ATHLETIC CLUB-ROMA: arbitra il francese Turpin. Precedenti positivi per i giallorossi

AS ROMA NEWS – Sarà il francese Clément Turpin a dirigere la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Athletic Bilbao e Roma, in programma giovedì al San Mamés. Una designazione di alto livello voluta da Roberto Rosetti, che arriva dopo le recenti polemiche arbitrali sollevate da Claudio Ranieri e dopo le scelte di altri arbitri di spessore come Letexier e Schärer nelle gare europee.

Ad assistere Turpin ci saranno i connazionali Nicolas Danos e Benjamin Pages come guardalinee, mentre il Quarto Uomo sarà Mathieu Vernice. Al VAR spazio a Jérôme Brisard, con Fedayi San nel ruolo di AVAR. Un fischietto esperto per una gara delicata, che la Roma affronta con la fiducia di chi ha già avuto buone esperienze con l’arbitro transalpino. I precedenti con Turpin sono infatti quattro, con un bilancio nettamente favorevole ai giallorossi: tre vittorie e una sola sconfitta.

L’ultimo successo risale alla scorsa stagione, quando la Roma si impose per 1-0 a San Siro contro il Milan. Ma il ricordo più dolce è senza dubbio il leggendario 3-0 contro il Barcellona del 2018, che valse l’incredibile rimonta nei quarti di finale di Champions League. Positivo anche il 2-1 in trasferta contro il Feyenoord nel 2015, mentre l’unica battuta d’arresto è arrivata nel 2019 all’Olimpico contro il Real Madrid (0-2). Numeri che fanno ben sperare la Roma, attesa da una battaglia al San Mamés per difendere il vantaggio dell’andata e conquistare i quarti di finale.