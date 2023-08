Attaccante all’ultima spiaggia

AS ROMA NEWS – Il mercato della Roma non si sblocca nonostante i tanti soldi che la cessione di Ibanez all’Al Ahli (ieri ufficiale) ha portato nelle casse del club giallorosso.

Il problema è che il principale obiettivo su cui Pinto aveva lavorato, e cioè il giovane Marcos Leonardo, è stato bloccato dal Santos nonostante la chiarissima volontà del calciatore di vestire la maglia della Roma. Uno scontro che si sta facendo sempre più aspro: l’attaccante ha comunicato al presidente Rueda che non giocherà più con il Santos, a cominciare dalla prossima partita con il Fortaleza.

Nonostante questo, il club sudamericano ha ribadito la sua intenzione di non cederlo in questa sessione di mercato, visto che gli sarebbe impossibile rimpiazzarlo. Da qui lo stallo. Pinto, fiutata l’aria, ha provato a virare su Beltràn, ma senza successo: inserimento tardivo, il giocatore ha preferito mantenere la parola data alla Fiorentina, anche perchè la Roma non era riuscita a pareggiare la proposta dei viola.

Arrivati a questo punto, Tiago Pinto non può far altro che aspettare e sperare che la situazione Marcos Leonardo si sblocchi. Gli altri obiettivi in Sudamerica sono tutti accasati: Veliz è finito al Tottenham, Beltràn, come detto, alla Fiorentina. Ora sembra restare solo il promettente brasiliano, salvo sorprese dell’ultima ora.

Per il centravanti esperto invece va risolta la trattativa con l’Atalanta per Duvan Zapata, prima che anche questo obiettivo si complichi: la Roma ha offerto un milione per il prestito (i nerazzurri ne vogliono 3), si tratta sulle presenze del giocatore per il successivo obbligo di riscatto (a 6-7 mln), con i giallorossi disposti a scendere al 40% delle partite giocate per far scattare il riacquisto. Mourinho aspetta, consapevole del ritardo evidente con cui arriveranno, si spera, i due rinforzi richiesti per l’attacco.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Messaggero / Il Tempo / Il Romanista / Corriere della Sera