Konè in cima alla lista di Ghisolfi, pronto l’assalto. Boga e Zeghrova se parte Dybala

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Poco meno di due settimane alla chiusura delle contrattazioni, ma in casa Roma siamo ben lontani dal considerare il mercato alle battute finali.

Tra giocatori in uscita e quelli in entrata, la rosa di De Rossi potrebbe subire ancora importanti e significative variazioni. Difesa, centrocampo e attacco: molto può ancora succedere dentro Trigoria. Partito Kumbulla, finito in prestito all’Espanyol, Ghisolfi pensa a De Winter del Genoa e a Tiago Djalo della Juventus per completare il pacchetto di centrali di DDR.

Per il centrocampo, invece, reparto per il quale De Rossi vorrebbe muscoli e gamba, la possibile partenza di Bove inseguito da Everton, Fulham e Fiorentina apre la possibilità di arrivare a Manu Koné, 23 anni, centrocampista francese del Borussia Monchengladbach corteggiato anche dal Milan La valutazione è di poco superiore ai 20 milioni: stando a quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport, è il nome in cima alla lista del d.s. Ghisolfi. Poco dietro, resiste Boubakary Soumarè del Leicester.

Novità attese anche in attacco: se Dybala romperà definitivamente gli indugi e accetterà la corte serrata dell’Al Qadsiah, Ghisolfi tornerà con forza sul mercato degli esterni d’attacco: segnati in rosso, scrive il Corriere della Sera, i nomi di Jeremie Boga, ala sinistra del Nizza, e Edon Zehgrova, ala destra (mancina) del Lille. I due, classe ’97 e ’99, hanno già aperto a un possibile trasferimento in giallorosso, ma i dialoghi tra i club sono ancora in corso.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere della Sera

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!