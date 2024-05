Plusvalenze, l’accusa della Guardia di Finanza: “Pallotta voleva migliorare il bilancio per evitare apporti personali”. E spunta l’email che inchioderebbe Roma e Juve

NOTIZIE AS ROMA – Emergono nuovi particolari sul caso delle plusvalenze gonfiate (dichiarati 60 milioni invece dei reali 39), nonché sui cinque contratti simulati di acquisto e cessione di giocatori. Con un obiettivo: “Migliorare i singoli esercizi di bilancio avendo intenzione il socio (l’ex presidente della Roma James Pallotta) di evitare apporti personali”.

E’ l’atto di accusa della Guardia di finanza, gruppo Tutela entrate, che ha convinto la Procura a chiudere l’inchiesta nei confronti di cinque ex dirigenti della Roma, che rischiano il processo per falso in bilancio e violazione dei testo unico dell’intermediazione finanziaria. Questa la lista degli altri indagati, oltre a Pallotta: Mauro Baldissoni (ex dg), Francesco Malknecht, Giorgio Francia, Guido Fienga (ex ad) […] e Umberto Gandini (altro ex ad).

La chiave che ha permesso alla Finanza la svolta nell’inchiesta è stata una email inviata il 30 giugno 2019 da Baldissoni all’avvocato Cesare Gabasio, capo dell’ufficio legale della Juventus. L’interlocuzione nasce dalla trattativa di mercato per Leonardo Spinazzola e Luca Pellegrini: le due società hanno sempre dichiarato che sono state operazioni distinte.

Questo il testo dell’email che inchioderebbe i giallorossi: “Accordi di trasferimento a titolo definitivo di Spinazzola dalla Juventus alla Roma e di Luca Pellegrini dalla Roma alla Juventus“. Secondo la Finanza, trattandosi di permuta, avrebbe dovuto essere applicato il principio contabile internazionale Ias 38, che esclude l’iscrizione di plusvalenze.

Il reale valore da iscrivere nel bilancio bianconero sarebbe stato il pagamento di 8 milioni e 400mila euro per Spinazzola, da cui detrarre il valore contabile di Pellegrini pari a 903 mila euro. Plusvalenze: zero per entrambe le società.

Fonte: Corriere della Sera

