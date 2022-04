Assist di Villar, gol di Mayoral: il Getafe vince grazie ai due ex giallorossi (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Assist illuminante di Villar e gol di Borja Mayoral. Il Getafe decide la partita nei minuti finali su un asse “giallorosso”.

E’ il minuti 81, e la partita con il Mallorca non si sblocca. Ma ecco che Villar, partito dalla panchina e subentrato al 71′, inventa un filtrante al bacio per l’ex compagno Mayoral (anche lui in campo solo nella ripresa) che con il sinistro manda la palla sotto la traversa.

E’ il gol della vittoria per la squadra di casa, che impazzisce di gioia. Iniezione di fiducia importante per Villar, fino ad ora poco utilizzato dal suo allenatore. Il centrocampista, a differenza di Mayoral, è ancora di proprietà della Roma.

Tiago Pinto spera che il calciatore possa continuare su questa strada per rivalutare il suo cartellino in vista di una possibile cessione in estate.