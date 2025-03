“ON AIR!” – PIACENTINI: “Comincio a fare un pensierino al quarto posto”, ROSSI: “Può essere la stagione più grande di tutti i tempi”, ORSI: “Ma sì dai, nemmeno lo scudetto è così lontano…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Questa potrebbe essere ancora la più grande stagione di tutti i tempi della Roma. Siamo ancora in corsa per la vittoria dell’Europa League, gli algoritmi ci danno favoriti per la finale, in campionato stiamo recuperando punti come se non ci fosse un domani…Tu puoi ancora vincere l’Europa League e arrivare davanti a quelli (la Lazio, ndr), e se succedesse non sarebbe la più grande stagione di tutti i tempi?…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io ormai penso solo al campionato, mi sono fatto ingolosire troppo da questa classifica…io farei un pensierino anche al quarto posto, sono solo sei punti e con lo scontro diretto con la Juventus da giocare in casa… Rensch come braccetto a Bilbao? Sono terrorizzato da questa ipotesi, è una delle possibilità, visto che Celik non penso possa recuperare…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Io sono uno dei pochi a voler vedere in campo Hummels. Ma come siamo passati dall’apologia mediatica di Hummels, che non si poteva giocare a calcio senza di lui, alla paura di vederlo giovedì in campo? Questa cosa sinceramente mi disturba…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “Io penso che la Roma andrà a Bilbao a giocarsela, non mi aspetto barricate, non è nello spirito di questa squadra. Celik? E’ il paradigma di come si sia ribaltata la situazione: fino a un mese fa era considerato un orpello da cui liberarsi al più presto, ora invece il suo infortunio tiene in ansia un po’ tutti. Questa Roma sembra non avere limiti: tutti stanno dando il massimo. Lo stesso Saud a Empoli dà il fritto. Tutti sono coinvolti nel progetto, e questo dà la misura della grandezza di Ranieri…Formazione per Bilbao? Ranieri ci sorprende sempre, ma io penso che possa giocare Nelsson. A me sembra un buon difensore, per molti è un fabbro ferraio ma a me sembra uno che sa giocare bene la palla…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Ranieri è davvero è mister Wolf, risolve i problemi. Erano problemi anche quando arrivò dopo Spalletti…è davvero tanta, tanta roba. Su Dyabla avevamo ragione noi: aveva un problema e come ci ha detto un ascoltatore stava al Campus Biomedico. Per una stupidaggine eh, un livido…però ci stava. Le notizie quando escono da qua sono vere. La Roma ha fatto sapere che sta benissimo, e sta benissimo, ma lui lì c’era…I tifosi del Bilbao? Se chiedono di poter far entrare un megafono e due tamburi, ma l’inferno dove pensano di farlo? Forse nei bagni sotto…Ma i giocatori della Roma si fanno mettere paura da un megafono e due tamburi? Ricordo che a Pisa-Roma loro c’avevano più di un tamburo, eppure abbiamo vinto…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Povero Zeki, si ferma nel suo momento di gloria. Fa strano pensare che fino a due mesi fa la notizia dell’infortunio di Celik non avrebbe interessato nessuno, ora invece…Sicuramente è un peccato per quello che abbiamo visto nelle ultime partite, ma penso che questa Roma possa fare a meno di lui. Io continuo a pensare che giovedì giocherà Rensch in difesa con Mancini centrale…Ranieri ci stupisce sempre, e io un occhio su Baldanzi lo terrei sempre. Un piccolo dubbio su di lui in campo lo tengo aperto…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Pisilli è alla sua prima stagione da titolare, e mi sembra che stia facendo bene a livello di numeri…secondo me lamentarsi per il suo rinnovo a quelle cifre non ha senso, lui è un ragazzo di grande prospettiva, altrimenti ripetiamo la stessa storia di Bove, che dopo ci siamo mangiati le mani…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “A Ranieri ora manca di rilanciare Dovbyk e soprattutto migliorare lo score degli scontri diretti. Ora hai Lecce e Cagliari, poi hai Juve, Inter, Atalanta, Milan, Lazio e lì le cose cambieranno. Ma anche le altre hanno un calendario non facile, specialmente il Bologna. Ora la classifica si è accorciata tanto, ora la Lazio è a 5 punti, che potenzialmente col derby possono essere due a nove giornate dal termine…

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “La Roma ha cercato di convincere Ranieri a restare, ma ci risulta che la proposta di Friedkin sia stata declinata. La Repubblica oggi scrive che il nome di Montella oggi torna di moda e metterebbe d’accordo tutti, ma pur avendo un dna molto romanista, non penso sia un nome che infiammi la platea…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma si trova in una situazione perfetta, ma bisogna stare molto attenti perchè devi andare a Bilbao e fare una grande partita… Ranieri è sempre stato un Re Mida, ma l’importante è che la squadra che continui ad avere questo rendimento e a segnare quando deve segnare. Il problema è Shomurodov che non fa gol, a Empoli doveva fare doppietta. Questi sono i limiti della Roma che può arrivare fino ad un certo punto, vediamo quando si alzerà l’asticella…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Roma a sei punti dalla zona Champions? Ma sì, anche lo scudetto non è mica lontano…Io non mi ricordo la Roma l’ultima partita che ha giocato contro le prime quattro, saranno passati dieci anni…Como, Venezia e Udinese non hanno più perso? Allora va bene, la Roma ha avuto un calendario difficile…Ok, vincere non è mai semplice, neanche con le squadre piccole. Basta che poi non vi lamentate del calendario difficile quando arriveranno le partite con le big…”

