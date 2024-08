Dybala, 24 ore di attesa e poi tutta la verità. La Roma ha già detto sì ai 7-9 milioni dell’Al Qadsiah

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Tutti col fiato sospeso, in attesa di capire cosa deciderà di fare Paulo Dybala. Dall’Arabia sono convinti che il giocatore sia già dell’Al Qadsiah, ma in Italia non c’è ancora certezza assoluta su quella che sarà la risposta definitiva dell’argentino.

Paulo infatti ha chiesto altre 24 ore di tempo prima di sciogliere ogni riserva. La proposta monstre degli sceicchi lo ha tentato oltremodo, anche considerando la reazione della Roma davanti all’eventualità di un suo addio: il giocatore non è incedibile, anzi, l’idea di risparmiare i soldi dell’ingaggio stuzzica i piani alti del club.

Secondo il Corriere della Sera, la Roma “ha fretta di chiudere” e di incassare una cifra compresa tra i 7 e i 9 milioni di euro messi sul tavolo dall’Al Qadsiah per avere l’argentino. In questo modo i giallorossi faranno tutta plusvalenza, taglieranno lo stipendio ingombrante di Dybala e potranno investire quei soldi per comprare calciatori congeniali al gioco di De Rossi.

Paulo ha avvertito quest’aria dentro Trigoria, e ha cominciato a riflettere. Non si sente intoccabile, né per la Roma né per De Rossi, che nel suo 4-3-3 sembra orientato a preferirgli Soulè. Ma per Dybala lasciare la Capitale per andare a giocare in Arabia non era mai stata una possibilità. L’idea non lo fa impazzire, da qui la riflessione. Dopo Cagliari il rebus dovrebbe essere finalmente sciolto.

Fonti: Corriere della Sera / Il Messaggero / Gazzetta dello Sport

