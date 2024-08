La Roma riparte da Cagliari: in campo i nuovi acquisti, Dybala in panchina, un solo ballottaggio per De Rossi

NOTIZIE ROMA CALCIO – C’è grande attesa per la prima Roma della stagione. I giallorossi cominciano il campionato a Cagliari (ore 20.45) nello stesso stadio dove la passata stagione i mattatori furono Lukaku, Aouar e Belotti. Nessuno dei tre è ancora a Trigoria e sarà una prima volta per De Rossi che da quando allena non ha mai iniziato la stagione dal via.

I dubbi di formazione sono pochi, quelli di Dybala invece ancora tanti: l’argentino è partito con la squadra per la Sardegna, ma non giocherà dall’inizio e soprattutto non ha ancora deciso se accettare l’offerta dell’Al-Qadsiah.

Davanti sono pronti i nuovi acquisti Matias Soulé e Artem Dovbyk. L’argentino a Cagliari l’anno scorso ha siglato una splendida doppietta e non vede l’ora di far esultare i romanisti, che stasera saranno circa 400 sugli spalti dell’Unipol Domus. Anche l’ucraino è pronto per caricarsi l’attacco sulle spalle. Con loro nel tridente uno tra Zalewski ed El Shaarawy, unico ballottaggio in una formazione altrimenti scontata.

In mezzo al campo spazio ad un altro volto nuovo: Enzo Le Fée dopo un buon pre-campionato partirà titolare complice anche l’assenza per squalifica di Paredes (oggi alle 17.30 giocherà con la Primavera). A completare il centrocampo Pellegrini e Cristante. Il quartetto difensivo, aspettando novità dal mercato, è scontato: davanti a Svilar ci saranno Celik, Mancini, Ndicka e Angeliño. Un 4-3-3 che all’occorrenza si può trasformare in un 4-2-3-1 con Pellegrini spostato sulla trequarti.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Le Fée, Pellegrini; Soulé, Dovbyk, El Shaarawy.

IL TEMPO: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Le Fée, Pellegrini; Soulé, Dovbyk, El Shaarawy.

IL MESSAGGERO: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Le Fée, Pellegrini; Soulé, Dovbyk, Zalewski. IL CORRIERE DELLO SPORT: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Le Fée, Pellegrini; Soulé, Dovbyk, El Shaarawy. IL ROMANISTA: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Le Fée, Pellegrini; Soulé, Dovbyk, El Shaarawy. IL CORRIERE DELLA SERA: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Le Fée, Pellegrini; Soulé, Dovbyk, El Shaarawy.

