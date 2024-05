SERIE A: il Bologna passa a Napoli (0-2) e sorpassa la Juventus al terzo posto

AS ROMA NOTIZIE – Il Bologna passa anche sul campo del Napoli e ormai è a un passo dalla Champions.

Oggi è bastato un avvio sprint per trionfare al Maradona: vanno in gol prima Ndoye (9′) e poi Posch (12′). Gli azzurri sbagliano un rigore con Politano e non riescono a riaprire il match.

Il Bologna sale a 67 punti, a più sette sulla Roma, e scavalca momentaneamente la Juventus al terzo posto.