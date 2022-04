MOURINHO: “Zaniolo indisponibile, su di lui troppe ossessioni. Spinazzola sta bene, ma non posso dire quando tornerà” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho torna a rispondere alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa alla vigilia di Sampdoria-Roma.

Queste le parole dell’allenatore giallorosso sull’impegno di domani pomeriggio e sulle condizioni fisiche della squadra, a cominciare da Zaniolo:

Mangiante (Sky Sport): “Sono tutti a disposizione? Come stanno Zaniolo e Spinazzola?”

“Su Spinazzola le notizie sono positive. Però sembra che state cercando di avere una partita o un momento dove possiamo dire che lui torna, ma questo è impossibile. Sono troppi mesi senza allenarsi con la squadra. Comincerà adesso, poco a poco. Tutti contenti, il giocatore e il dipartimento medico. Ma tranquilli. Non possiamo dire che torna domani o prossima settimana, o ultima partita. La cosa importante è che va tutto bene e che il giocatore è super felice. Zaniolo è infortunato dalla nazionale, problema ai flessori. Non si è allenato e non è disponibile. Gli altri non hanno problemi. Veretout non si è allenato neanche oggi. Non posso dire altro, ma non è disponibile per domani”.

Maida (Corriere dello Sport): “Zaniolo come sta vivendo questa fase?”

“Mi ero scritto questo foglio: “Zaniolo sarà la seconda domanda” (il mister tira fuori il foglio e lo fa vedere a tutti, ndr). Io voglio solo parlare di noi, quello che succede in nazionale non commento. Mi dispiace che l’Italia non sia al mondiale, ma se arrivava la sfida col Portogallo avrei tifato Portogallo, ma mi dispiace tanto che ci sia un campionato del mondo senza Italia. Su Zaniolo posso solo dire che ci sono tanti giocatori che vanno in panchina ogni tanto, ed è una cosa normale. Non vedo questo tipo di domanda con altri allenatori e con altri club. Zaniolo è andato in panchina nel derby per una strategia, non c’è storia. Lui è andato in nazionale, ed è tornato con un problema ai flessori. Non si è allenato giovedì, venerdì e sabato, lui dice che non è disponibile e non c’è storia. Non vi vedo chiedere ad Allegri perchè non gioca Bernardeschi, o a Inzaghi perchè non gioca Dzeko. Solo qua ci sono ossessioni, la situazione di Zaniolo è semplice. Se vuoi sapere di più, chiama Zaniolo e il suo entourage e ti dirà spero la verità, e cioè che è tornato con un problema ai flessori.”

Cecchini (Gazzetta dello Sport): “Ha una sua spiegazione del calo del calcio italiano?”

“Ho un’opinione, ma non voglio condividerla. E’ basata sulla mia esperienza all’estero, ma non la voglio condividere. Non sarebbe etica. Se qualcuno con potere istituzionale mi chiede un parere, lo farò con piacere. Se c’è una cosa privata, sono disponibile. Ma alimentare un giudizio pubblico, non lo farò”.

Oddi (Il Romanista): “La squadra dopo alcune belle vittorie ha pareggiato dopo. La preoccupa? Ha preparato qualche misura particolare?”

“Qualche volta un pareggio non è un disastro, ma la conseguenza di un avversario difficile che gioca per rubare i punti. Però è vero che qualche volta può succedere a una squadra che non ha ancora la mentalità di giocare per vincere qualcosa, dove ogni punto è veramente importante e quando hai cali di concentrazione non si arriva all’obiettivo. Ieri ne abbiamo parlato un po’, il derby non interessa più, i tre punti sono là. Dobbiamo pensare alla Samp, a quel bellissimo stadio, e alle difficoltà che ci aspettano. La Samp ha bisogno di punti per essere tranquilla. Se vogliamo vincere, non è l’avversario e la piazza dove possiamo andare sotto il nostro potenziale”.

Austini (Il Tempo): “Questo modulo con i due trequartisti può diventare il modulo definitivo, e anche la difesa a tre può essere un sistema per il futuro?”

“Dopo averti sentito ieri in radio mi aspettavo una domanda molto più aggressiva e violenta, non così facile. La conclusione sarà che tu in radio sarai super aggressivo, super violento, e dopo arrivi qui e ti caghi un poquito davanti a me. Giocare a tre è una cosa che ha dato stabilità alla squadra, e alle caratteristiche con cui giochiamo noi, con El Shaarawy o Zalewski come quinto. Giocare a tre ci ha dato stabilità. Domani continuiamo così, prossima stagione non so. Giocare con due dietro Tammy: non è che abbiamo giocato così, c’è una dinamica che dipende da come l’avversario cerca di adattarsi a noi. Noi conoscevamo la Lazio molto bene e abbiamo deciso di giocare con Cristante e Sergio in posizione di controllo, e con Miki e Pellegrini in quella posizione”.

Juric (Rete Sport): “Quanto è importante lottare fino all’ultimo per raggiungere il quinto posto viste le indagini sulle squadre di alta classifica?”

“No, non è compito mio. Non è una cosa che cambia la mia mentalità. Finire quinti o ottavi è drammaticamente diverso. Per questo dobbiamo giocare con l’ambizione di arrivare più in alto possibile”.

Donzelli (Centro Suono Sport): “Come expected goals siete dietro solo al Napoli. Aumentano i rimpianti?”

“Hai detto bene, è virtuale. Però questi dati possono essere interpretati. Siamo una squadra che crea, offensiva. Potevamo fare risultati diversi, ma è virtuale. Il calcio è semplice: chi segna di più vince. Però questi dati ti danno un’informazione che conferma come noi cerchiamo di vincere e di giocare bene. Ogni tanto ci riusciamo, ogni tanto no. Siamo nove partite senza perdere, ma potevamo avere punti in più trasformando un pareggio in una vittoria. Tranquilli. C’è ancora tanto da lavorare”



Giallorossi.net – A. Fiorini