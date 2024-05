SERIE A: un clamoroso autogol di Kumbulla fa sprofondare il Sassuolo verso la B. Ko anche il Verona

AS ROMA NEWS – Sconfitta pesantissima in chiave salvezza per il Sassuolo, battuto 2 a 1 in rimonta sul campo del Genoa.

Emiliani in vantaggio con Pinamonti su rigore, poi però arrivano i gol di Badelj e uno sciagurata autorete di Kumbulla (poi sostituito) a condannare i neroverdi, penultimi in classifica a 29 punti a due partite dalla fine del campionato.

Perde anche il Verona, battuto anche lui in rimonta per 2 a 1 in casa contro il Torino: la squadra di Baroni era passata in vantaggio con Swiderski salvo poi subire la riscossa granata firmata da Savva e Pellegri.

Giallorossi.net – T. De Cortis