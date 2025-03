ULTIME DA TRIGORIA – Dybala torna in gruppo e vince la partitella. Out Celik, rebus Hummels

AS ROMA NEWS – Paulo Dybala è tornato ad allenarsi in gruppo a due giorni dalla partita contro l’Athletic Club. L’argentino ieri era rimasto a riposo programmato in vista della gara di ritorno contro gli spagnoli, e questa mattina a Trigoria era regolarmente in campo sfoggiando anche una forma invidiabile: l’argentino ha vinto la partitella in famiglia insieme a Baldanzi, Mancini, El Shaarawy, Gourna-Douath, Svilar, Rensch e Pisilli.

Assente invece Zeki Celik, fermato da un infortunio muscolare non troppo grave ma tale da metterlo quasi certamente fuori dai giochi per la partita contro i baschi di dopodomani: oggi su alcuni giornali si è scritto di un possibile tentativo in extremis per il turco, ma le speranze sono ridottissime.

Per la sfida del San Mamès i dubbi saranno come al solito concentrati in difesa e sulla trequarti: incerta la conferma di Hummels in mezzo a Mancini e Ndicka. Nelsson e Rensch sono le due possibili alternative che potrebbero rimpiazzare Celik. A centrocampo Paredes e Konè appaiono certi di una maglia, mentre accanto a Dybala si apre il consueto dubbio: sperano un po’ tutti, da Pellegrini a El Shaarawy fino al giovane Pisilli. [Giallorossi.net – Andrea Fiorini]