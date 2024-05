Attacco pesante con la difesa a tre o Baldanzi-Elsha nel 4-3-3: De Rossi col dubbio per l’Atalanta

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Formazione tutt’altro che scontata in casa Roma dopo il forfait improvviso di Paulo Dybala. L’argentino ha avvertito nuovamente dolore all’adduttore prima di cominciare la rifinitura e De Rossi ha scelto di lasciarlo a riposo in vista delle gare contro Genoa ed Empoli.

Al suo posto il tecnico ha provato Tommaso Baldanzi, il giocatore più fresco e per caratteristiche il più simile a Dybala. Potrebbe toccare dunque all’ex Empoli, alla ricerca del suo primo gol in giallorosso, provare a non far rimpiangere l’assenza dell’argentino nell’undici titolare.

Ma De Rossi ieri aveva ancora qualche dubbio sul modulo con cui affrontare la squadra di Gasperini: se opterà per il 4-3-3, sarà scontata la presenza di Baldanzi largo a destra con El Shaarawy riportato a sinistra. Se invece il tecnico di Ostia dovesse confermare il 3-5-2 visto a Leverkusen, non ci sarebbe spazio per le due ali. A quel punto Kristensen e Angelino agirebbero sugli esterni, mentre in attacco giocherebbero Lukaku e uno tra Abraham (che però avrebbe accusato un problema muscolare a Leverkusen) o Azmoun.

Ma c’è anche una terza opzione, quella di vedere Angelino come braccetto di una difesa a tre, con El Shaarawy a tutta fascia e Pellegrini ad agire alle spalle delle due punte. Di seguito le probabili formazioni dei principali quotidiani oggi in edicola.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (4-3-3) – Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy.

IL CORRIERE DELLO SPORT (3-4-1-2) – Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Kristensen, Cristante, Paredes, E Shaarawy; Pellegrini; Azmoun, Lukaku.

TUTTOSPORT (3-5-2) – Svilar; Mancini, Ndicka, Smalling; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Angelino; Lukaku, Azmoun.

IL MESSAGGERO (4-3-3) – Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy.

IL TEMPO (3-5-2) – Svilar; Mancini, Smalling, Ndicka, Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Angelino, Lukaku, Abraham.