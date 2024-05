Atalanta-Roma, Abraham in dubbio per un problema muscolare. Out Renato Sanches

NOTIZIE ROMA CALCIO – Dopo Paulo Dybala, De Rossi rischia di dover fare a meno anche di Tammy Abraham.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, l’attaccante inglese è alle prese con un problema muscolare accusato dopo la trasferta europea contro il Bayer Leverkusen.

Nonostante sia partito con la squadra (a differenza dell’argentino), la presenza in campo del centravanti è comunque molto difficile. Al suo posto (come titolare o come subentro nel secondo tempo) è già pronto Sardar Azmoun.

Sicuramente out invece Renato Sanches: il centrocampista portoghese ha accusato un attacco febbrile che lo ha messo fuori dai giochi proprio all’ultimo. A riferirlo è Filippo Biafora de Il Tempo.