GASPERINI: “Ottima prova dei miei. Serviva attenzione difensiva e qualità in attacco per battere questa Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma.

Queste le dichiarazioni del tecnico dei bergamaschi ai microfoni dei giornalisti al termine del match:

Non c’è stato un momento in cui avete perso l’attenzione…

“Sì. La Roma è forte e per batterla dovevamo avere grande concentrazione, attenzione difensiva e qualità in attacco. Abbiamo fatto un’ottima prova”.

Come si fa continuamente a trovare nuovi stimoli dopo tutti questi anni? Inoltre i tempi sono sempre perfetti quando pressate gli avversari…

“È una nostra caratteristica. Sono anche avvantaggiato dal fatto che lavoro con alcuni giocatori da molto tempo e quindi conosciamo bene i tempi di uscita e la copertura degli spazi. Quando c’è l’attenzione e la concentrazione giusta diventa difficile per l’avversario. Stasera eravamo molto compatti grazie alla presenza di tanti centrocampisti. Inoltre hanno fatto gol Pasalic e Koopmeiners. I sette anni, invece, sono effettivamente tanti. Ho rivisto Cristante, Spinazzola, Mancini e Ibanez, sono passati molti anni da quando li ho allenati. La società si evolve, cambia in continuazione. Ho trovato l’ambiente ideale per lavorare”.

C’è anche Totti in studio.

“Meglio che averlo contro in campo. Tenetelo lì (ride, ndr)”.

La crescita di Zapata?

“Conosciamo Zapata. Ha attraversato un periodo difficile, con il miglior Zapata avremmo avuto molte più chance in questo campionato. Muriel e Zapata possono darci una grande mano per raggiungere il traguardo, ma devono essere nelle migliori condizioni”.