ATALANTA-ROMA 2-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Bruttissima sconfitta della Roma che viene schiantata dall’Atalanta nonostante il ko di misura. Partita senza storia, che rischia di tenere i giallorossi ancora una volta fuori dalla Champions.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi al Gewiss Stadium per affrontare i bergamaschi nel match valido per la trentaseiesima giornata di campionato:

Svilar 6 – L’Atalanta gli tira da ogni parte, lui fa il possibile per limitare i danni.

Kristensen 4 – Schierato nei tre di difesa si ritrova spaesato: gli atalantini sfondano dalla sua parte come lama nel burro, lui alza quasi subito bandiera bianca. Dall’87’ Joao Costa sv.

Mancini 4 – A pezzi. Grottesco il modo in cui si arrende all’uno contro uno di De Keteleare in occasione del vantaggio atalantino.

Ndicka 4 – Sbaglia tutto lo sbagliabile, difensivamente inguardabile.

El Shaarawy 5 – Schierato largo a destra, nel primo tempo è un fantasma. Nella ripresa entra un pochino più nel vivo del gioco, ma la sua prestazione è ugualmente insufficiente.

Cristante 4,5 – Va in campo il fratello stanco. Non si regge in piedi. Dall’87’ Azmoun sv.

Paredes 5 – Subito un problema fisico a minarne la prova. De Rossi preferisce tenerlo fuori all’intervallo. Dal 46′ Bove 5 – Ce la mette tutta, ma questo è al momento il suo massimo.

Pellegrini 5 – Un gol, inutile, su rigore e pochissimo altro. Le chiacchiere stanno a zero. Bisognerebbe fare meno proclami e pensare più ai verdetti del campo. E oggi il verdetto è severissimo.

Angelino 5,5 – Uno dei pochissimi a salvare la faccia con una prestazione tutto sommato accettabile per intensità e spinta.

Baldanzi 4,5 – Schierato sotto punta alle spalle di Lukaku tocca pochissimi e inutili palloni. Dal 46′ Abraham 5 – L’unica nota di merito è un rigore guadagnato che però non sposta nulla nel risultato finale.

Lukaku 4,5 – Lui di palle ne tocca qualcuna in più del suo collega, ma la riconsegna sempre agli avversari con appoggi imprecisi. Nel finale prova a scuotersi, ma è troppo tardi.

DANIELE DE ROSSI 4 – Stravolge la Roma con un assetto (a specchio) incomprensibile che toglie quelle poche certezze a una squadra a pezzi. Pecca di inesperienza, e cerca troppo la mossa a sensazione. Il risultato è disastroso.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

