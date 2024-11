Assogna (Sky Sport): “Dybala spiazzato dall’esclusione di Juric, era previsto un provino nel pomeriggio”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma sembra vivere un momento di caos assoluto, con Juric che resta in bilico e con la squadra sempre più scollata dal tecnico.

Oggi l’allenatore croato nel corso della conferenza stampa ha annunciato pubblicamente come Paulo Dybala non sarà della partita contro il Bologna per un fastidio muscolare.

Stando a quanto riferisce Paolo Assogna di Sky Sport dai microfoni di Radio Manà Manà Sport, l’argentino sarebbe rimasto sorpreso della decisione del tecnico di tenerlo fuori dalla partita visto che era previsto un provino nel primo pomeriggio per capire se il calciatore fosse in grado o meno di giocare contro gli emiliani. Ma ormai la decisione di Juric sembra presa.

Fonte: Radio Manà Manà Sport

