’ESPANYOL – L’AS Roma comunica di avere trovato l’accordo con l’Espanyol per la cessione a titolo temporaneo di Marash Kumbulla fino al 30 giugno 2025. Arrivato dall’Hellas Verona nel 2020, il difensore – classe 2000 – ha collezionato 68 presenze in giallorosso, segnando 4 gol.

Ore 9:30 – PRATI PER IL DOPO BOVE – Se Bove dovesse trasferirsi in Premier all’Everton, club che sembra intenzionato a fare sul serio per lui, la Roma andrebbe diretta su Matteo Prati (20), centrocampista del Cagliari: pronta una nuova offerta in prestito con obbligo di riscatto a 12-13 milioni di euro. (La Repubblica)

Ore 9:25 – DYBALA, OFFERTA AL RIBASSO DEGLI ARABI – La Roma ha chiesto i 12 milioni di euro stabiliti dalla clausola rescissoria per cedere Dybala (30), gli arabi dell’Al Qadsiah hanno però offerto una cifra inferiore, intorno ai 9 milioni di euro, per il cartellino del calciatore. Offerta che potrebbe bastare comunque ai giallorossi, che farebbero tutta plusvalenza. (Corriere della Sera)

Ore 9:00 – KONE’ NON TROVA CONFERME – Dalla Francia ieri si è parlato di un forte interessamento della Roma per Manu Konè (23), centrocampista del Borussia Monchengladbach, ma da Trigoria c’è freddezza sul nome del francese. (Il Messaggero)

Ore 8:30 – IL MILAN SI DEFILA, ABRAHAM VICINO AL WEST HAM – Milan che appare sempre meno convinto di poter chiudere l’affare Abraham (26), con la Roma che chiede sempre almeno 25 milioni di euro per lasciarlo partire. Torna calda la pista West Ham, club gradito anche al calciatore inglese. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:00 – BOVE, EVERTON IN PRESSING MA LUI VUOLE RESTARE – L’Everton è tornato a bussare alla porta della Roma per avere Edoardo Bove (22). La Roma è disposta a cederlo ma chiede 15 milioni di euro. Il giocatore preferirebbe restare e nel frattempo ha scelto la maglia numero 8. (Corriere della Sera – Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…

