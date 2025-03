Calciomercato Roma, anche i giallorossi in corsa per De Winter: prezzo fissato a 30 milioni

NOTIZIE AS ROMA – Koni De Winter è destinato a diventare uno dei protagonisti del prossimo mercato estivo. Il giovane difensore belga, attualmente in forza al Genoa, ha attirato l’attenzione di diversi club italiani ed europei grazie alle sue prestazioni di alto livello in Serie A. Classe 2002, forte fisicamente, veloce e con una notevole capacità di impostazione, De Winter è considerato uno dei prospetti più interessanti nel panorama difensivo europeo.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Roma è tra le squadre che hanno messo gli occhi sul centrale del Grifone. Già a gennaio il club giallorosso aveva effettuato un primo sondaggio per capire la fattibilità dell’operazione, ma il Genoa ha scelto di trattenerlo almeno fino a giugno. Ora, però, la concorrenza si è fatta ancora più agguerrita: il club rossoblù valuta il suo gioiello intorno ai 30 milioni di euro, cifra che ha attirato anche l’interesse di Inter e Napoli in Italia, oltre a diversi top club europei.

Tra le squadre estere che stanno monitorando De Winter ci sono il West Ham e il Porto, mentre in Premier League anche il Manchester United ha messo il suo nome sulla lista dei possibili rinforzi per la difesa. Attenzione poi alla Bundesliga, dove sia il Borussia Dortmund che il Bayern Monaco stanno seguendo da vicino la crescita del belga.

Per la Roma, che in estate dovrà inevitabilmente rinnovare il reparto arretrato, De Winter rappresenterebbe un investimento importante e un colpo di prospettiva, ma l’asta che si sta scatenando intorno al difensore potrebbe complicare i piani giallorossi. La dirigenza capitolina dovrà quindi valutare con attenzione se affondare il colpo o virare su altri profili per rinforzare la retroguardia.

