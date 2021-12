ATALANTA-ROMA 1-4: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma stravince al Gewiss Stadium e torna a battere una big del nostro campionato. Atalanta travolta 4 a 1, superlative le prove di Smalling, Zaniolo e Abraham.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio al Gewiss Stadium e al tecnico portoghese Josè Mourinho:

Rui Patricio 7 – Sicurezza al servizio della difesa. Sempre attento nei suoi interventi sulle conclusioni, non particolarmente insidiose, dei bergamaschi.

Mancini 7 – Ruggisce contro la sua ex squadra. Scende in campo carico a pallettoni, ed esce vincitore.

Smalling 8,5 – Un gigante assoluto. Lascia solo le briciole al frastornato Zapata, poi mette la ciliegiona sulla torta della sua prestazione con un bel gol che taglia le gambe ai bergamaschi.

Ibanez 7 – Scende in campo in non perfette condizioni, eppure gioca alla grande con chiusure sempre precise e puntali.

Karsdorp 7 – Oggi deve difendere più che attaccare, lui lo fa con freddezza ed efficacia.

Cristante 7 – Si piazza nel cuore del centrocampo giocando una partita di sostanza. Sfortunato in occasione degli autogol, uno di questi fortunatamente annullato.

Veretout 7,5 – In ripresa. Confezione prima l’assist per il gol del raddoppio di Zaniolo, e poi per quello di Smalling. Mette lo zampino anche nella rete finale di Abraham. Decisivo.

Mkhtiaryan 7 – Qualità assoluta al servizio della mediana. In questo ruolo sta rivivendo una seconda giovinezza. Dall’88’ Calafiori sv.

Vina 7 – Partita di grande solidità. Fa il suo sporco dovere alla grande.

Zaniolo 8 – Il migliore in campo del primo tempo. Segna e fa segnare, giocando una partita di temperamento, classe e forza fisica fuori dal comune. Stremato, esce nella ripresa. Dal 70′ Shomurodov 6 – Cerca di dare il suo contributo alla causa giocando molto largo.

Abraham 8,5 – Sontuoso. Gioca una partita mostruosa per quantità e qualità, realizzando una doppietta pesantissima.

JOSE’ MOURINHO 8 – Infrange alla grande il tabù dei big match con una vittoria a tutto tondo. La squadra nell’undici c’è, ora serve trovare continuità e una rosa più profonda dal mercato di gennaio. Oggi però va celebrata una grande prestazione della Roma.

Giallorossi.net – A. Fiorini