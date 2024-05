Calciomercato Roma: De Rossi chiede Zhegrova, esterno mancino del Lille

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Daniele De Rossi comincia ad avanzare le sue prime richieste sul mercato in vista della campagna acquisti della prossima estate.

Stando a quanto riferisce l’edizione odierna de Il Tempo, un calciatore particolarmente gradito dall’allenatore giallorosso è quello di Edon Zhegrova, esterno classe 1999 del Lille.

Si tratta di un attaccante mancino che ama partire da destra e che in questa stagione ha messo a segno sei gol in trentuno gare nel campionato francese. Il suo valore di mercato, in costante ascesa, è arrivato a toccare i 15 milioni di euro.

L’esterno offensivo kossovaro rientrerebbe in quella descrizione di caratteristiche che il tecnico giallorosso aveva fatto in conferenza una settimana fa, alla vigilia del match con la Juve, e cioè di un giocatore in grado di puntare l’uomo e giocare senza timori l’uno contro uno.

Fonte: Il Tempo / Transfermarkt.it

