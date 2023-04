ATALANTA-ROMA 3-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Centesima panchina amara per Mourinho, con la Roma che perde per 3 a 1 sul campo dell’Atalanta una partita stregata e resa ancora più amara dagli infortuni di Llorente e Dybala nel finale di match.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo stasera al Gewiss Stadium per affrontare i bergamaschi nel match di campionato:

Rui Patricio 4 – Non può molto né sul gol di Pasalic né su quello di Toloi, ma commette un errore madornale sul tre a uno di Koopmeiners che condanna i giallorossi.

Mancini 6 – Prende un colpo alla testa a inizio partita che ne condiziona un po’ la prestazione, tutto sommato non disprezzabile. Dal 64′ Dybala 6 – Cerca di dare il suo contributo in condizioni fisiche a dir poco precarie. Finisce la partita zoppicando.

Llorente 6 – Trova un cliente scomodissimo con cui confrontarsi e lui usa le maniere forti per contenerlo. Nel finale si fa male, l’infortunio muscolare sembra grave e lui lascia il campo in lacrime. Un bel guaio.

Ibanez 4 – Pessimo primo tempo. Ederson lo fa ammattire, poi si perde Pasalic dentro l’area per il gol del vantaggio nerazzurro. Molto male.

Celik 5 – Prestazione modesta di questo terzino che sembra poco adatto nel ruolo di esterno a tutta fascia.

Bove 6 – Ce la mette tutta e non sfigura. Dal 64′ Matic 6 – Entra in campo per dare più efficacia alla mediana, ma non ha molto tempo per incidere.

Cristante 6 – Gioca una partita di sacrificio. Lotta in mezzo al campo, fa il suo.

Zalewski 5,5 – Torna a sinistra ma non gioca una partita memorabile. Intraprendente, ma poco efficace. Dal 64′ Spinazzola 5,5 – Non combina molto di più del suo compagno di reparto.

Solbakken 6 – Cerca di attaccare la profondità con la sua forza fisica e la sua velocità, e non lo fa male. Trova però poca assistenza in Abraham. Dal 64′ El Shaarawy 5 – Non riesce a entrare in partita.

Pellegrini 7 – Il migliore in campo. Cerca di dare la scossa ai suoi. Trova un bel gol che aveva riaperto il match, poi il palo gli impedisce di riaccendere le speranze dei suoi.

Abraham 4,5 – In attacco non punge, e quando pensa di venirsi a prendere palla sulla propria trequarti la perde malamente, permettendo all’Atalanta di crearsi l’occasione per sbloccare un match da zero a zero. Dall’82’ Belotti 6,5 – Fa più lui in pochi minuti che l’inglese in tutta la partita. Pregevole il tacco a smarcare Pellegrini per un gol bello quanto inutile.

JOSE’ MOURINHO 6 – Cambia pelle alla Roma, cercando di sfruttare la freschezza degli uomini meno utilizzati, una scelta comprensibile. Così come i cambi effettuati nell’ultima mezzora. Oggi però gli episodi condannano la squadra. Gli infortuni renderanno la rincorsa alla Champions ancora più dura, ma non bisogna mollare.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini