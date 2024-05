(LIVE!) ATALANTA-ROMA, le formazioni ufficiali: De Rossi sceglie il 4-3-3 con Baldanzi titolare

AS ROMA NEWS – E’ il momento della verità per la Roma, chiamata a vincere sul campo dell’Atalanta se vorrà conquistare un posto in Champions League nella prossima stagione.

I giallorossi, reduci dall’eliminazione in Europa League, si giocano tutto o quasi nello scontro diretto del Gewiss Stadium: solo con i tre punti la squadra di De Rossi potrà rimettere dietro i bergamaschi in vista delle ultime due gare di campionato.

L’Atalanta, che nei prossimi dieci giorni dovrà giocare ben due finali, scenderà in campo con l’entusiasmo a soffiarle alle spalle e con due risultati su tre a disposizione.

LE ULTIME LIVE DAL GEWISS STADIUM

Ore 19:45 – Questa la formazione ufficiale dell’Atalanta: Carnesecchi; De Roon, Hien, Djimsiti; Hateboer, Ederson, Koopemeiners, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Scamacca.

Ore 19:45 – La Roma ufficializza il suo schieramento titolare: De Rossi torna al 4-3-3 con la catena di destra formata da Kristensen terzino e Baldanzi ala nel tridente completato da Lukaku ed El Shaarawy.

📋 Ecco la formazione scelta da mister De Rossi per #AtalantaRoma 🐺 🔥 DAJE ROMA DAJE! 🔥#ASRoma pic.twitter.com/53wGZqmAk7 — AS Roma (@OfficialASRoma) May 12, 2024

Ore 19:40 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata da Angelo Mangiante di Sky Sport: Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Angelino, Cristante, Paredes, Pellegrini, Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy.

Ore 18:45 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo poco nuvoloso sopra Bergamo, terreno di gioco in buone condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali, diversi rebus da sciogliere nell’undici giallorosso.

ATALANTA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi, De Roon, Hien, Djimsiti, Hateboer, Ederson, Koopemeiners, Ruggeri, Pasalic, De Ketelaere, Scamacca. All.: Gasperini.

A disposizione: –

ROMA (4-3-3): Svilar, Kristensen, Mancini, Ndicka, Angelino, Cristante, Paredes, Pellegrini, Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy. All.: De Rossi.

A disposizione: –

Arbitro: Guida.

Assistenti: Meli-Berti.

Quarto uomo: Feliciani.

VAR: Abisso. AVAR: Di Paolo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini