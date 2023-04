(LIVE!) ATALANTA-ROMA, le formazioni ufficiali: Dybala in panchina, c’è Solbakken con Abraham. Tornano Celik e Bove

AS ROMA NEWS – Dopo l’euforia per la qualificazione alle semifinali di Europa League la Roma torna a pensare al campionato dove è in piena lotta per un piazzamento tra le prime quattro.

I giallorossi sono di scena al Gewiss Stadium dove affronteranno l’Atalanta di Gasperini, attualmente al sesto posto e distante sette punti dalla squadra di Mourinho.

Per i bergamaschi è l’ultima occasione per tornare in corsa per un posto Champions, si prospetta una partita molto dura per Pellegrini e compagni, anche considerate le assenze e le fatiche di coppa.

LE ULTIME LIVE DAL GEWISS STADIUM

Ore 19:45 – La Roma ufficializza il suo undici: Mourinho lascia Dybala in panchina e rilancia Solbakken con Pellegrini e Abraham. A centrocampo tocca a Bove, sulle fasce si rivede Celik.

Ore 19:40 – Questa la formazione ufficiale dell’Atalanta: Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Koopmeiners, Pasalic; Zapata.

Ore 19:35 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata da Sky Sport: Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ibanez; Celik, Cristante, Bove, Zalewski, Solbakken, Pellegrini; Abraham.

Ore 18:45 – Due ore esatte al fischio d’inizio di Atalanta-Roma. Cielo poco nuvoloso sopra Bergamo, terreno di gioco che appare in ottime condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

ATALANTA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Koopmeiners, Pasalic; Zapata. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Musso, Rossi, Okoli, Demiral, Palomino, Bernasconi, Soppy, Muhameti, Hojlund, Boga, Muriel.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ibanez; Celik, Cristante, Bove, Zalewski, Solbakken, Pellegrini; Abraham. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Spinazzola, Matic, Tahirovic, Camara, Dybala, El Shaarawy, Volpato, Belotti.

Arbitro: Irrati.

Assistenti: Bindoni-Galetto

IV uomo: Volpi

Var: Abisso

Avar: Aureliano

Giallorossi.net – Andrea Fiorini