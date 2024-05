Non ci resta che vincere

AS ROMA NEWS – Tre vittorie nelle ultime tre partite. La Roma, facendo l’en-plein, centrerebbe l’obiettivo stagionale senza il bisogno di sperare nei favori delle altre.

Più facile a dirsi che a farsi, soprattutto per la difficoltà della gara che i giallorossi dovranno affrontare stasera: la trasferta del Gewiss Stadium si preannuncia particolarmente ostica per i ragazzi di De Rossi, perchè l’Atalanta ha il morale alto e sta duellando proprio con i giallorossi per un posto in Champions League.

I nerazzurri, che col Marsiglia hanno vinto facile, saranno più freschi e in palla, ma avranno anche la testa più indaffarata: tra tre giorni i bergamaschi si giocheranno il primo trofeo stagionale, e cioè la Coppa Italia, contesa dalla Juventus in finale. Senza contare quella di Europa League contro il Bayer Leverkusen che affronteranno dieci giorni dopo. Pensieri che potrebbero incidere sullo scontro diretto di questa sera.

La Roma invece da giovedì scorso ha in testa un solo obiettivo: vincere contro Atalanta, Genoa ed Empoli per assicurarsi un posto al sole in Europa. Giallorossi dunque padroni del proprio destino, esattamente come i bergamaschi, a cui però basterebbe anche solo un pareggio per tenere sotto i capitolini, godendo del vantaggio negli scontri diretti.

Teoricamente la Roma potrebbe sperare di giocare la prossima Champions League anche arrivando sesta, se l’Atalanta trionfasse a Dublino contro il Bayer e non arrivasse tra le prime quattro (il Bologna ieri ha vinto a Napoli, e oggi potrebbe festeggiare la matematica qualificazione se i giallorossi non vincessero a Bergamo). Troppi se, a cui è meglio non affidarsi.

La Roma deve contare solo sulle proprie forze, che sono state sensibilmente ridotte dal forfait di Dybala: quando manca lui, la squadra fa sempre il doppio della fatica in campo. De Rossi ora deve scegliere tra Baldanzi, Azmoun e Abraham per non far sentire troppo solo Lukaku. Non sarà la stessa cosa, ma il tempo delle recriminazioni è finito. Ora non ci resta che vincere.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini