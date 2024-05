GASPERINI: “Abbiamo avuto tante occasioni, dovevamo chiuderla prima. Non vincerla ci avrebbe creato problemi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato al Gewiss Stadium contro la Roma.

Queste le dichiarazioni del tecnico dei bergamaschi rilasciate ai microfoni dei giornalisti al termine della partita:

24 tiri, due pali e due soli gol. L’Atalanta stasera ha imparato tanto in vista delle finali?

“Non lo so, abbiamo avuto tante occasioni e non abbiamo avuto la giusta mira. L’avremmo chiusa prima senza soffrire nel finale, dove comunque abbiamo avuto occasioni clamorose”.

Potevate essere più cattivi…

“Si, già nel primo tempo. Non vincerla ci avrebbe creato problemi”.

Stasera i 3 difensori hanno fatto una gara strepitosa. L’impatto di Hien? Come mai i 3 cambi al 57’ di 3 giocatori importanti?

“Stavano giocando bene, Scamacca era un po’ affaticato. Con un po’ di freschezza potevamo chiuderla. Noi mercoledì abbiamo una partita. Giovedì abbiamo fatto una gara simile a quella di stasera, lunedì scorso abbiamo dovuto soffrire per vincere a Salerno. Avessi potuto ne avrei fatti anche 5 di cambi. L’unico timore era qualche infortunio”.

Vedrete un po’ di Juventus?

“Oggi ho visto solo il primo tempo”.

Arrivate di grande slancio alla finale di Coppa Italia..

“Il favore del pronostico contro la Juve mi sembra esagerato. Abbiamo fatto 3 partite in 7 giorni, senza contare quelle prima. Dal 27 febbraio giochiamo 3 volte a settimane. Quelli che giocano sono sempre i 15-16. Speriamo nel recupero di Kolasinac, se ci siamo tutti possiamo reggere i ritmi di queste partite. Magari Barzagli le ha avute tutte queste partite, ma prima era diverso. Arriviamo a questa finale con grande entusiasmo”.

Qual è il segreto di De Ketelaere?

“Che il ragazzo sapesse giocare era risaputo, altrimenti il Milan non investiva così tanto. Il merito è il suo, oggi andava via da tutte le parti. Lui ha bisogno di buona condizione. Conosce il calcio, non è difficile trovargli una collocazione. Ha ancora grandi margini di miglioramento. In partite meno fisiche come quelle di stasera è strepitoso”.

È più forte questa squadra o quella della cavalcata in Champions?

“Difficile, due squadre diverse, anche nella mentalità sono simili. Ilici e Gomez in quella squadra erano una spanna sopra, questa invece è più omogenea tecnicamente. C’è una fisicità diversa. Sono affezionato a tutti”.

