Roma, sale Sarri per la panchina del prossimo anno

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mentre Ranieri lavora per chiudere la stagione nel migliore dei modi, in casa Roma si comincia a pensare al futuro. Il tecnico ha già comunicato ai Friedkin la sua volontà di lasciare la panchina a fine stagione, con l’idea di restare comunque nel club con un ruolo dirigenziale. A 73 anni compiuti, Sir Claudio pensa sia arrivato il momento di passare dall’altro lato della barricata. Ma chi guiderà la squadra il prossimo anno?

Tra i nomi che circolano con più insistenza c’è quello di Maurizio Sarri. L’ex allenatore della Lazio è attualmente senza squadra dopo la separazione con i biancocelesti e potrebbe rappresentare un’opzione concreta per il progetto tecnico della Roma. Esperienza internazionale, idee di gioco ben definite e una voglia di riscatto dopo le difficoltà vissute nell’ultima stagione: questi sono i punti di forza di una candidatura che divide il tifo romanista.

Sarri, d’altronde, non ha mai nascosto la sua ammirazione per il calcio offensivo e propositivo, un aspetto che potrebbe intrigare la dirigenza. Ma resta da capire quanto il suo passato laziale possa rappresentare un ostacolo in un ambiente caldo come quello giallorosso. Per il momento, tutto è ancora in fase di valutazione, ma il suo nome sta prendendo quota, soprattutto ora che Allegri viene dato vicino al Milan e Gasperini alla Juventus.

Fonti: Leggo / Tuttosport / Gazzetta dello Sport